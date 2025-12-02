Second Timeframe Pro - Sehen Sie den Markt vor allen anderen!





Erschließen Sie eine verborgene Ebene der Preisaktion





Während andere Händler die Kerzen im Minutentakt betrachten, können Sie 60 Kerzen in jeder Minute sehen!





Was ist Second Timeframe Pro?





Es ist ein revolutionärer Indikator, der vollwertige Candlestick-Charts mit zweiten Zeitrahmen direkt im MetaTrader 5 erstellt.





Der Standard-MT5 beschränkt Sie auf einen Minutenchart. Aber der Markt hält nicht jede Minute an - er pulsiert jede Sekunde. Second Timeframe Pro hebt diese Beschränkung auf.





Warum ist dies für das Scalping so wichtig?





Das Problem:

In einem Minutenchart sehen Sie nur vier Zahlen: Open, High, Low, Close. Aber was geschah innerhalb dieser Minute? Wo fand der Kampf zwischen Käufern und Verkäufern statt? Wo bildeten sich die Mikro-Levels?





Die Lösung:

Second Timeframe Pro erweitert jede Minute in 60-Sekunden-Kerzen (oder 12 5-Sekunden-Kerzen, 6 10-Sekunden-Kerzen - jedes Intervall Ihrer Wahl).





Sie blicken buchstäblich in das Innere einer Minutenkerze, wie unter einem Mikroskop!





Was Sie erhalten:





Die Mikrostruktur des Marktes

- Präzise Intra-Minuten-Umkehrpunkte sehen

- Identifizieren Sie echte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

- Erkennen Sie Volumenanhäufungen, bevor sie auf dem M1 sichtbar werden





Zeitvorteil

- Steigen Sie 30-50 Sekunden vor Ihren Mitbewerbern in einen Handel ein

- Steigen Sie aus, bevor die Minutenkerze ein Umkehrsignal bildet

- Setzen Sie Stop-Loss-Orders genauer und sparen Sie bei jedem Handel Pips





Professionelle Schnittstelle

- Vollständige Preisskala auf der rechten Seite

- Fadenkreuz mit präziser Preis- und Zeitanzeige

- OHLC-Daten, wenn Sie den Mauszeiger über eine beliebige Kerze bewegen

- Chart Shift für bequemes Arbeiten am rechten Rand des Charts

- Sanftes Zoomen mit dem Mausrad (horizontal und vertikal)





Wettbewerbsvorteile:





Regelmäßiger Trader:

- Sieht 1 M1-Kerze

- Steigt nach dem Schließen der Kerze ein

- Errät die Niveaus

- Verliert bei Slippage





Ein Trader mit Second Timeframe Pro:

- Sieht 60 S1-Kerzen innerhalb jeder Minute

- Steigt in dem Moment ein, in dem sich ein Muster bildet

- Sieht präzise Mikrostrukturniveaus

- Minimiert Slippage mit präzisen Einstiegen





Ideale Anwendungsfälle:





Nachrichten-Scalping

Wenn Nachrichten veröffentlicht werden, macht der Kurs innerhalb von Sekunden Dutzende von Bewegungen. Auf M1 sehen Sie nur das Ergebnis. Mit Second Timeframe Pro sehen Sie jeden Impuls und Pullback in Echtzeit.





Level-Handel

Der Kurs testet das Level. Auf M1 sieht dies wie eine einzige Berührung aus. Auf S5 sehen Sie 3-4 Tests und den genauen Zeitpunkt des Rückpralls - den idealen Einstiegspunkt.





Ausbrüche

Hat eine einminütige Kerze das Niveau durchbrochen? Auf dem zweiten Diagramm können Sie jedoch sehen, dass es sich um einen falschen Ausbruch mit sofortiger Umkehrung handelte. Sie sind nicht in eine Falle getappt.





Flexible Einstellungen:





- Jedes Sekundenintervall: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 Sekunden

- Anpassbare Farben für bullische und bearische Kerzen

- Einstellbare Chartverschiebung (rechter Einzug)

- Candlestick-Breite zur Anpassung an jeden Handelsstil





Die Chart-Skala kann über die Schaltflächen auf dem Indikator-Panel gesteuert werden.





Wichtig zu verstehen:





Dieser Indikator zeichnet keine historischen Daten, sondern Candlesticks in Echtzeit aus einem Live-Preis-Feed. Je länger er läuft, desto mehr historische Daten sammelt er an.





Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird empfohlen, das Terminal während der Handelssitzungen laufen zu lassen.









Investition in einen Handelsvorteil





Ein erfolgreicher Scalp macht den Indikator um ein Vielfaches wieder wett. Sie erhalten ein Instrument, das jeden Tag für Sie arbeiten wird.





Beginnen Sie, den Markt auf einer Ebene zu sehen, die den meisten Händlern verschlossen bleibt!





Second Timeframe Pro - wenn jede Sekunde zählt.