ATR Progress Control

ATR-Fortschrittskontrolle





Beim Handel geht es um Wahrscheinlichkeiten, und wenn Sie nicht wissen, wie viel Spielraum der Kurs heute noch hat, handeln Sie blind.





Dieser Indikator ist Ihr Dashboard, das die wichtigste Frage vor einem Handel beantwortet: Ist es mathematisch sinnvoll, jetzt in den Markt einzusteigen? Er ist ein Werkzeug für die professionelle Volatilitätsanalyse, das Ihnen hilft, falsche Einstiege herauszufiltern und Trades zu vermeiden, wenn die Bewegung bereits erschöpft ist.





Was ist das Problem?





Stellen Sie sich vor, die durchschnittliche tägliche Bewegung (ATR) eines Währungspaares beträgt 1.000 Pips. Am Mittag hat sich der Kurs bereits um 950 Punkte erhöht. Ein Anfänger wird ein starkes Momentum erkennen und kaufen. Ein Profi wird sich die ATR-Fortschrittskontrolle ansehen, feststellen, dass das Tageslimit zu 95 % ausgeschöpft ist, und von Käufen absehen, da die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung extrem gering ist.





Der Indikator bewahrt Sie davor, auf dem Höhepunkt einer Bewegung einzusteigen und hilft Ihnen, Gewinne mitzunehmen, wenn andere gerade erst anfangen, Positionen zu eröffnen.





Funktionsweise





Überwachung mehrerer Währungen

Sie müssen nicht Dutzende von Charts öffnen. Der Indikator zeigt die Daten für die von Ihnen ausgewählten Instrumente in einer kompakten Tabelle an. Sie können sich sofort ein Gesamtbild des Marktes machen.





Visualisierung der Leistungsreserve

Der Indikator berechnet die durchschnittliche Volatilität (ATR) für einen bestimmten Zeitraum und vergleicht sie mit der aktuellen Kursbewegung. Sie sehen einen Fortschrittsbalken und den prozentualen Anteil der abgeschlossenen Tagesspanne.





Klartext-Status

Anstelle von trockenen Zahlen liefert das Programm eine klare Einschätzung der Situation:





Start: Der Tag hat gerade erst begonnen, das Bewegungspotenzial ist maximal.

Potenzial: Der beste Zeitpunkt, um einen Einstiegspunkt zu finden.

Aktiv: Die Hälfte der Bewegung ist bereits abgeschlossen, seien Sie vorsichtig.

Vollendung: Das Tageslimit ist fast erreicht.

Überschreitung: Der Kurs hat sich über den Durchschnittswert hinaus bewegt, hohes Risiko einer Umkehrung oder eines Flats.

Extrem: Abnormale Volatilität.

Berechnung der verbleibenden Pips

Der Indikator zeigt die spezifische Anzahl von Pips an, die sich der Kurs theoretisch noch bewegen kann, bevor er den durchschnittlichen ATR-Wert erreicht. Dies ist für die genaue Festlegung von Gewinnmitnahmen unerlässlich. Wenn bis zum Erreichen des Limits noch 200 Pips verbleiben, macht es keinen Sinn, ein Ziel von 500 Pips festzulegen.





Bestimmung des Intraday-Trends

Zeigt die Richtung des aktuellen Tages im Verhältnis zum Eröffnungskurs an (Käufer oder Verkäufer kontrollieren den Tag).





Vorteile des Indikators





Unterstützung für 11 Sprachen: Die Schnittstelle schaltet automatisch um oder kann manuell konfiguriert werden (einschließlich Russisch, Englisch, Chinesisch und andere).

Vollständige Anpassung: Sie können die Farben, die Position des Panels, die Schriftgröße und die Liste der angezeigten Paare ändern.

Lehrreiche Tooltips: Erklärungen erscheinen, wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Elemente des Panels fahren, so dass das Tool auch für Anfänger leicht zu verstehen ist.

Geschwindigkeit: Der Code ist optimiert und überlastet das Terminal auch bei einer großen Liste von Symbolen nicht.

Für wen ist dieses Tool geeignet?



