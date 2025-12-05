ATR Progress Control

ATR-Fortschrittskontrolle

Beim Handel geht es um Wahrscheinlichkeiten, und wenn Sie nicht wissen, wie viel Spielraum der Kurs heute noch hat, handeln Sie blind.

Dieser Indikator ist Ihr Dashboard, das die wichtigste Frage vor einem Handel beantwortet: Ist es mathematisch sinnvoll, jetzt in den Markt einzusteigen? Er ist ein Werkzeug für die professionelle Volatilitätsanalyse, das Ihnen hilft, falsche Einstiege herauszufiltern und Trades zu vermeiden, wenn die Bewegung bereits erschöpft ist.

Was ist das Problem?

Stellen Sie sich vor, die durchschnittliche tägliche Bewegung (ATR) eines Währungspaares beträgt 1.000 Pips. Am Mittag hat sich der Kurs bereits um 950 Punkte erhöht. Ein Anfänger wird ein starkes Momentum erkennen und kaufen. Ein Profi wird sich die ATR-Fortschrittskontrolle ansehen, feststellen, dass das Tageslimit zu 95 % ausgeschöpft ist, und von Käufen absehen, da die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung extrem gering ist.

Der Indikator bewahrt Sie davor, auf dem Höhepunkt einer Bewegung einzusteigen und hilft Ihnen, Gewinne mitzunehmen, wenn andere gerade erst anfangen, Positionen zu eröffnen.

Funktionsweise

Überwachung mehrerer Währungen
Sie müssen nicht Dutzende von Charts öffnen. Der Indikator zeigt die Daten für die von Ihnen ausgewählten Instrumente in einer kompakten Tabelle an. Sie können sich sofort ein Gesamtbild des Marktes machen.

Visualisierung der Leistungsreserve
Der Indikator berechnet die durchschnittliche Volatilität (ATR) für einen bestimmten Zeitraum und vergleicht sie mit der aktuellen Kursbewegung. Sie sehen einen Fortschrittsbalken und den prozentualen Anteil der abgeschlossenen Tagesspanne.

Klartext-Status
Anstelle von trockenen Zahlen liefert das Programm eine klare Einschätzung der Situation:

Start: Der Tag hat gerade erst begonnen, das Bewegungspotenzial ist maximal.
Potenzial: Der beste Zeitpunkt, um einen Einstiegspunkt zu finden.
Aktiv: Die Hälfte der Bewegung ist bereits abgeschlossen, seien Sie vorsichtig.
Vollendung: Das Tageslimit ist fast erreicht.
Überschreitung: Der Kurs hat sich über den Durchschnittswert hinaus bewegt, hohes Risiko einer Umkehrung oder eines Flats.
Extrem: Abnormale Volatilität.
Berechnung der verbleibenden Pips
Der Indikator zeigt die spezifische Anzahl von Pips an, die sich der Kurs theoretisch noch bewegen kann, bevor er den durchschnittlichen ATR-Wert erreicht. Dies ist für die genaue Festlegung von Gewinnmitnahmen unerlässlich. Wenn bis zum Erreichen des Limits noch 200 Pips verbleiben, macht es keinen Sinn, ein Ziel von 500 Pips festzulegen.

Bestimmung des Intraday-Trends
Zeigt die Richtung des aktuellen Tages im Verhältnis zum Eröffnungskurs an (Käufer oder Verkäufer kontrollieren den Tag).

Vorteile des Indikators

Unterstützung für 11 Sprachen: Die Schnittstelle schaltet automatisch um oder kann manuell konfiguriert werden (einschließlich Russisch, Englisch, Chinesisch und andere).
Vollständige Anpassung: Sie können die Farben, die Position des Panels, die Schriftgröße und die Liste der angezeigten Paare ändern.
Lehrreiche Tooltips: Erklärungen erscheinen, wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Elemente des Panels fahren, so dass das Tool auch für Anfänger leicht zu verstehen ist.
Geschwindigkeit: Der Code ist optimiert und überlastet das Terminal auch bei einer großen Liste von Symbolen nicht.
Für wen ist dieses Tool geeignet?

ATR Progress Control ist unverzichtbar für alle, die es leid sind, Umkehrungen des Gegentrends zu erwischen oder ganz oben zu kaufen. Es handelt sich nicht um einen Signalgenerator, sondern um einen leistungsstarken Filter, der Ihrem Handel mathematische Gültigkeit verleiht. Hören Sie auf zu raten und nutzen Sie Statistiken zu Ihrem Vorteil.


Indikatoreinstellungen und Parameter

Der Indikator verfügt über ein flexibles Einstellungssystem, mit dem er an jede Handelsstrategie und jedes Farbschema des Terminals angepasst werden kann.

Spracheinstellungen

Sprache der Benutzeroberfläche - Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche für das Panel. Es werden elf Sprachen unterstützt, darunter Russisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch und andere. So können Händler aus verschiedenen Ländern den Indikator bequem nutzen.

Haupt-Einstellungen

ATR-Periode (Tage) - die Mittelungsperiode für den ATR-Indikator. Dieser Schlüsselparameter bestimmt die Anzahl der Tage, über die die durchschnittliche Volatilität berechnet wird. Der Standardwert von 14 ist für die meisten Strategien geeignet. Wenn Sie den Wert verringern, reagiert der Indikator empfindlicher auf die jüngsten Veränderungen, während Sie mit einem höheren Wert eine globalere Statistik anzeigen.

Symbole - Liste der zu überwachenden Finanzinstrumente. In dieser Zeile sollten die Ticker von Währungspaaren, Metallen oder Indizes durch Semikolons getrennt aufgelistet werden (zum Beispiel: EURUSD; GBPUSD; XAUUSD). Es ist wichtig, dass Sie die Namen genau so eingeben, wie sie in Ihrem Market Watch-Fenster erscheinen.

Panel anzeigen - ein Kippschalter, um das Informationspanel im Chart ein- oder auszublenden.

Hinweise anzeigen - aktivieren oder deaktivieren Sie die Pop-up-Hinweise unter dem Panel, die die Bedeutung der einzelnen Balken erklären.

Position der Leiste

Panel-Ecke - wählen Sie die Diagrammecke aus, an der das Panel verankert werden soll (z. B. oben links oder unten rechts).

Versatz X / Versatz Y - stellen Sie den horizontalen und vertikalen Versatz des Feldes von der ausgewählten Ecke in Pixeln ein. Ermöglicht eine präzise Positionierung der Tabelle, so dass sie andere Diagrammelemente nicht überlappt.

Farbeinstellungen

Mit dem Einstellungsblock Farben können Sie das Erscheinungsbild des Indikators vollständig anpassen. Sie können den Hintergrund, den Rahmen, die Titel, den Haupttext sowie die Farben für verschiedene Marktbedingungen anpassen:

Bullish Color - Farbe für einen Aufwärtstrend und die Anfangsphase einer Bewegung.
Bearish Color - Farbe für einen Abwärtstrend und überkaufte/überverkaufte Zonen.
Neutrale Farbe - Farbe für die mittlere Phase einer Bewegung.
Fortschritt Levels

Stufe 1 (Normal) - die prozentuale Grenze, bis zu der eine Bewegung als initial betrachtet wird (Standard: 50%).
Stufe 2 (Aktiv) - die prozentuale Grenze, ab der eine Bewegung als vollständig oder übermäßig angesehen wird (Standardwert: 100 %).

Beschreibung der angezeigten Daten

Das Anzeigefeld liefert die folgenden Informationen in Echtzeit für jedes Symbol in der Liste:

Paar - der Name des Finanzinstruments.
Abgeschlossen - der Prozentsatz der durchschnittlichen täglichen Bewegung (ATR), die der Preis heute bereits abgeschlossen hat.
Verbleibend - der Prozentsatz der Bewegung, die der Kurs theoretisch noch ausführen kann, bevor er den Durchschnittswert erreicht.
Täglicher Fortschritt - eine visuelle Skala, die deutlich den Grad der "Ermüdung" einer Bewegung anzeigt.
Status - eine Textbeschreibung der aktuellen Situation (Start, potenziell, aktiv, Abschluss, Überschreitung).
Trend - die Richtung der Kursbewegung im Verhältnis zum Eröffnungskurs des Tages. Ein Aufwärtspfeil bedeutet, dass der aktuelle Kurs über dem Eröffnungskurs liegt, ein Abwärtspfeil bedeutet, dass er unter dem Eröffnungskurs liegt. Pips - die genaue Anzahl der Pips, die verbleiben, bis die durchschnittliche Tagesspanne 100 % erreicht.
Mit diesem Datensatz können Sie sofort die Marktlage für mehrere Instrumente gleichzeitig beurteilen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
