Multipair Forex EA

Cet EA traite les principales paires Forex avec une stratégie intraday structurée. Il analyse les conditions du marché avant d’ouvrir une position et utilise des filtres techniques pour éviter les mauvais points d’entrée. Il vise un profit quotidien stable tout en gérant le risque sur chaque trade. L’EA peut trader plusieurs paires simultanément. Il prend en charge les interventions manuelles et inclut les fonctions stop-loss, take-profit et trailing-stop.

Caractéristiques principales :

Trade EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY. Évite les périodes de grandes annonces économiques. Risque de 5 à 10 % par trade ou selon le pourcentage choisi du solde du compte. Maintient un système d’entrée contrôlé pour améliorer le taux de réussite. Utilise un lot fixe ou dynamique (sans grid, sans martingale). Inclut SL, TP et trailing-stop. Permet la gestion manuelle des positions.

Recommandé pour :

Les traders intraday qui recherchent des entrées structurées et une gestion du risque stable sur les principales paires.

Paramètres d’entrée :