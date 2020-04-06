Multipair Forex EA

Este EA opera los principales pares de divisas utilizando una estrategia intradía estructurada. Revisa las condiciones del mercado antes de abrir operaciones y usa filtros técnicos para evitar malas entradas. Su objetivo es obtener ganancias diarias de manera constante mientras gestiona el riesgo en cada posición. El EA puede operar múltiples pares al mismo tiempo. Admite intervención manual e incluye funciones de stop-loss, take-profit y trailing stop.

Características principales:
Opera EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY. Evita los periodos de noticias importantes. Arriesga entre un 5–10% o según el porcentaje elegido del balance de la cuenta por operación. Mantiene un sistema de entrada controlado para mejorar la tasa de aciertos. Utiliza lotaje fijo o dinámico (sin grid, sin martingala). Incluye SL, TP y trailing stop. Permite gestión manual.

Recomendado para:
Traders intradía que buscan entradas estructuradas y un control de riesgo estable en los principales pares.

Inputs:

  • Tamaño de lote o porcentaje de riesgo

  • Horarios de operación

  • Stop-loss y take-profit

  • Configuración de trailing stop

  • Opciones de control manual


