Multipair Forex EA

Этот советник торгует основными валютными парами Forex, используя структурированную внутридневную стратегию. Он оценивает рыночные условия перед открытием сделок и применяет технические фильтры, чтобы избегать неудачных входов. Советник нацелен на стабильную ежедневную прибыль и контролирует риск в каждой позиции. Он может одновременно торговать несколькими парами. Поддерживает ручное вмешательство и включает функции стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.

Ключевые особенности: Торгует EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY. Избегает периодов крупных новостей. Риск 5–10% или по выбранному проценту от баланса счета на сделку. Поддерживает контролируемую систему входов для повышения винрейта. Использует фиксированный или динамический лот (без сетки и без мартингейла). Включает SL, TP и трейлинг-стоп. Поддерживает ручное управление сделками.

Рекомендации: Подходит внутридневным трейдерам, которым нужны структурированные входы и стабильный контроль риска на основных валютных парах.

Входные параметры: