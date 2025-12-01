NeoBull Breakout Indicator MT4
- Индикаторы
- Marco Scherer
- Версия: 1.5
Индикатор NeoBull Breakout - Профессиональная торговля пробоев стала простой
Индикатор NeoBull Breakout - это мощный технический индикатор для MetaTrader 4, специально разработанный для трейдеров, торгующих пробои. Он сочетает проверенные уровни Highest High/Lowest Low с трендовым фильтром SMA 200 для выявления высоковероятных сетапов пробоя.
Основные функции:
- Линия Stepped Highest High (20) - Показывает максимальный максимум последних 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии (как в TradingView)
- Линия Stepped Lowest Low (20) - Показывает минимальный минимум последних 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии
- Трендовый фильтр SMA 200 - Определяет общий тренд для более точных сигналов
- Интеллектуальные алерты пробоя:
- Алерт пробоя HH: Срабатывает, когда цена пробивает Highest High И находится выше SMA 200 (восходящий тренд)
- Алерт пробоя LL: Срабатывает, когда цена пробивает Lowest Low И находится ниже SMA 200 (нисходящий тренд)
- Мобильные Push-уведомления - Не упустите ни одной возможности! Получайте алерты прямо на смартфон, где бы вы ни находились
- Всплывающие алерты и звуковые уведомления - Несколько каналов оповещения для максимальной гибкости
- Настраиваемые параметры:
- Период HH/LL (По умолчанию: 20)
- Период SMA (По умолчанию: 200)
- Алерты Вкл/Выкл
- Всплывающие окна, звук и мобильные алерты индивидуально контролируются
Как торговать с индикатором NeoBull Breakout:
1. Фаза настройки:
- Добавьте индикатор на график (работает на всех таймфреймах)
- Зеленая линия показывает максимальный максимум последних 20 свечей
- Красная линия показывает минимальный минимум последних 20 свечей
- Желтая линия (SMA 200) показывает основной тренд
2. Лонг сетап (Покупка):
- Дождитесь пробоя цены ВЫШЕ зеленой линии HH
- Подтверждение: Цена должна быть ВЫШЕ SMA 200 (восходящий тренд)
- Алерт срабатывает автоматически
- Вход: При/после пробоя
- Стоп-Лосс: Ниже минимума свечи пробоя (сохраняет убытки небольшими для следующей сделки)
- Тейк-Профит: 1,5-2x соотношение риск/прибыль или следующее значимое сопротивление
3. Шорт сетап (Продажа):
- Дождитесь пробоя цены НИЖЕ красной линии LL
- Подтверждение: Цена должна быть НИЖЕ SMA 200 (нисходящий тренд)
- Алерт срабатывает автоматически
- Вход: При/после пробоя
- Стоп-Лосс: Выше максимума свечи пробоя (сохраняет убытки небольшими для следующей сделки)
- Тейк-Профит: 1,5-2x соотношение риск/прибыль или следующая значимая поддержка
4. Управление рисками:
- Торгуйте только пробои в направлении тренда (фильтр SMA 200)
- Всегда используйте ордера Стоп-Лосс
- Рискуйте максимум 1-2% капитала на сделку
- Ждите четких пробоев с импульсом (никаких ложных пробоев)
- Узкий стоп-лосс у свечи пробоя позволяет несколько попыток с небольшими убытками
5. Лучшие практики:
- Работает на всех таймфреймах - выберите таймфрейм, на котором вам наиболее комфортно как трейдеру
- Комбинируйте с анализом объемов для более сильных сигналов
- Избегайте торговли во время важных новостных событий
- Используйте мобильные алерты, чтобы не упустить возможности
- Не все пробои работают - узкий стоп-лосс защищает ваш капитал
Для кого подходит этот индикатор? ✓ Трейдеры пробоев, ищущие четкие сигналы входа и выхода ✓ Свинг-трейдеры на старших таймфреймах ✓ Скальперы на младших таймфреймах ✓ Трейдеры, предпочитающие стратегии следования за трендом ✓ Работающие трейдеры, нуждающиеся в мобильных алертах ✓ Трейдеры от начинающих до продвинутых
Технические детали:
- Платформа: MetaTrader 4
- Программирование: MQL4
- Тип графика: Индикатор (окно графика)
- Совместимость: Все символы (Forex, Золото, Индексы и т.д.)
- Таймфреймы: Все (M1 до MN1)
Установка:
- Скопируйте .mq4 или .ex4 файл в вашу папку MT4: MQL4/Indicators/
- Перезапустите MetaTrader 4 или нажмите F4 и скомпилируйте индикатор
- Перетащите "NeoBull Breakout Indicator" на ваш график
- Настройте параметры согласно вашим потребностям
- Активируйте мобильные push-уведомления в настройках MetaTrader 4
