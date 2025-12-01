NeoBull Breakout Indicator MT4

Индикатор NeoBull Breakout - Профессиональная торговля пробоев стала простой

Индикатор NeoBull Breakout - это мощный технический индикатор для MetaTrader 4, специально разработанный для трейдеров, торгующих пробои. Он сочетает проверенные уровни Highest High/Lowest Low с трендовым фильтром SMA 200 для выявления высоковероятных сетапов пробоя.

Основные функции:

  • Линия Stepped Highest High (20) - Показывает максимальный максимум последних 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии (как в TradingView)
  • Линия Stepped Lowest Low (20) - Показывает минимальный минимум последних 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии
  • Трендовый фильтр SMA 200 - Определяет общий тренд для более точных сигналов
  • Интеллектуальные алерты пробоя:
    • Алерт пробоя HH: Срабатывает, когда цена пробивает Highest High И находится выше SMA 200 (восходящий тренд)
    • Алерт пробоя LL: Срабатывает, когда цена пробивает Lowest Low И находится ниже SMA 200 (нисходящий тренд)
  • Мобильные Push-уведомления - Не упустите ни одной возможности! Получайте алерты прямо на смартфон, где бы вы ни находились
  • Всплывающие алерты и звуковые уведомления - Несколько каналов оповещения для максимальной гибкости
  • Настраиваемые параметры:
    • Период HH/LL (По умолчанию: 20)
    • Период SMA (По умолчанию: 200)
    • Алерты Вкл/Выкл
    • Всплывающие окна, звук и мобильные алерты индивидуально контролируются

Как торговать с индикатором NeoBull Breakout:

1. Фаза настройки:

  • Добавьте индикатор на график (работает на всех таймфреймах)
  • Зеленая линия показывает максимальный максимум последних 20 свечей
  • Красная линия показывает минимальный минимум последних 20 свечей
  • Желтая линия (SMA 200) показывает основной тренд

2. Лонг сетап (Покупка):

  • Дождитесь пробоя цены ВЫШЕ зеленой линии HH
  • Подтверждение: Цена должна быть ВЫШЕ SMA 200 (восходящий тренд)
  • Алерт срабатывает автоматически
  • Вход: При/после пробоя
  • Стоп-Лосс: Ниже минимума свечи пробоя (сохраняет убытки небольшими для следующей сделки)
  • Тейк-Профит: 1,5-2x соотношение риск/прибыль или следующее значимое сопротивление

3. Шорт сетап (Продажа):

  • Дождитесь пробоя цены НИЖЕ красной линии LL
  • Подтверждение: Цена должна быть НИЖЕ SMA 200 (нисходящий тренд)
  • Алерт срабатывает автоматически
  • Вход: При/после пробоя
  • Стоп-Лосс: Выше максимума свечи пробоя (сохраняет убытки небольшими для следующей сделки)
  • Тейк-Профит: 1,5-2x соотношение риск/прибыль или следующая значимая поддержка

4. Управление рисками:

  • Торгуйте только пробои в направлении тренда (фильтр SMA 200)
  • Всегда используйте ордера Стоп-Лосс
  • Рискуйте максимум 1-2% капитала на сделку
  • Ждите четких пробоев с импульсом (никаких ложных пробоев)
  • Узкий стоп-лосс у свечи пробоя позволяет несколько попыток с небольшими убытками

5. Лучшие практики:

  • Работает на всех таймфреймах - выберите таймфрейм, на котором вам наиболее комфортно как трейдеру
  • Комбинируйте с анализом объемов для более сильных сигналов
  • Избегайте торговли во время важных новостных событий
  • Используйте мобильные алерты, чтобы не упустить возможности
  • Не все пробои работают - узкий стоп-лосс защищает ваш капитал

Для кого подходит этот индикатор? ✓ Трейдеры пробоев, ищущие четкие сигналы входа и выхода ✓ Свинг-трейдеры на старших таймфреймах ✓ Скальперы на младших таймфреймах ✓ Трейдеры, предпочитающие стратегии следования за трендом ✓ Работающие трейдеры, нуждающиеся в мобильных алертах ✓ Трейдеры от начинающих до продвинутых

Технические детали:

  • Платформа: MetaTrader 4
  • Программирование: MQL4
  • Тип графика: Индикатор (окно графика)
  • Совместимость: Все символы (Forex, Золото, Индексы и т.д.)
  • Таймфреймы: Все (M1 до MN1)

Установка:

  1. Скопируйте .mq4 или .ex4 файл в вашу папку MT4: MQL4/Indicators/
  2. Перезапустите MetaTrader 4 или нажмите F4 и скомпилируйте индикатор
  3. Перетащите "NeoBull Breakout Indicator" на ваш график
  4. Настройте параметры согласно вашим потребностям
  5. Активируйте мобильные push-уведомления в настройках MetaTrader 4

pan898899
524
pan898899 2025.12.04 00:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Marco Scherer
1678
Ответ разработчика Marco Scherer 2025.12.04 05:56
I appreciate your feedback.
Ответ на отзыв