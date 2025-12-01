NeoBull Breakout Indicator MT4

NeoBullブレイクアウトインジケーター - プロフェッショナルなブレイクアウトトレードを簡単に

NeoBullブレイクアウトインジケーターは、MetaTrader 4向けの強力なテクニカルインジケーターで、ブレイクアウトトレーダー専用に設計されています。実証済みの最高値/最安値レベルとSMA 200トレンドフィルターを組み合わせて、高確率のブレイクアウトセットアップを識別します。

主な機能:

  • ステップ型最高値(20)ライン - 過去20期間の最高値を明確な水平線として表示(TradingViewのように)
  • ステップ型最安値(20)ライン - 過去20期間の最安値を明確な水平線として表示
  • SMA 200トレンドフィルター - より正確なシグナルのために全体的なトレンドを識別
  • インテリジェントなブレイクアウトアラート:
    • HHブレイクアウトアラート:価格が最高値を突破し、かつSMA 200より上にある場合に発動(上昇トレンド)
    • LLブレイクダウンアラート:価格が最安値を突破し、かつSMA 200より下にある場合に発動(下降トレンド)
  • モバイルプッシュ通知 - どこにいてもチャンスを逃しません!スマートフォンに直接アラートを受信
  • ポップアップアラートとサウンド通知 - 最大の柔軟性のための複数のアラートチャネル
  • カスタマイズ可能なパラメーター:
    • HH/LL期間(デフォルト:20)
    • SMA期間(デフォルト:200)
    • アラートオン/オフ
    • ポップアップ、サウンド、モバイルアラートを個別に制御可能

NeoBullブレイクアウトインジケーターでの取引方法:

1. セットアップフェーズ:

  • インジケーターをチャートに追加(すべての時間枠で動作)
  • 緑色のラインは過去20本のローソク足の最高値を表示
  • 赤色のラインは過去20本のローソク足の最安値を表示
  • 黄色のライン(SMA 200)は主要なトレンドを表示

2. ロングセットアップ(買い):

  • 価格が緑色のHHラインの上にブレイクアウトするのを待つ
  • 確認:価格はSMA 200の上になければならない(上昇トレンド)
  • アラートは自動的に発動
  • エントリー:ブレイクアウト時/後
  • ストップロス:ブレイクアウトローソク足の安値より下(次の取引のために損失を小さく保つ)
  • テイクプロフィット:1.5-2倍のリスクリワードレシオまたは次の重要なレジスタンス

3. ショートセットアップ(売り):

  • 価格が赤色のLLラインの下にブレイクダウンするのを待つ
  • 確認:価格はSMA 200の下になければならない(下降トレンド)
  • アラートは自動的に発動
  • エントリー:ブレイクダウン時/後
  • ストップロス:ブレイクダウンローソク足の高値より上(次の取引のために損失を小さく保つ)
  • テイクプロフィット:1.5-2倍のリスクリワードレシオまたは次の重要なサポート

4. リスク管理:

  • トレンド方向のブレイクアウトのみを取引(SMA 200フィルター)
  • 常にストップロスオーダーを使用
  • 取引ごとに資本の最大1-2%をリスクにさらす
  • 勢いのある明確なブレイクアウトを待つ(偽のブレイクアウトなし)
  • ブレイクアウトローソク足での厳しいストップロスにより、小さな損失で複数の試みが可能

5. ベストプラクティス:

  • すべての時間枠で機能 - トレーダーとして最も快適な時間枠を選択
  • より強いシグナルのために出来高分析と組み合わせる
  • 主要なニュースイベント中の取引を避ける
  • モバイルアラートを使用してチャンスを逃さない
  • すべてのブレイクアウトが機能するわけではない - 厳しいストップロスが資本を保護

このインジケーターに適している人: ✓ 明確なエントリーとエグジットシグナルを求めるブレイクアウトトレーダー ✓ 上位時間枠のスイングトレーダー ✓ 下位時間枠のスキャルパー ✓ トレンドフォロー戦略を好むトレーダー ✓ モバイルアラートが必要な働くトレーダー ✓ 初心者から上級者まで

技術仕様:

  • プラットフォーム:MetaTrader 4
  • プログラミング:MQL4
  • チャートタイプ:インジケーター(チャートウィンドウ)
  • 互換性:すべてのシンボル(外国為替、ゴールド、インデックスなど)
  • 時間枠:すべて(M1からMN1まで)

インストール:

  1. .mq4または.ex4ファイルを**MT4フォルダー:MQL4/Indicators/**にコピー
  2. MetaTrader 4を再起動するか、F4を押してインジケーターをコンパイル
  3. 「NeoBull Breakout Indicator」をチャートにドラッグ
  4. ニーズに応じて設定を調整
  5. MetaTrader 4設定でモバイルプッシュ通知を有効化

フィルタ:
pan898899
524
pan898899 2025.12.04 00:16 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Marco Scherer
1719
開発者からの返信 Marco Scherer 2025.12.04 05:56
I appreciate your feedback.
レビューに返信