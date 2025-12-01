NeoBull Breakout Indicator MT4
- インディケータ
- Marco Scherer
- バージョン: 1.5
NeoBullブレイクアウトインジケーター - プロフェッショナルなブレイクアウトトレードを簡単に
NeoBullブレイクアウトインジケーターは、MetaTrader 4向けの強力なテクニカルインジケーターで、ブレイクアウトトレーダー専用に設計されています。実証済みの最高値/最安値レベルとSMA 200トレンドフィルターを組み合わせて、高確率のブレイクアウトセットアップを識別します。
主な機能:
- ステップ型最高値(20)ライン - 過去20期間の最高値を明確な水平線として表示(TradingViewのように)
- ステップ型最安値(20)ライン - 過去20期間の最安値を明確な水平線として表示
- SMA 200トレンドフィルター - より正確なシグナルのために全体的なトレンドを識別
- インテリジェントなブレイクアウトアラート:
- HHブレイクアウトアラート:価格が最高値を突破し、かつSMA 200より上にある場合に発動(上昇トレンド)
- LLブレイクダウンアラート:価格が最安値を突破し、かつSMA 200より下にある場合に発動(下降トレンド)
- モバイルプッシュ通知 - どこにいてもチャンスを逃しません!スマートフォンに直接アラートを受信
- ポップアップアラートとサウンド通知 - 最大の柔軟性のための複数のアラートチャネル
- カスタマイズ可能なパラメーター:
- HH/LL期間(デフォルト:20)
- SMA期間(デフォルト:200)
- アラートオン/オフ
- ポップアップ、サウンド、モバイルアラートを個別に制御可能
NeoBullブレイクアウトインジケーターでの取引方法:
1. セットアップフェーズ:
- インジケーターをチャートに追加(すべての時間枠で動作)
- 緑色のラインは過去20本のローソク足の最高値を表示
- 赤色のラインは過去20本のローソク足の最安値を表示
- 黄色のライン(SMA 200)は主要なトレンドを表示
2. ロングセットアップ(買い):
- 価格が緑色のHHラインの上にブレイクアウトするのを待つ
- 確認:価格はSMA 200の上になければならない(上昇トレンド)
- アラートは自動的に発動
- エントリー:ブレイクアウト時/後
- ストップロス:ブレイクアウトローソク足の安値より下(次の取引のために損失を小さく保つ)
- テイクプロフィット:1.5-2倍のリスクリワードレシオまたは次の重要なレジスタンス
3. ショートセットアップ(売り):
- 価格が赤色のLLラインの下にブレイクダウンするのを待つ
- 確認:価格はSMA 200の下になければならない(下降トレンド)
- アラートは自動的に発動
- エントリー:ブレイクダウン時/後
- ストップロス:ブレイクダウンローソク足の高値より上(次の取引のために損失を小さく保つ)
- テイクプロフィット:1.5-2倍のリスクリワードレシオまたは次の重要なサポート
4. リスク管理:
- トレンド方向のブレイクアウトのみを取引(SMA 200フィルター)
- 常にストップロスオーダーを使用
- 取引ごとに資本の最大1-2%をリスクにさらす
- 勢いのある明確なブレイクアウトを待つ(偽のブレイクアウトなし)
- ブレイクアウトローソク足での厳しいストップロスにより、小さな損失で複数の試みが可能
5. ベストプラクティス:
- すべての時間枠で機能 - トレーダーとして最も快適な時間枠を選択
- より強いシグナルのために出来高分析と組み合わせる
- 主要なニュースイベント中の取引を避ける
- モバイルアラートを使用してチャンスを逃さない
- すべてのブレイクアウトが機能するわけではない - 厳しいストップロスが資本を保護
このインジケーターに適している人: ✓ 明確なエントリーとエグジットシグナルを求めるブレイクアウトトレーダー ✓ 上位時間枠のスイングトレーダー ✓ 下位時間枠のスキャルパー ✓ トレンドフォロー戦略を好むトレーダー ✓ モバイルアラートが必要な働くトレーダー ✓ 初心者から上級者まで
技術仕様:
- プラットフォーム:MetaTrader 4
- プログラミング:MQL4
- チャートタイプ:インジケーター(チャートウィンドウ)
- 互換性:すべてのシンボル(外国為替、ゴールド、インデックスなど)
- 時間枠:すべて(M1からMN1まで)
インストール:
- .mq4または.ex4ファイルを**MT4フォルダー:MQL4/Indicators/**にコピー
- MetaTrader 4を再起動するか、F4を押してインジケーターをコンパイル
- 「NeoBull Breakout Indicator」をチャートにドラッグ
- ニーズに応じて設定を調整
- MetaTrader 4設定でモバイルプッシュ通知を有効化
