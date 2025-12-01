NeoBull Breakout Indicator MT4

Indicador NeoBull Breakout - Trading Profesional de Rupturas Fácil

El Indicador NeoBull Breakout es un potente indicador técnico para MetaTrader 4, diseñado específicamente para traders de rupturas. Combina niveles probados de Máximo Más Alto/Mínimo Más Bajo con el filtro de tendencia SMA 200 para identificar configuraciones de ruptura de alta probabilidad.

Funciones Principales:

  • Línea de Máximo Más Alto Escalonado (20) - Muestra el máximo más alto de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara (como en TradingView)
  • Línea de Mínimo Más Bajo Escalonado (20) - Muestra el mínimo más bajo de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara
  • Filtro de Tendencia SMA 200 - Identifica la tendencia general para señales más precisas
  • Alertas Inteligentes de Ruptura:
    • Alerta de Ruptura HH: Se activa cuando el precio rompe el Máximo Más Alto Y está por encima del SMA 200 (tendencia alcista)
    • Alerta de Ruptura LL: Se activa cuando el precio rompe el Mínimo Más Bajo Y está por debajo del SMA 200 (tendencia bajista)
  • Notificaciones Push Móviles - ¡No te pierdas ninguna oportunidad! Recibe alertas directamente en tu smartphone, estés donde estés
  • Alertas Emergentes y Notificaciones de Sonido - Múltiples canales de alerta para máxima flexibilidad
  • Parámetros Personalizables:
    • Período HH/LL (Predeterminado: 20)
    • Período SMA (Predeterminado: 200)
    • Alerta Encendido/Apagado
    • Alertas emergentes, de sonido y móviles controlables individualmente

Cómo Operar con el Indicador NeoBull Breakout:

1. Fase de Configuración:

  • Añade el indicador a tu gráfico (funciona en todos los marcos de tiempo)
  • La línea verde muestra el máximo más alto de las últimas 20 velas
  • La línea roja muestra el mínimo más bajo de las últimas 20 velas
  • La línea amarilla (SMA 200) muestra la tendencia principal

2. Configuración Larga (Compra):

  • Espera una ruptura del precio POR ENCIMA de la línea verde HH
  • Confirmación: El precio debe estar POR ENCIMA del SMA 200 (tendencia alcista)
  • La alerta se activa automáticamente
  • Entrada: En/después de la ruptura
  • Stop-Loss: Por debajo del mínimo de la vela de ruptura (mantiene las pérdidas pequeñas para la próxima operación)
  • Take-Profit: Relación riesgo-recompensa de 1,5-2x o siguiente resistencia significativa

3. Configuración Corta (Venta):

  • Espera una ruptura del precio POR DEBAJO de la línea roja LL
  • Confirmación: El precio debe estar POR DEBAJO del SMA 200 (tendencia bajista)
  • La alerta se activa automáticamente
  • Entrada: En/después de la ruptura
  • Stop-Loss: Por encima del máximo de la vela de ruptura (mantiene las pérdidas pequeñas para la próxima operación)
  • Take-Profit: Relación riesgo-recompensa de 1,5-2x o siguiente soporte significativo

4. Gestión de Riesgos:

  • Solo opera rupturas en dirección de la tendencia (filtro SMA 200)
  • Usa siempre órdenes Stop-Loss
  • Arriesga un máximo del 1-2% de tu capital por operación
  • Espera rupturas claras con impulso (sin falsas rupturas)
  • El stop-loss ajustado en la vela de ruptura permite múltiples intentos con pequeñas pérdidas

5. Mejores Prácticas:

  • Funciona en todos los marcos de tiempo - elige el marco de tiempo con el que te sientas más cómodo como trader
  • Combina con análisis de volumen para señales más fuertes
  • Evita operar durante eventos de noticias importantes
  • Usa alertas móviles para no perder ninguna oportunidad
  • No todas las rupturas funcionan - el stop-loss ajustado protege tu capital

¿Para quién es adecuado este indicador? ✓ Traders de rupturas que buscan señales claras de entrada y salida ✓ Swing traders en marcos de tiempo superiores ✓ Scalpers en marcos de tiempo inferiores ✓ Traders que prefieren estrategias de seguimiento de tendencias ✓ Traders trabajadores que necesitan alertas móviles ✓ Traders de principiantes a avanzados

Detalles Técnicos:

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Programación: MQL4
  • Tipo de Gráfico: Indicador (Ventana de Gráfico)
  • Compatibilidad: Todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, etc.)
  • Marcos de Tiempo: Todos (M1 a MN1)

Instalación:

  1. Copia el archivo .mq4 o .ex4 en tu carpeta MT4: MQL4/Indicators/
  2. Reinicia MetaTrader 4 o presiona F4 y compila el indicador
  3. Arrastra el "NeoBull Breakout Indicator" a tu gráfico
  4. Ajusta la configuración según tus necesidades
  5. Activa las notificaciones push móviles en la configuración de MetaTrader 4

Productos recomendados
UPD1 Fibo Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Indicadores
El indicador analiza el número especificado de velas y traza los niveles de Fibonacci en función del máximo-mínimo. Dado que los niveles se están reorganizando, estamos interesados ​​en el lado derecho del rango. El precio ima a los niveles y reacciona al tacto. Utilice esta herramienta para encontrar un punto de entrada de tendencia después de una corrección. Si a la izquierda vemos que los niveles han subido perfectamente, entonces podemos suponer que hemos encontrado el final del movimiento e
FREE
Lisek Waves
Darius Hans Lischka
4 (1)
Indicadores
Buscar una entrada con bajo riesgo para el comercio por Lisek Waves Indicador. Usando Lisek Waves Indicador puede mejorar su rendimiento comercial. En su forma más simple, esta herramienta de negociación que sea fácil de buscar una entrada con bajo riesgo y para gestionar su comercio y el riesgo. El análisis de ondas Lisek se basa en la noción de que los mercados siguen patrones específicos llamados ondas, que son el resultado de un ritmo natural de la psicología de la multitud que existe en tod
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indicadores
Touch VWAP es un indicador que le permite calcular un Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) simplemente pulsando la tecla 'w' de su teclado y luego haciendo clic en la vela que desea calcular, haciendo clic debajo de la vela calcula el VWAP basado en el mínimo del precio con el volumen, haciendo clic en el cuerpo de la vela calcula el VWAP basado en el precio medio con el volumen y haciendo clic por encima de la vela calcula el VWAP basado en el precio máximo con el volumen, también tiene la
FREE
Wa Candle Timer MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indicadores
Wa Candle Timer MT4 es un indicador potente y fácil de usar que muestra el tiempo restante hasta que se forme la próxima vela en tu gráfico MT4. Ayuda a los traders a tener presente el cierre de velas para ejecutar operaciones con mayor precisión. Características clave : Muestra el temporizador de la vela actual Cambia de color cuando el tiempo restante cae por debajo de un porcentaje definido Nuevo en la versión 3.00: Alerta personalizable al alcanzar un porcentaje específico Fuente
FREE
Pivot levels Auto V1
Hafis Mohamed Yacine
Indicadores
¿Qué es un punto de giro? Un punto pivote es un indicador de análisis técnico, o cálculos, utilizado para determinar la tendencia general del mercado en diferentes marcos temporales. El punto pivote en sí es simplemente la media del máximo y el mínimo intradía, y el precio de cierre del día de negociación anterior. El día siguiente, si se cotiza por encima del punto de pivote, se considera que existe un sentimiento alcista, mientras que si se cotiza por debajo del punto de pivote, se considera
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Tiempo de Vela (MT4) El indicador Tiempo de Vela muestra el tiempo restante para la vela actual en el marco de tiempo del gráfico activo. Se adapta automáticamente al periodo del gráfico y se actualiza en cada tick. Esta es una utilidad de gráficos; no proporciona señales de trading y no garantiza ningún beneficio. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en cualquier marco temporal (M1 a MN). Estado codificado por colores: verde cuando el precio está por encima de la
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indicadores
BeST_ Classic Pivot Points es un Indicador MT4 que se basa en el ampliamente conocido y definitivamente clásico Punto Pivote de la actividad de los precios de un mercado. Un punto pivote se calcula como una media de precios significativos (máximo, mínimo, cierre) del rendimiento de un mercado en el periodo de negociación anterior. Si en el periodo siguiente el mercado cotiza por encima del punto pivote, se suele evaluar como un sentimiento alcista, mientras que cotizar por debajo del punto pivo
FREE
Fibonacci Of Yesterday
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
Como comerciante de divisas, comprende el poder de la estrategia comercial   de Fibonacci   en el análisis técnico. Sin embargo, dibujar y ajustar manualmente los niveles de Fibonacci puede llevar mucho tiempo. Ahí es donde entra el   Fibonacci Of Yesterday EA   para ahorrarle un tiempo valioso. Está diseñado específicamente para operar utilizando la estrategia de Fibonacci basada en la acción del precio del día anterior, esta innovadora herramienta automatiza la identificación de los niveles d
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilidades
StatBar 1.6 Indicador que muestra el saldo, las ganancias de hoy, ayer y anteayer. El indicador también muestra: - Servidor; - GMT; - Hora del servidor; - Hombro; - Dispersión. Descripción de variables: extern int Magic = "-1"; // Magia para estadísticas -1 = todas 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Símbolo para estadísticas -1 = todos 0 = actual EURUSD = para EURUSD
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indicadores
Indicador automático de retroceso de Fibonacci - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement - es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor deje una reseña o comentario para apoyar el proyecto. Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia de activos en diferentes marcos de tiempo con múltiples indicadores. Market Trend Scanner - Escanea la tendenci
FREE
Squeeze Indicator
Federico Quintieri
Indicadores
El único indicador que identifica un Squeeze de Volatilidad. Un Squeeze es una compresión de la volatilidad en el mercado. Si esta compresión de la volatilidad alcanza un determinado porcentaje significa que el mercado podría explotar en instantes. Recomiendo encarecidamente utilizar el indicador junto con el calendario económico. Si hay noticias importantes y el indicador muestra un HISTOGRAMA AZUL en la bolsa en cuestión, señal de una potente compresión de la volatilidad. Entonces prepáre
FREE
Clever Trend Swing Levels
Carlos Forero
4.22 (9)
Indicadores
Descripción: El indicador mide, a través del indicador zigzag, los niveles de tendencia o corrección. Muestra en el gráfico los niveles de cada mínimo o máximo detectado. ENLACES CLAVE: Cómo Instalar - Preguntas Frecuentes - Todos los Productos ¿Cuál es la utilidad de este indicador? Este indicador determina, dependiendo del parámetro Zigzag si una tendencia está comenzando, desarrollándose o terminando Este indicador determina la dirección de la tendencia Componentes Niveles como números positi
FREE
AC Pivot Panel MT4
Atefe Shoopani
Indicadores
AC Pivot Panel - Su herramienta definitiva para operar con pivotes El Panel Pivote AC es un indicador de puntos pivote potente pero fácil de usar, diseñado para ayudar a los operadores a identificar niveles clave de soporte y resistencia con facilidad. Tanto si es un principiante como un operador experimentado, este indicador simplifica las operaciones con pivotes y mejora su proceso de toma de decisiones. Características principales : Panel de selección interactivo : Ajuste fácilmente la confi
FREE
Swing Hunter Pro
Andri Maulana
Indicadores
Deje de adivinar, empiece a ganar: ¡Conozca a Swing Hunter Pro! ¿Está cansado de gráficos confusos y entradas tardías? El indicador Swing Hunter Pro es su arma definitiva para captar las oscilaciones rentables del mercado con una claridad y confianza inigualables. Esta potente herramienta combina lo mejor de las Medias Móviles de Casco (HMA) y las Medias Móviles Exponenciales (EMA) con un estricto filtro de tendencia, proporcionándole señales sólidas y de alta probabilidad directamente en su gr
FREE
LT Automated Fibonacci Retracement Indicator
Eko Baskoro
Indicadores
El objeto de retroceso de Fibonacci es un objeto que ha sido proporcionado por la plataforma Metatrader 4. Pero el objeto de retroceso de Fibonacci no ajusta automáticamente el gráfico. Pero el objeto de retroceso de Fibonacci no ajusta automáticamente el gráfico. Usted tiene que poner y administrar manualmente a la carta. Debido a eso, este indicador fue creado. Si te gusta usar el indicador de retroceso de Fibonacci, muy recomendable utilizar el indicador de retroceso de Fibonacci automatizado
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Asesores Expertos
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - Index Master es un sistema 100% automatizado. - ¡No martingala! ¡No Grid! ¡No Hedge! ¡No se utilizan estrategias peligrosas! - Cada orden tiene un StopLoss y un TakeProfit. - Este Experto ganará y perderá, pero a largo plazo producirá un buen beneficio con una reducción temporal bastante baja. - Broker recomendado : spread bajo; comisión baja; no creador de mercado: https: //bit.ly/38hfs2D - No es necesario configurar los archivos . Sólo tiene que adjuntar a los
FREE
MP Woodie Pivot Levels
Pierre Ksachikian
Indicadores
Este indicador es una versión independiente de MP Pivot Levels (All in one) que contiene Woodie Pivots. Los puntos pivote de Woodie se componen de múltiples niveles clave, calculados a partir de puntos de precios pasados, con el fin de enmarcar las operaciones de una manera simplista. Los niveles clave incluyen el propio "pivote" y múltiples niveles de soporte y resistencia (normalmente hasta tres cada uno). Los operadores utilizan estos niveles como guía para futuros movimientos de precios a la
FREE
Ava Swan Pro Signal
Nirundorn Promphao
4.5 (2)
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar el patrón de velas en el marco de tiempo M30, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el pullback de High-Low de M5 Candlestick y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco de tiempo. Ejemplo: Si instala el indicador en XAUUSD, timeframe M5: el indicador detectará la reversión, pullback, acción del precio en e
FREE
Pivot classic woodie camarilla fibonacci demark
Emin Ulucanli
Indicadores
Pivot Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci and Demark Floor/Classic Los puntos de pivote, o simplemente pivotes, son útiles para identificar posibles niveles de soporte/resistencia, rangos de negociación, reversiones de tendencia y sentimiento del mercado al examinar los valores máximo, mínimo y de cierre de un activo. Los puntos de pivote Floor/Classic se pueden calcular de la siguiente manera. Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3 S1 = P * 2 - High S2 = P - (High - Low) S3 = Low – 2*(High
FREE
ForexWolrd
phuongcei
Asesores Expertos
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** ¿Cansado de tomar decisiones emocionales? Monitor en directo: TBD Presentamos nuestro Asesor Experto mql4 , diseñado para obtener beneficios estables con un riesgo aceptable utilizando un método realmente inteligente de Dollar-Cost Averaging (DCA). Esto no es sólo otro EA; es una solución probada desde hace mucho tiempo diseñada para navegar por los mercados de divisas con precisión
FREE
Support Resistance Tunnel
Leonid Basis
Indicadores
El precio se mueve entre dos líneas de túnel curvas en una tendencia. Las dos líneas de un túnel representan el soporte y la resistencia. En una tendencia alcista, por ejemplo, se podría entrar en una operación en el soporte de la línea de tendencia (mostrado por la línea roja en el gráfico) y salir en la resistencia de la línea superior del túnel (mostrada por la línea azul). El túnel muestra la dirección de la tendencia para cualquier marco temporal (si tiene suficientes barras en el gráfico p
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart ZigZag (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators See also >>  Smart ZigZag  Pro Descripción breve Indicador ZigZag de nueva generación para MT4 con panel de control inteligente en el gráfico, gestión de visibilidad con un clic, valores de buffer en tiempo real al pasar el ratón y ventana de parámetros moderna. Cuenta con Dual‑color ZigZag que resuelve la limitación de color de línea única; diseñado para integrarse con el resto de la serie Smart Indicators. Visión
FREE
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
Indicadores
Indicador de bandas de ondas de Fibonacci El indicador de bandas de ondas de Fibonacci utiliza los coeficientes de Fibonacci para crear bandas dinámicas en torno a una media móvil central. Estas bandas se derivan de ratios de Fibonacci clave (normalmente 38,2%, 50%, 61,8%) y se adaptan a la volatilidad del mercado, ofreciendo información sobre posibles zonas de soporte y resistencia. Características principales: Niveles Fibonacci: El indicador traza múltiples bandas por encima y por debajo de un
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
FREE
Multi Pivot Point
Meysam Ghasemi
Indicadores
puntos de pivote utilizando por muchos comerciantes y los niveles de pivote la mayoría de las veces son muy helpfull . este indicador es una costumbre con parámetros internos. puede mostrar dos veces pivote (semanal y diario). usted puede elegir los periodos totales para cada vez que se muestran los pivotes.( 1 semana , 2 semanas ,...1day , 2day ,...) cuando se usan pivotes semanales y diarios, puede mostrar muchas zonas de soporte y resistencia. si tiene propuesta comentario demasiado me para a
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Otros productos de este autor
NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (1)
Indicadores
NeoBull Predictive Ranges es un sistema integral de análisis técnico para MetaTrader 5. Combina cálculos avanzados de volatilidad con un análisis de tendencias basado en el volumen en un solo indicador. Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer información precisa sobre la estructura del mercado y el flujo de órdenes. Ofrezco esta herramienta profesional a la comunidad de forma gratuita. Concepto e Inspiración La base estratégica y la combinación de estos indicadores (Predictive Ranges & Vo
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indicadores
Trend Catalyst Pro Indicador Profesional Multi-Tendencia con Confirmación 7 veces, Alertas Inteligentes, Resumen de Noticias y Panel Integrado para MetaTrader 5. Trend Catalyst Pro combina las señales de siete indicadores de mercado probados en una única puntuación clara. En lugar de analizar cada indicador individualmente, obtienes un resultado visible en la vela del gráfico: Flechas y texto como "6/7 LONG" o "7/7 SHORT" Velas codificadas por colores según la fuerza de la señal Un panel que mu
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indicadores
Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendencia Basado en Volatilidad con Función de Suavizado El Smoothed Supertrend Indicator es una variante avanzada del indicador Supertrend clásico para MetaTrader 5. Mediante la integración de una función de suavizado adicional, se reduce el ruido del mercado y se mejora la calidad de las señales de tendencia. Descripción Técnica: El indicador se basa en el Average True Range (ATR) para medir la volatilidad del mercado y lo combina con un suavizado
FREE
Smoothed Supertrend MT4
Marco Scherer
Indicadores
Indicador Smoothed Supertrend - Indicador de Tendencia Basado en Volatilidad con Función de Suavizado El Indicador Smoothed Supertrend es una variante mejorada del indicador Supertrend clásico para MetaTrader 4 . Mediante la integración de una función de suavizado adicional, se reduce el ruido del mercado y se mejora la calidad de las señales de tendencia. Descripción Técnica: El indicador se basa en el Average True Range (ATR) para medir la volatilidad del mercado y lo combina con el suavizado
FREE
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
5 (1)
Indicadores
NeoBull Breakout Indicator - Trading de Ruptura Profesional Hecho Fácil El NeoBull Breakout Indicator es un potente indicador técnico para MetaTrader 5, diseñado específicamente para traders de ruptura. Combina niveles probados de Highest High/Lowest Low con el filtro de tendencia SMA 200 para identificar configuraciones de ruptura de alta probabilidad. Características Principales: * Línea Escalonada Highest High (20) - Muestra el máximo más alto de los últimos 20 períodos como una línea horizo
FREE
Filtro:
pan898899
524
pan898899 2025.12.04 00:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Marco Scherer
1696
Respuesta del desarrollador Marco Scherer 2025.12.04 05:56
I appreciate your feedback.
Respuesta al comentario