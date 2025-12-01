NeoBull Breakout Indicator MT4
- Indicadores
- Marco Scherer
- Versión: 1.5
Indicador NeoBull Breakout - Trading Profesional de Rupturas Fácil
El Indicador NeoBull Breakout es un potente indicador técnico para MetaTrader 4, diseñado específicamente para traders de rupturas. Combina niveles probados de Máximo Más Alto/Mínimo Más Bajo con el filtro de tendencia SMA 200 para identificar configuraciones de ruptura de alta probabilidad.
Funciones Principales:
- Línea de Máximo Más Alto Escalonado (20) - Muestra el máximo más alto de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara (como en TradingView)
- Línea de Mínimo Más Bajo Escalonado (20) - Muestra el mínimo más bajo de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara
- Filtro de Tendencia SMA 200 - Identifica la tendencia general para señales más precisas
- Alertas Inteligentes de Ruptura:
- Alerta de Ruptura HH: Se activa cuando el precio rompe el Máximo Más Alto Y está por encima del SMA 200 (tendencia alcista)
- Alerta de Ruptura LL: Se activa cuando el precio rompe el Mínimo Más Bajo Y está por debajo del SMA 200 (tendencia bajista)
- Notificaciones Push Móviles - ¡No te pierdas ninguna oportunidad! Recibe alertas directamente en tu smartphone, estés donde estés
- Alertas Emergentes y Notificaciones de Sonido - Múltiples canales de alerta para máxima flexibilidad
- Parámetros Personalizables:
- Período HH/LL (Predeterminado: 20)
- Período SMA (Predeterminado: 200)
- Alerta Encendido/Apagado
- Alertas emergentes, de sonido y móviles controlables individualmente
Cómo Operar con el Indicador NeoBull Breakout:
1. Fase de Configuración:
- Añade el indicador a tu gráfico (funciona en todos los marcos de tiempo)
- La línea verde muestra el máximo más alto de las últimas 20 velas
- La línea roja muestra el mínimo más bajo de las últimas 20 velas
- La línea amarilla (SMA 200) muestra la tendencia principal
2. Configuración Larga (Compra):
- Espera una ruptura del precio POR ENCIMA de la línea verde HH
- Confirmación: El precio debe estar POR ENCIMA del SMA 200 (tendencia alcista)
- La alerta se activa automáticamente
- Entrada: En/después de la ruptura
- Stop-Loss: Por debajo del mínimo de la vela de ruptura (mantiene las pérdidas pequeñas para la próxima operación)
- Take-Profit: Relación riesgo-recompensa de 1,5-2x o siguiente resistencia significativa
3. Configuración Corta (Venta):
- Espera una ruptura del precio POR DEBAJO de la línea roja LL
- Confirmación: El precio debe estar POR DEBAJO del SMA 200 (tendencia bajista)
- La alerta se activa automáticamente
- Entrada: En/después de la ruptura
- Stop-Loss: Por encima del máximo de la vela de ruptura (mantiene las pérdidas pequeñas para la próxima operación)
- Take-Profit: Relación riesgo-recompensa de 1,5-2x o siguiente soporte significativo
4. Gestión de Riesgos:
- Solo opera rupturas en dirección de la tendencia (filtro SMA 200)
- Usa siempre órdenes Stop-Loss
- Arriesga un máximo del 1-2% de tu capital por operación
- Espera rupturas claras con impulso (sin falsas rupturas)
- El stop-loss ajustado en la vela de ruptura permite múltiples intentos con pequeñas pérdidas
5. Mejores Prácticas:
- Funciona en todos los marcos de tiempo - elige el marco de tiempo con el que te sientas más cómodo como trader
- Combina con análisis de volumen para señales más fuertes
- Evita operar durante eventos de noticias importantes
- Usa alertas móviles para no perder ninguna oportunidad
- No todas las rupturas funcionan - el stop-loss ajustado protege tu capital
¿Para quién es adecuado este indicador? ✓ Traders de rupturas que buscan señales claras de entrada y salida ✓ Swing traders en marcos de tiempo superiores ✓ Scalpers en marcos de tiempo inferiores ✓ Traders que prefieren estrategias de seguimiento de tendencias ✓ Traders trabajadores que necesitan alertas móviles ✓ Traders de principiantes a avanzados
Detalles Técnicos:
- Plataforma: MetaTrader 4
- Programación: MQL4
- Tipo de Gráfico: Indicador (Ventana de Gráfico)
- Compatibilidad: Todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, etc.)
- Marcos de Tiempo: Todos (M1 a MN1)
Instalación:
- Copia el archivo .mq4 o .ex4 en tu carpeta MT4: MQL4/Indicators/
- Reinicia MetaTrader 4 o presiona F4 y compila el indicador
- Arrastra el "NeoBull Breakout Indicator" a tu gráfico
- Ajusta la configuración según tus necesidades
- Activa las notificaciones push móviles en la configuración de MetaTrader 4
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración