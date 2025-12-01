NeoBull Breakout Indicator MT4

Indicador NeoBull Breakout - Trading Profissional de Rompimentos Facilitado

O Indicador NeoBull Breakout é um poderoso indicador técnico para MetaTrader 4, projetado especificamente para traders de rompimentos. Ele combina níveis comprovados de Máxima Mais Alta/Mínima Mais Baixa com o filtro de tendência SMA 200 para identificar configurações de rompimento de alta probabilidade.

Funções Principais:

  • Linha de Máxima Mais Alta Escalonada (20) - Mostra a máxima mais alta dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara (como no TradingView)
  • Linha de Mínima Mais Baixa Escalonada (20) - Mostra a mínima mais baixa dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara
  • Filtro de Tendência SMA 200 - Identifica a tendência geral para sinais mais precisos
  • Alertas Inteligentes de Rompimento:
    • Alerta de Rompimento HH: Acionado quando o preço rompe a Máxima Mais Alta E está acima do SMA 200 (tendência de alta)
    • Alerta de Rompimento LL: Acionado quando o preço rompe a Mínima Mais Baixa E está abaixo do SMA 200 (tendência de baixa)
  • Notificações Push Móveis - Não perca nenhuma oportunidade! Receba alertas diretamente no seu smartphone, onde quer que esteja
  • Alertas Pop-up e Notificações Sonoras - Múltiplos canais de alerta para máxima flexibilidade
  • Parâmetros Personalizáveis:
    • Período HH/LL (Padrão: 20)
    • Período SMA (Padrão: 200)
    • Alerta Ligado/Desligado
    • Alertas pop-up, sonoros e móveis controláveis individualmente

Como Negociar com o Indicador NeoBull Breakout:

1. Fase de Configuração:

  • Adicione o indicador ao seu gráfico (funciona em todos os timeframes)
  • A linha verde mostra a máxima mais alta das últimas 20 velas
  • A linha vermelha mostra a mínima mais baixa das últimas 20 velas
  • A linha amarela (SMA 200) mostra a tendência principal

2. Configuração Longa (Compra):

  • Aguarde um rompimento de preço ACIMA da linha verde HH
  • Confirmação: O preço deve estar ACIMA do SMA 200 (tendência de alta)
  • O alerta é acionado automaticamente
  • Entrada: No/após o rompimento
  • Stop-Loss: Abaixo da mínima da vela de rompimento (mantém as perdas pequenas para a próxima negociação)
  • Take-Profit: Relação risco-recompensa de 1,5-2x ou próxima resistência significativa

3. Configuração Curta (Venda):

  • Aguarde um rompimento de preço ABAIXO da linha vermelha LL
  • Confirmação: O preço deve estar ABAIXO do SMA 200 (tendência de baixa)
  • O alerta é acionado automaticamente
  • Entrada: No/após o rompimento
  • Stop-Loss: Acima da máxima da vela de rompimento (mantém as perdas pequenas para a próxima negociação)
  • Take-Profit: Relação risco-recompensa de 1,5-2x ou próximo suporte significativo

4. Gestão de Risco:

  • Negocie apenas rompimentos na direção da tendência (filtro SMA 200)
  • Use sempre ordens Stop-Loss
  • Arrisque no máximo 1-2% do seu capital por negociação
  • Aguarde rompimentos claros com momentum (sem falsos rompimentos)
  • Stop-loss apertado na vela de rompimento permite múltiplas tentativas com pequenas perdas

5. Melhores Práticas:

  • Funciona em todos os timeframes - escolha o timeframe em que você se sente mais confortável como trader
  • Combine com análise de volume para sinais mais fortes
  • Evite negociar durante eventos de notícias importantes
  • Use alertas móveis para não perder nenhuma oportunidade
  • Nem todos os rompimentos funcionam - o stop-loss apertado protege seu capital

Para quem este indicador é adequado? ✓ Traders de rompimentos procurando sinais claros de entrada e saída ✓ Swing traders em timeframes superiores ✓ Scalpers em timeframes inferiores ✓ Traders que preferem estratégias de seguimento de tendência ✓ Traders que trabalham e precisam de alertas móveis ✓ Traders de iniciantes a avançados

Detalhes Técnicos:

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Programação: MQL4
  • Tipo de Gráfico: Indicador (Janela do Gráfico)
  • Compatibilidade: Todos os símbolos (Forex, Ouro, Índices, etc.)
  • Timeframes: Todos (M1 a MN1)

Instalação:

  1. Copie o arquivo .mq4 ou .ex4 para sua pasta MT4: MQL4/Indicators/
  2. Reinicie o MetaTrader 4 ou pressione F4 e compile o indicador
  3. Arraste o "NeoBull Breakout Indicator" para seu gráfico
  4. Ajuste as configurações de acordo com suas necessidades
  5. Ative notificações push móveis nas configurações do MetaTrader 4

Produtos recomendados
UPD1 Fibo Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Indicadores
O indicador analisa o número especificado de velas e traça os níveis de Fibonacci com base no máximo-mínimo. Como os níveis estão se reorganizando, estamos interessados ​​no lado direito da faixa. Os ímãs de preço aos níveis e reagem ao toque. Use esta ferramenta para encontrar um ponto de entrada de tendência após uma correção. Se à esquerda vemos que os níveis aumentaram perfeitamente, podemos supor que encontramos o fim do movimento no ponto extremo. Todas as linhas são desenhadas por meio de
FREE
Lisek Waves
Darius Hans Lischka
4 (1)
Indicadores
Search for an entry with low risk for trading by Lisek Waves Indicator. Using Lisek Waves Indicator can improve your trading performance. In it’s simplest form, this trading tool make it easy to s earch for an entry with low risk   and to manage your trade and risk. Lisek Wave analysis is based on the notion that markets follow specific patterns called waves which are the result of a natural rhythm of crowd psychology that exists in all markets. You can avoid the loss from taking trades that are
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Unleash Your Trading Potential with the Golden Fractal Cross Are you tired of second-guessing your trades? Do you wish you had a clear, reliable system to guide your decisions? Introducing the Golden Fractal Cross —a powerful and user-friendly indicator designed to help you spot high-probability trading opportunities. This isn't just another average indicator; it's a complete strategy that combines the precision of fractal patterns with the dynamic power of Exponential Moving Averages (EMAs). Th
FREE
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indicadores
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
Wa Candle Timer MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indicadores
Wa Candle Timer MT4 é um indicador poderoso e fácil de usar que mostra o tempo restante até a próxima vela se formar no seu gráfico MT4. Este recurso ajuda os traders a acompanhar o fechamento das velas para executar negociações com mais precisão. Recursos principais : Mostra a contagem regressiva da vela atual Muda de cor quando o tempo restante fica abaixo de um percentual definido Novo na versão 3.00: Alerta personalizável ao atingir um percentual específico Fonte e cores totalmen
FREE
Pivot levels Auto V1
Hafis Mohamed Yacine
Indicadores
What Is a Pivot Point? A pivot point is a technical analysis indicator, or calculations, used to determine the overall trend of the market over different time frames. The pivot point itself is simply the average of the intraday high and low, and the closing price from the previous trading day. On the subsequent day, trading above the pivot point is thought to indicate ongoing bullish sentiment, while trading below the pivot point indicates bearish sentimen How to Use Pivot Points The very ess
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indicadores
BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
FREE
Fibonacci Of Yesterday
Thushara Dissanayake
Experts
Como um comerciante forex, você entende o poder da estratégia de negociação   Fibonacci   na análise técnica. No entanto, desenhar e ajustar manualmente os níveis de Fibonacci pode ser demorado. É aí que entra o   Fibonacci Of Yesterday EA   para economizar seu tempo valioso. Ele é projetado especificamente para negociação usando a estratégia Fibonacci com base na ação do preço do dia anterior, esta ferramenta inovadora automatiza a identificação de níveis de entrada, stop loss e take profit co
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilitários
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This is not just another Auto Fibonacci Retracement indicator — it’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please leave a review or comment to support the project. Check out my other helpful tools below: Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timeframes with multiple indicators Market Trend Scanner   - Scan the trend of multiple-assets in with multiple indicators
FREE
Squeeze Indicator
Federico Quintieri
Indicadores
The one and only indicator that identifies Volatility Squeeze. A Squeeze is a compression of volatility in the market. If this compression of volatility reaches a certain percentage it means that the market could explode in moments. I highly recommend using the indicator in conjunction with the economic calendar. If there are important news and the indicator shows a  BLUE HISTOGRAM  on the exchange in question, a sign of a powerful compression of volatility. Then get ready to grasp the next
FREE
Clever Trend Swing Levels
Carlos Forero
4.22 (9)
Indicadores
Description: The indicator measures, through the zigzag indicator, the levels of trend or correction. It shows in the chart the levels of each low or high detected. KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? This indicator determines, depending on Zigzag parameter if a trend is beginning, developing, or ending This indicator determines the direction of the trend Components Levels as positive or negative numbers, depending on the direction
FREE
AC Pivot Panel MT4
Atefe Shoopani
Indicadores
AC Pivot Panel – Your Ultimate Pivot Trading Tool The   AC Pivot Panel   is a powerful yet user-friendly pivot point indicator designed to help traders identify key support and resistance levels with ease. Whether you’re a beginner or an experienced trader, this indicator simplifies pivot trading and enhances your decision-making process. Key Features : Interactive Selection Panel : Easily adjust pivot settings directly on the chart with a compact and intuitive panel. Multiple Pivot Methods : C
FREE
Swing Hunter Pro
Andri Maulana
Indicadores
Stop Guessing, Start Winning: Meet Swing Hunter Pro! Are you tired of confusing charts and late entries? The Swing Hunter Pro indicator is your ultimate weapon for capturing profitable market swings with unmatched clarity and confidence. This powerful tool combines the best of Hull Moving Averages (HMA) and Exponential Moving Averages (EMA) with a strict trend filter, giving you strong, high-probability signals right on your chart.  Available in EA format.  Link download https://www.mql5.com/en
FREE
LT Automated Fibonacci Retracement Indicator
Eko Baskoro
Indicadores
Fibonacci Retracement object is an object that has been provided by metatrader 4 platform. But  Fibonacci Retracement  object doesn't automated adjust the chart. You have to put and manage it manually to the chart. Because of that, this indicator was created. If you like using filbonacci retracement indicator, highly recommended to use Automated Fibonacci Retracement Indicator if you want to get better result in here: https://www.mql5.com/en/market/product/95515 LT Automated Fibonacci Retraceme
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Experts
MAIN FEATURES - Index Master is a 100% automated system. - Not martingale! Not Grid! Not Hedge! No dangerous strategies are used! - Every orders has a StopLoss and a TakeProfit. - This Expert will win and will lose but in the long run will produce a good profit with quite low temporary drawdown. - Recommended broker : low spread; low comission; not market maker:  https://bit.ly/38hfs2D   - No need set files . Just attach to the following charts and let it work. - Designed for US30 - USTEC and
FREE
MP Woodie Pivot Levels
Pierre Ksachikian
Indicadores
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Woodie Pivots. Woodie’s pivot points are made up of multiple key levels, calculated from past price points, in order to frame trades in a simplistic manner. The key levels include the ‘pivot’ itself, and multiple support and resistance levels (usually up to three each). Traders use these levels as a guide for future price movements when setting up trades. The pivot : (Previous high + previous low + 2 x previous
FREE
Ava Swan Pro Signal
Nirundorn Promphao
4.5 (2)
Indicadores
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in M30 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of M5 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe M5: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exa
FREE
Pivot classic woodie camarilla fibonacci demark
Emin Ulucanli
Indicadores
Pivot Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci and Demark Floor/Classic Pontos pivô, ou simplesmente pivôs, são úteis para identificar possíveis níveis de suporte/resistência, faixas de negociação, reversões de tendência e sentimento do mercado, examinando os valores alto, baixo e de fechamento de um ativo. Os Pontos Pivot Floor/Classic podem ser calculados da seguinte forma. Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3 S1 = P * 2 - High S2 = P - (High - Low) S3 = Low – 2*(High - P) R1 = P * 2 - Low R
FREE
ForexWolrd
phuongcei
Experts
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** Tired of emotional trading decisions? Live monitor: TBD Introducing our mql4 Expert Advisor , engineered for stable profit with acceptable risk using a genuinely intelligent Dollar-Cost Averaging (DCA) method. This isn't just another EA; it's a long-time tested solution designed to navigate the forex markets with precision. Whether you trade with a standard USD account or a Cent ac
FREE
Support Resistance Tunnel
Leonid Basis
Indicadores
The price is moving between two curve tunnel lines in a trend. The two lines of a tunnel represent support and resistance. In an uptrend, for instance, a trade might be entered at the support of the trend line (shown by the red line in the chart) and exited at resistance of the upper tunnel line (shown by the blue line). Tunnel show trend direction for any timeframe (if you have enough bars on the chart for higher timeframes). Trend, or price tunnel, can be up, down or sideways. If the current p
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT4 – Detecção Avançada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 O Smart FVG Indicator para MetaTrader 4 oferece detecção, monitorização e alertas profissionais de Fair Value Gap (FVG) diretamente nos seus gráficos. Ele combina filtragem baseada em ATR com lógica sensível à estrutura para remover ruído, adaptar‑se à liquidez e manter apenas os desequilíbrios mais relevantes para decisões precisas. Principais vantagens Deteção precisa de FVG: identifica ineficiências reais de pre
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ZigZag (MT4) – parte da série SmartView See also >>  Smart ZigZag  Pro Descrição breve Indicador ZigZag de nova geração para MT4 com painel de controle inteligente no gráfico, comando de visibilidade com um clique, exibição dinâmica dos valores de buffer ao passar o mouse e janela de entradas moderna. Apresenta Dual‑color ZigZag que resolve a limitação de cor de linha única; projetado para funcionar em conjunto com toda a série Smart Indicators. Visão geral Smart ZigZag
FREE
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
Indicadores
Fibonacci Wave Bands Indicator The Fibonacci Wave Bands indicator utilizes Fibonacci ratios to create dynamic bands around a central moving average. These bands are derived from key Fibonacci ratios (typically 38.2%, 50%, 61.8%) and adapt to market volatility, offering insights into potential support and resistance zones. Key Features: Fibonacci Levels: The indicator plots multiple bands above and below a central moving average based on Fibonacci ratios. Dynamic Support and Resistance: Bands ser
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
Multi Pivot Point
Meysam Ghasemi
Indicadores
pivot points using by many traders and pivot levels most of the times are very helpfull . this indicator is a custom with internal parameters. it can show two times pivot (weekly and daily). you can choose periods total for each time showing pivots.( 1 week , 2 week ,...1day , 2day ,...) when use weekly and daily pivots , it can show you many support and resistance zones. if have proposal comment too me for upgrading indicator.
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mais do autor
NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (1)
Indicadores
O NeoBull Predictive Ranges é um sistema abrangente de análise técnica para o MetaTrader 5. Ele combina cálculos avançados de volatilidade com uma análise de tendências baseada em volume. Esta ferramenta foi desenvolvida para fornecer aos traders informações precisas sobre a estrutura do mercado e o fluxo de ordens (Order Flow). Disponibilizo esta ferramenta profissional gratuitamente para a comunidade. Conceito e Inspiração A base estratégica e a combinação destes indicadores baseiam-se numa an
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indicadores
Trend Catalyst Pro Indicador Profissional Multi-Tendência com Confirmação 7 vezes, Alertas Inteligentes, Visão Geral de Notícias e Painel Integrado para MetaTrader 5. O Trend Catalyst Pro combina os sinais de sete indicadores de mercado comprovados em uma única pontuação clara. Em vez de analisar cada indicador individualmente, você obtém um resultado visível na vela do gráfico: Setas e texto como "6/7 LONG" ou "7/7 SHORT" Velas codificadas por cores com base na força do sinal Um painel mostran
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indicadores
Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização O Smoothed Supertrend Indicator é uma variante avançada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 5. Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada. Descrição Técnica: O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e combina isso com uma suavização de mé
FREE
Smoothed Supertrend MT4
Marco Scherer
Indicadores
Indicador Smoothed Supertrend - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização O Indicador Smoothed Supertrend é uma variante aprimorada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 4 . Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada. Descrição Técnica: O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e o combina com suavização de Média M
FREE
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
5 (1)
Indicadores
NeoBull Breakout Indicator - Trading de Rompimento Profissional Facilitado O NeoBull Breakout Indicator é um poderoso indicador técnico para MetaTrader 5, projetado especificamente para traders de rompimento. Ele combina níveis comprovados de Highest High/Lowest Low com o filtro de tendência SMA 200 para identificar configurações de rompimento de alta probabilidade. Características Principais: * Linha Escalonada Highest High (20) - Exibe o máximo mais alto dos últimos 20 períodos como uma linha
FREE
Filtro:
pan898899
524
pan898899 2025.12.04 00:16 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Marco Scherer
1716
Resposta do desenvolvedor Marco Scherer 2025.12.04 05:56
I appreciate your feedback.
Responder ao comentário