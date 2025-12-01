NeoBull Breakout Indicator MT4
- Indicadores
- Marco Scherer
- Versão: 1.5
Indicador NeoBull Breakout - Trading Profissional de Rompimentos Facilitado
O Indicador NeoBull Breakout é um poderoso indicador técnico para MetaTrader 4, projetado especificamente para traders de rompimentos. Ele combina níveis comprovados de Máxima Mais Alta/Mínima Mais Baixa com o filtro de tendência SMA 200 para identificar configurações de rompimento de alta probabilidade.
Funções Principais:
- Linha de Máxima Mais Alta Escalonada (20) - Mostra a máxima mais alta dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara (como no TradingView)
- Linha de Mínima Mais Baixa Escalonada (20) - Mostra a mínima mais baixa dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara
- Filtro de Tendência SMA 200 - Identifica a tendência geral para sinais mais precisos
- Alertas Inteligentes de Rompimento:
- Alerta de Rompimento HH: Acionado quando o preço rompe a Máxima Mais Alta E está acima do SMA 200 (tendência de alta)
- Alerta de Rompimento LL: Acionado quando o preço rompe a Mínima Mais Baixa E está abaixo do SMA 200 (tendência de baixa)
- Notificações Push Móveis - Não perca nenhuma oportunidade! Receba alertas diretamente no seu smartphone, onde quer que esteja
- Alertas Pop-up e Notificações Sonoras - Múltiplos canais de alerta para máxima flexibilidade
- Parâmetros Personalizáveis:
- Período HH/LL (Padrão: 20)
- Período SMA (Padrão: 200)
- Alerta Ligado/Desligado
- Alertas pop-up, sonoros e móveis controláveis individualmente
Como Negociar com o Indicador NeoBull Breakout:
1. Fase de Configuração:
- Adicione o indicador ao seu gráfico (funciona em todos os timeframes)
- A linha verde mostra a máxima mais alta das últimas 20 velas
- A linha vermelha mostra a mínima mais baixa das últimas 20 velas
- A linha amarela (SMA 200) mostra a tendência principal
2. Configuração Longa (Compra):
- Aguarde um rompimento de preço ACIMA da linha verde HH
- Confirmação: O preço deve estar ACIMA do SMA 200 (tendência de alta)
- O alerta é acionado automaticamente
- Entrada: No/após o rompimento
- Stop-Loss: Abaixo da mínima da vela de rompimento (mantém as perdas pequenas para a próxima negociação)
- Take-Profit: Relação risco-recompensa de 1,5-2x ou próxima resistência significativa
3. Configuração Curta (Venda):
- Aguarde um rompimento de preço ABAIXO da linha vermelha LL
- Confirmação: O preço deve estar ABAIXO do SMA 200 (tendência de baixa)
- O alerta é acionado automaticamente
- Entrada: No/após o rompimento
- Stop-Loss: Acima da máxima da vela de rompimento (mantém as perdas pequenas para a próxima negociação)
- Take-Profit: Relação risco-recompensa de 1,5-2x ou próximo suporte significativo
4. Gestão de Risco:
- Negocie apenas rompimentos na direção da tendência (filtro SMA 200)
- Use sempre ordens Stop-Loss
- Arrisque no máximo 1-2% do seu capital por negociação
- Aguarde rompimentos claros com momentum (sem falsos rompimentos)
- Stop-loss apertado na vela de rompimento permite múltiplas tentativas com pequenas perdas
5. Melhores Práticas:
- Funciona em todos os timeframes - escolha o timeframe em que você se sente mais confortável como trader
- Combine com análise de volume para sinais mais fortes
- Evite negociar durante eventos de notícias importantes
- Use alertas móveis para não perder nenhuma oportunidade
- Nem todos os rompimentos funcionam - o stop-loss apertado protege seu capital
Para quem este indicador é adequado? ✓ Traders de rompimentos procurando sinais claros de entrada e saída ✓ Swing traders em timeframes superiores ✓ Scalpers em timeframes inferiores ✓ Traders que preferem estratégias de seguimento de tendência ✓ Traders que trabalham e precisam de alertas móveis ✓ Traders de iniciantes a avançados
Detalhes Técnicos:
- Plataforma: MetaTrader 4
- Programação: MQL4
- Tipo de Gráfico: Indicador (Janela do Gráfico)
- Compatibilidade: Todos os símbolos (Forex, Ouro, Índices, etc.)
- Timeframes: Todos (M1 a MN1)
Instalação:
- Copie o arquivo .mq4 ou .ex4 para sua pasta MT4: MQL4/Indicators/
- Reinicie o MetaTrader 4 ou pressione F4 e compile o indicador
- Arraste o "NeoBull Breakout Indicator" para seu gráfico
- Ajuste as configurações de acordo com suas necessidades
- Ative notificações push móveis nas configurações do MetaTrader 4
