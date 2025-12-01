NeoBull Breakout Indicator MT4

NeoBull突破指标 - 专业突破交易变得简单

NeoBull突破指标是为MetaTrader 4设计的强大技术指标,专为突破交易者开发。它结合了经过验证的最高高点/最低低点水平与SMA 200趋势过滤器,以识别高概率突破设置。

主要功能:

  • 阶梯式最高高点(20)线 - 以清晰的水平线显示过去20个周期的最高高点(类似TradingView)
  • 阶梯式最低低点(20)线 - 以清晰的水平线显示过去20个周期的最低低点
  • SMA 200趋势过滤器 - 识别整体趋势以获得更精确的信号
  • 智能突破警报:
    • HH突破警报:当价格突破最高高点且高于SMA 200时触发(上升趋势)
    • LL跌破警报:当价格跌破最低低点且低于SMA 200时触发(下降趋势)
  • 移动推送通知 - 不要错过任何机会!无论您身在何处,都可以直接在智能手机上接收警报
  • 弹出警报和声音通知 - 多个警报渠道以获得最大灵活性
  • 可自定义参数:
    • HH/LL周期(默认:20)
    • SMA周期(默认:200)
    • 警报开/关
    • 弹出窗口、声音和移动警报可单独控制

如何使用NeoBull突破指标进行交易:

1. 设置阶段:

  • 将指标添加到您的图表(适用于所有时间框架)
  • 绿线显示过去20根蜡烛的最高高点
  • 红线显示过去20根蜡烛的最低低点
  • 黄线(SMA 200)显示主要趋势

2. 做多设置(买入):

  • 等待价格突破绿色HH线之上
  • 确认:价格必须高于SMA 200(上升趋势)
  • 警报自动触发
  • 入场:在突破时/突破后
  • 止损:在突破蜡烛的低点之下(为下一笔交易保持小额损失)
  • 止盈:1.5-2倍风险回报比或下一个重要阻力位

3. 做空设置(卖出):

  • 等待价格跌破红色LL线之下
  • 确认:价格必须低于SMA 200(下降趋势)
  • 警报自动触发
  • 入场:在跌破时/跌破后
  • 止损:在跌破蜡烛的高点之上(为下一笔交易保持小额损失)
  • 止盈:1.5-2倍风险回报比或下一个重要支撑位

4. 风险管理:

  • 只交易趋势方向的突破(SMA 200过滤器)
  • 始终使用止损订单
  • 每笔交易风险最多为资金的1-2%
  • 等待有动量的明确突破(没有虚假突破)
  • 突破蜡烛处的紧密止损允许以小额损失进行多次尝试

5. 最佳实践:

  • 适用于所有时间框架 - 选择您作为交易者最舒适的时间框架
  • 结合成交量分析以获得更强信号
  • 避免在重大新闻事件期间交易
  • 使用移动警报以免错过任何机会
  • 并非所有突破都有效 - 紧密止损保护您的资金

此指标适合谁? ✓ 寻找明确进出场信号的突破交易者 ✓ 较高时间框架上的波段交易者 ✓ 较低时间框架上的剥头皮交易者 ✓ 偏好趋势跟踪策略的交易者 ✓ 需要移动警报的在职交易者 ✓ 从初学者到高级交易者

技术细节:

  • 平台:MetaTrader 4
  • 编程:MQL4
  • 图表类型:指标(图表窗口)
  • 兼容性:所有品种(外汇、黄金、指数等)
  • 时间框架:全部(M1至MN1)

安装:

  1. 将**.mq4或.ex4文件复制到您的MT4文件夹:MQL4/Indicators/**
  2. 重启MetaTrader 4或按F4并编译指标
  3. 将"NeoBull Breakout Indicator"拖到您的图表上
  4. 根据您的需求调整设置
  5. MetaTrader 4设置中激活移动推送通知

筛选:
pan898899
524
pan898899 2025.12.04 00:16 
 

用户没有留下任何评级信息

Marco Scherer
1685
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2025.12.04 05:56
I appreciate your feedback.
回复评论