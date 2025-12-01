NeoBull Breakout Indicator MT4
- Marco Scherer
- 版本: 1.5
NeoBull突破指标 - 专业突破交易变得简单
NeoBull突破指标是为MetaTrader 4设计的强大技术指标,专为突破交易者开发。它结合了经过验证的最高高点/最低低点水平与SMA 200趋势过滤器,以识别高概率突破设置。
主要功能:
- 阶梯式最高高点(20)线 - 以清晰的水平线显示过去20个周期的最高高点(类似TradingView)
- 阶梯式最低低点(20)线 - 以清晰的水平线显示过去20个周期的最低低点
- SMA 200趋势过滤器 - 识别整体趋势以获得更精确的信号
- 智能突破警报:
- HH突破警报:当价格突破最高高点且高于SMA 200时触发(上升趋势)
- LL跌破警报:当价格跌破最低低点且低于SMA 200时触发(下降趋势)
- 移动推送通知 - 不要错过任何机会!无论您身在何处,都可以直接在智能手机上接收警报
- 弹出警报和声音通知 - 多个警报渠道以获得最大灵活性
- 可自定义参数:
- HH/LL周期(默认:20)
- SMA周期(默认:200)
- 警报开/关
- 弹出窗口、声音和移动警报可单独控制
如何使用NeoBull突破指标进行交易:
1. 设置阶段:
- 将指标添加到您的图表(适用于所有时间框架)
- 绿线显示过去20根蜡烛的最高高点
- 红线显示过去20根蜡烛的最低低点
- 黄线(SMA 200)显示主要趋势
2. 做多设置(买入):
- 等待价格突破绿色HH线之上
- 确认:价格必须高于SMA 200(上升趋势)
- 警报自动触发
- 入场:在突破时/突破后
- 止损:在突破蜡烛的低点之下(为下一笔交易保持小额损失)
- 止盈:1.5-2倍风险回报比或下一个重要阻力位
3. 做空设置(卖出):
- 等待价格跌破红色LL线之下
- 确认:价格必须低于SMA 200(下降趋势)
- 警报自动触发
- 入场:在跌破时/跌破后
- 止损:在跌破蜡烛的高点之上(为下一笔交易保持小额损失)
- 止盈:1.5-2倍风险回报比或下一个重要支撑位
4. 风险管理:
- 只交易趋势方向的突破(SMA 200过滤器)
- 始终使用止损订单
- 每笔交易风险最多为资金的1-2%
- 等待有动量的明确突破(没有虚假突破)
- 突破蜡烛处的紧密止损允许以小额损失进行多次尝试
5. 最佳实践:
- 适用于所有时间框架 - 选择您作为交易者最舒适的时间框架
- 结合成交量分析以获得更强信号
- 避免在重大新闻事件期间交易
- 使用移动警报以免错过任何机会
- 并非所有突破都有效 - 紧密止损保护您的资金
此指标适合谁? ✓ 寻找明确进出场信号的突破交易者 ✓ 较高时间框架上的波段交易者 ✓ 较低时间框架上的剥头皮交易者 ✓ 偏好趋势跟踪策略的交易者 ✓ 需要移动警报的在职交易者 ✓ 从初学者到高级交易者
技术细节:
- 平台:MetaTrader 4
- 编程:MQL4
- 图表类型:指标(图表窗口)
- 兼容性:所有品种(外汇、黄金、指数等)
- 时间框架:全部(M1至MN1)
安装:
- 将**.mq4或.ex4文件复制到您的MT4文件夹:MQL4/Indicators/**
- 重启MetaTrader 4或按F4并编译指标
- 将"NeoBull Breakout Indicator"拖到您的图表上
- 根据您的需求调整设置
- 在MetaTrader 4设置中激活移动推送通知
