Algo Smart Flow Risk Control EA 4

ALGO Smart Flow Risk Manager (Tastatur-Edition)





Haben Sie schon einmal den perfekten Einstieg gesehen, aber so lange mit der Berechnung der Losgröße gezögert, dass der Kurs ohne Sie davonlief? Oder hat eine Pechsträhne schon einmal 20% Ihres Kontos vernichtet, weil Sie nicht wussten, wann Sie aufhören sollten?

DerALGO Smart Flow Risk Manager ist kein automatischer Trading-Bot. Er ist ein professionellesAusführungswerkzeug, das ausschließlich fürmanuelle Händler entwickelt wurde , die Geschwindigkeit, Struktur und Disziplin verlangen.

Wir verwandeln Ihre Tastatur in ein Hochgeschwindigkeits-Ausführungsterminal und wappnen Ihr Kapital mit einer einzigartigen mathematischen Logik.

🚀 3 Hauptvorteile

1. Der "Safety Floor" (manueller Hard Stop) Die meisten Rechner riskieren einen Prozentsatz Ihres Gesamtguthabens. Das ist während eines Drawdowns gefährlich. Wir führen das Konzept desechten Risikokapitals ein. Sie definieren einen bestimmten Grenzbetrag (z.B. $90.000). Der EA berechnet das Risikonur auf der Grundlage des Kapitals, das Sieüber dieser Untergrenze haben. Wenn Ihr Kapital die Untergrenze berührt, blockiert der EA den weiteren Handel, um Sie vor emotionalen Entscheidungen zu schützen.

2. "Sniper"-Ausführung (klickfrei) Beim Scalping zählt jede Millisekunde. Vergessen Sie das Fummeln an kleinen Tasten mit Ihrer Maus.

Taste B: Sofortiger Kauf mit perfekter Losgröße.

Taste S: Sofortiger Verkauf mit perfekter Losgröße.

Taste C: Panic Button (Alle Positionen sofort schließen).

3. Erzwungene Disziplin Das Tool verfügt über eine obligatorische2-Sekunden-Abkühlungszeit. Dies verhindert, dass Aufträge aufgrund von Nervosität oder versehentlichem Doppeltastendruck "maschinell" ausgeführt werden.

💡 Beispiele aus der realen Welt: Wie schützt es Sie?

Szenario 1: Der "Floor"-Schutz Stellen Sie sich vor, Sie haben ein 10. 000-Dollar-Konto .

Ohne diesen EA riskieren Sie 1% ($100) pro Handel. Wenn Sie eine Pechsträhne haben, sinkt Ihr Konto ohne eine harte Bremse erheblich.

Mit diesem EA: Sie setzen Ihren "Manual Floor" auf $9.500 . Der EA berechnet das Risiko nur auf der Grundlage des 500-$-Überschusses . Wenn Sie einen Handel verlieren, reduziert der EA automatisch die Losgröße für den nächsten Handel, so dass es mathematisch schwierig ist, Ihren Floor von 9.500 $ in einem einzigen Standardhandel zu durchbrechen. Ergebnis: Ihr Basiskapital ist gepanzert.



Szenario 2: Ausführungsgeschwindigkeit Sie handeln mitNASDAQ (US100) oder Kryptowährungen, wenn die Nachrichtenlage sehr angespannt ist.

Der durchschnittliche Trader: Öffnet einen Rechner, gibt den Stop Loss ein, berechnet Lots, gibt Lots in das Auftragspaneel ein, klickt auf Kaufen... (Verstrichene Zeit: 8 Sekunden. Die Bewegung ist weg).

Sie: Sie sehen das Setup und drücken auf'B'. (Verstrichene Zeit: 0,2 Sekunden). Der EA berechnet die Berechnungen und sendet die Order sofort.

⚙️ Hauptparameter

ManualStopOutBalance : Ihre Sicherheitsuntergrenze (z.B. 90000).

RiskPerAvailableCapital: Prozentsatz des Risikos basierend auf Ihrem überschüssigen Kapital.

Tasten (Kaufen/Verkaufen/Schließen): Vollständig anpassbares Mapping.

⚠️ Wichtig: Um Ihre Charts sauber und professionell zu halten, hat dieses Toolkeine Bildschirmtasten. Es funktioniert zu 100% über die Tastatur. Bitte testen Sie zuerst in der DEMO, um sich an die Ausführungsgeschwindigkeit zu gewöhnen.