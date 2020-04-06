GoldConsistentEA

GoldConsistentEA - Автоматизиран бот за търговия със злато за постоянни печалби


Това е напълно автоматизиран бот за търговия, проектиран за постоянни резултати и фиксирани часове за търговия. Използвайки предоставените настройки, можете да постигнете стабилни печалби с минимална намеса. Ботът търгува в двете посоки, а размерът на лота може да се регулира според вашата толерантност към риск.


Аз лично търгувам с него на малка сметка с 10% риск, което се счита за агресивно. Минималният препоръчителен баланс е $100, но това не се препоръчва. На сметка от $5000 с 2-3% риск резултатите са отлични.


Най-хубавото на този бот е, че не изисква ежедневно внимание - просто въведете настройките и го оставете да работи. Едва в края на месеца можете да увеличите размера на лота, ако сте готови да поемете по-висок риск.


Този бот е предназначен за по-спокойна търговия - не отваря множество сделки на ден. Обикновено изпълнява 1-4 сделки на ден, в зависимост от движенията на пазара, и всички сделки са добре потвърдени сигнали.


Допълнителни бележки:


  • Регулируем риск и размер на лота
  • Работи за всякакъв размер на сметката, оптимални резултати при над $5000 с риск от 2-3%
  • Абонаментни периоди: 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца (включено автоматично лицензиране)
  • Подходящо за трейдъри, търсещи постоянен и стабилен растеж, а не честа търговия



Отказ отговорност за риск:

Търговията е свързана с риск. Миналите резултати не гарантират бъдещи резултати. Използвайте този бот отговорно и рискувайте само капитал, който можете да позволите да загубите.

"За най-надеждно изпълнение и спредове, подходящи за тази стратегия, препоръчителните брокери са ThinkMarkets и Eightcap."
Empfohlene Produkte
Master Hedge
Prashanth Ramanan
Experten
Dieses Produkt wurde speziell für den Handel mit EURUSD entwickelt. Der EA wurde gründlich mit der Währung EURUSD getestet. Der EA ist am besten auf täglichen Zeitrahmen verwendet. Die Standardeinstellungen sind risikoarm, Sie können die Einstellungen entsprechend Ihrer Risikobereitschaft auf der Grundlage der beigefügten Screenshots anpassen. Falls Sie Kapital über 100.000 USD einsetzen, setzen Sie den Saldo pro 0,01 auf 2300, um das Risiko zu mindern. Die Einstiegspunkte werden hauptsächlich a
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experten
MetaCove AI: Präzisions-Pullback-Engine (v1.2) Ein fortschrittliches, vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem von Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Überblick: Die MetaCove AI: Precision Pullback Engine ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um risikoarme Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Trendmärkten zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert un
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experten
Liebe Benutzer! - Dies ist ein Forrex Trading Expert Advisor, der der Trendhandelsmethode folgt. Er hat seine Wirksamkeit bei der Überwindung von 2 Runden der FTMO-Fonds-Herausforderungen bewiesen. Dies ist eine modifizierte und optimierte Version nach Abschluss des Prozesses des Bestehens von 2 Runden der FTMO Herausforderungen. - Der maximale Drawdown wird automatisch nach der anfänglichen Risikoeinstellung kalkuliert. Telegramm-Anweisung für Backtest und Verwendung: https://t.me/+0lDs0UXiJU
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experten
Pilz: Mehrstufige bidirektionale Strategie1. Überblick über die Strategie: Multi-Level Bi-Directional Diese Strategie zielt darauf ab, Gewinne zu erzielen, indem sie die Richtung des Marktes vorwegnimmt. Normalerweise bewegt sich der Kurs in eine Trendrichtung, so dass der Einstieg in den Handel wie folgt erfolgt: Buy Stop: In der Erwartung, dass der Kurs weiter steigt Sell Stop: In der Erwartung, dass der Preis weiter fällt Da sich der Markt jedoch in beide Richtungen bewegen kann, ist das Syst
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Neon Ash UsdJpy 1H
Burak Enes Aydin
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den Handel mit dem Währungspaar USD/JPY auf einem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt und nutzt eine Kombination technischer Indikatoren, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Strategie basiert auf Stochastik, Bulls Power, gleitenden Durchschnitten und Pin Bar-Mustern , die einen dynamischen und strukturierten Ansatz für die Marktbedingungen gewährleisten. Hauptmerkmale: Stochastischer Oszillator: Verwendet %K-Periode (16), %D-Periode (
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experten
Verbessern Sie Ihr Trading mit fortschrittlichen Moving Average Crossover-Strategien. Aufbauend auf dem Erfolg des AI Momentum Scalper liefert der MA Momentum Scalper einen verfeinerten Ansatz für den Markteintritt, der die Kraft von Moving Average Crossovers nutzt, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. $499 (6 Exemplare verbleiben zu diesem Preis, Endpreis wird $999 sein) Warum gleitende Durchschnittsüberkreuzungen funktionieren Der MA Momentum Scalper macht sich ein
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experten
TrendFollowMT ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mit einem großen Zeitrahmen den Trend bestimmt und mit einem kleinen Zeitrahmen den Einstiegspunkt findet. Sobald sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert, wartet das System auf einen anderen Einstiegspunkt, um sich mit einer größeren Losgröße zu erholen. Außerdem wird das Gewinnziel nach oben verschoben, wenn mehr Positionen eröffnet wurden, um die Kosten der Wartezeit und des Risikos zu decken. Trend-Filter: ADX und zzFi
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter verwendet weder ein Grid- noch ein Martingal-System. Er verwendet lediglich eine einfache Strategie, die auf 2 Indikatoren basiert: Gleitender Durchschnitt und Fibonacci-Retracement. Kaufsignal: Wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. In einem Abwärtstrend fällt der Markt nie in einer geraden Linie. Er wechselt zwischen: bärischen Impulsen (die Hauptabwärtsbewegung) Bull
Cyberosaur
Maryna Shulzhenko
Experten
Der Cyberosaurus-Bot ist ein innovativer Bot der nächsten Generation, der als leistungsstarkes Werkzeug für den Handel auf dem klassischen Forex-Markt und mit Kryptowährungen (bei entsprechenden Brokern) dient. Er funktioniert mit den meisten Paaren, daher ist es ratsam, ihn zu testen, bevor Sie ihn für ein bestimmtes Paar verwenden. Er wurde speziell für die Arbeit mit diesen Märkten entwickelt, ohne die Möglichkeit, andere Vermögenswerte wie Aktien oder Indizes zu handeln. Die wichtigsten St
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Experten
Übersicht AMO AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der eine 7-schichtige Deep-Neural-Network-Struktur mit KI-Algorithmen kombiniert. Er verarbeitet Marktdaten in mehreren Analyseschichten und erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten basierend auf technischen Mustern und Marktverhalten. Technische Architektur Neuronales Netzwerk: 7-schichtige Deep-Learning-Struktur KI-Engine: Fortschrittliches Mustererkennungssystem Analyse-Framework: Technische Analyse über mehrere Zeitrahmen Risi
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experten
Institutional Levels ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor. Dieser Algo ist so aufgebaut, dass der EA wichtige Levels in Kombination mit Preisaktionen verwendet, ohne sich auf Indikatoren zu verlassen. Die Strategie, die dahinter steckt, basiert auf den Lehren eines professionellen Händlers und ehemaligen Händlers. Er findet ungetestete Niveaus, an denen Institutionen bekanntermaßen interessiert sind, in der von Ihnen festgelegten Anzahl von Kerzen und wird auf der Grundlage d
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Experten
AutoVerse EA - Ihre vollständig anpassbare All-in-One-Handelslösung AutoVerse EA ist ein leistungsstarker und intuitiver Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die volle Kontrolle über ihre Strategie haben wollen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Mit einer visuellen Schnittstelle , integriertem Strategie-Builder und intelligenter Unterstützung mehrerer Währungen passt sich AutoVerse EA Ihrem Handelsstil an - nicht umgekehrt. Hauptmerkmale : Strategieanpassung : E
AI Algo
Vasil Georgiev Todorov
Experten
AI Algo - Intelligentes automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD) AI Algo ist ein hochmoderner algorithmischer Trading-Bot, der speziell für Märkte mit hoher Volatilität und hohen Impulsen entwickelt wurde - mit einem Schwerpunkt auf Gold (XAUUSD) . Er kombiniert maschinelle Logik , adaptives Risikomanagement und mehrschichtige Signalfilterung , um präzise Eingänge, konsistenten Schutz und zuverlässige Leistung zu bieten - sowohl im vollautomatischen als auch im halbmanuellen Betriebsmo
AI Swing Gold
Tran Vinh Vu
1 (1)
Experten
AI Swing Gold - Der intelligentere Weg zum Goldhandel Nutzen Sie die Möglichkeiten des Swing-Tradings mit AI Swing Gold, einem fortschrittlichen Handelssystem, das die größten Bewegungen des Goldpreises erfasst. Angetrieben von intelligenten Algorithmen, identifiziert es hochwahrscheinliche Swing-Chancen und verwaltet sie mit Disziplin - damit Sie intelligenter handeln können, nicht härter. Merkmale - Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich - Strenger Stop-Lo
Capella
Canberk Dogan Denizli
Experten
Capella EA MT5 ist ein hochmoderner Expertenberater für nachhaltige Handelsalgorithmen, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten und seiner sorgfältigen Handelslogik möchte Capella seinen Benutzern stabile Ergebnisse liefern. Nutzen Sie das Potenzial von Capella EA MT5, indem Sie dynamisch Kauf- und Verkaufsaufträge platzieren und nach Möglichkeiten in der sich ständig verändernden Marktlandschaft suchen. Dank eines flexiblen Geldverwaltungss
Gold buy only Strategy EA
Van Quang Nguyen
Experten
GOLD TRADING EA - OPTIMIERTE LÖSUNG FÜR XAU/USD KAUFSTRATEGIEN Bedingungen für die Nutzung: Funktion Einzelheiten Ausschließlich für XAU/USD Funktioniert nur mit Gold/USD und nutzt die einzigartigen Volatilitätsmuster von Gold. Unidirektionale Kaufstrategie Erteilt Kaufaufträge ausschließlich , wenn die technischen Kriterien konvergieren, um eine trendgerechte Ausführung zu gewährleisten. Spitzenleistung in Aufwärtstrends Maximiert die Rentabilität während stark steigender Goldmärkte . S
Precious Metal ZScore Hybrid Ultimate
Ahmad Nawawibashori
Experten
Edelmetall Z-Score Hybrid - Ultimate EA Version: 6.70 Strategie-Übersicht Dieser Expert Advisor ist ein hochentwickeltes, vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt wurde . Er arbeitet mit einem leistungsstarken Hybridmodell, das ein präzises statistisches Einstiegssignal mit einem fortschrittlichen, mehrschichtigen Risiko- und Handelsmanagement kombiniert. Die Kernstrategie kann in zwei Hauptkomponenten unterteilt werden: Signalerzeugung (Z-Score Engi
Pattern King MT5
Ibrahim Konyali
Experten
Pattern King basiert auf Techniken zur Erkennung von kurzfristigen Umkehrmustern. Der EA verwendet kein Grid, Martingal oder Indikator. Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Der EA bietet Schutz vor hohen Spreads und erlaubt Ihnen, mit einer festen oder automatischen Losgröße zu handeln. Jeder Handel hat von Anfang an Stop Loss und Take Profit, die sich nicht ändern. Pattern King ist ein Handelsroboter für den Handel mit EURUSD H1. Alle Backtests wurde
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
HAP Trend
Amirali Abazar
Experten
HAP_Trend EA basiert auf der Erkennung von Trendline Algorithmus und Pending Position Strategie zu EURUSD in M5 Zeitrahmen. Ich habe HAP_Trend EA im Jahr 2022 entwickelt und Ende 2022 fertiggestellt. Ich habe HAP_Trend EA auf REAL MONEY TEST seit Anfang 2023 verwendet. Wie Sie vielleicht wissen, sind reale Datenbank und Demo-Datenbank nicht genau das gleiche, ich habe es auf realen Konto getestet und es funktioniert auf realen Konto. Die Verwendung von HAP_Trend EA in Ihrem Konto ist sehr einfa
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Experten
ANGEBOT FÜR DEN SCHWARZEN FREITAG! Hallo Trader!! Erschließen Sie risikofreie Gewinne mit Triangular Arbitrage! Der Devisenmarkt ist voller versteckter Chancen - und die meisten Trader sehen sie nie. Aber Sie sind nicht "die meisten Trader"." Unser Triangular Arbitrage Bot findet und führt Preisdiskrepanzen zwischen drei Währungspaaren in Millisekunden aus ... Keine Emotionen Kein Zögern Nur pure Effizienz Sind Sie bereit, intelligenter zu handeln, nicht härter ? Behalten S
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
Experten
BlackCAT FX ist ein einfacher und leistungsstarker Expert Advisor. Dieser Roboter verfügt über einen sehr leistungsfähigen Algorithmus zur Bestimmung des Keylevels. Mit diesem Keylevel-Referenz, kann dieser Roboter effektiv und effizient arbeiten. BlackCat FX wurde speziell für die Paare EURUSD und GBPUSD entwickelt, da wir wissen, dass es sich um Paare mit geringer Streuung handelt, und kann auf dem Zeitrahmen M5 oder M15 ausgeführt werden. Instrumentenspezifikationen Symbol: EURUSD, GBPUSD Zei
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Weitere Produkte dieses Autors
MasterFX
Dilyan Denkov
Experten
MasterFX - Полуавтоматизиран търговски асистент с глобален стоп-лос на ценово MasterFX е полуавтоматизиран бот за търговия , предназначен да подпомага трейдърите и да подобрява производителността на всяка съществуваща стратегия . Той не замества трейдъра - ефектът като интелигентен помощник, който изпълнява правилата с точност, контролира разстоянието между поръчките, управлява риска и защитава сметката чрез глобален стоп-лос, базиран на реално пазарно ценово ниво . MasterFX е подходящ за всяк
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension