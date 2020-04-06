GoldConsistentEA - Автоматизиран бот за търговия със злато за постоянни печалби





Това е напълно автоматизиран бот за търговия, проектиран за постоянни резултати и фиксирани часове за търговия. Използвайки предоставените настройки, можете да постигнете стабилни печалби с минимална намеса. Ботът търгува в двете посоки, а размерът на лота може да се регулира според вашата толерантност към риск.





Аз лично търгувам с него на малка сметка с 10% риск, което се счита за агресивно. Минималният препоръчителен баланс е $100, но това не се препоръчва. На сметка от $5000 с 2-3% риск резултатите са отлични.





Най-хубавото на този бот е, че не изисква ежедневно внимание - просто въведете настройките и го оставете да работи. Едва в края на месеца можете да увеличите размера на лота, ако сте готови да поемете по-висок риск.





Този бот е предназначен за по-спокойна търговия - не отваря множество сделки на ден. Обикновено изпълнява 1-4 сделки на ден, в зависимост от движенията на пазара, и всички сделки са добре потвърдени сигнали.





Допълнителни бележки:





Регулируем риск и размер на лота

Работи за всякакъв размер на сметката, оптимални резултати при над $5000 с риск от 2-3%

Абонаментни периоди: 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца (включено автоматично лицензиране)

Подходящо за трейдъри, търсещи постоянен и стабилен растеж, а не честа търговия









Отказ отговорност за риск:

Търговията е свързана с риск. Миналите резултати не гарантират бъдещи резултати. Използвайте този бот отговорно и рискувайте само капитал, който можете да позволите да загубите.

"За най-надеждно изпълнение и спредове, подходящи за тази стратегия, препоръчителните брокери са ThinkMarkets и Eightcap."