GoldConsistentEA

GoldConsistentEA – Автоматизиран бот за търговия със злато за постоянни печалби


Това е напълно автоматизиран бот за търговия, проектиран за постоянни резултати и фиксирани часове за търговия. Използвайки предоставените настройки, можете да постигнете стабилни печалби с минимална намеса. Ботът търгува в двете посоки, а размерът на лота може да се регулира според вашата толерантност към риск.


Аз лично търгувам с него на малка сметка с 10% риск, което се счита за агресивно. Минималният препоръчителен баланс е $100, но това не се препоръчва. На сметка от $5000 с 2–3% риск резултатите са отлични.


Най-хубавото на този бот е, че не изисква ежедневно внимание – просто въведете настройките и го оставете да работи. Едва в края на месеца можете да увеличите размера на лота, ако сте готови да поемете по-висок риск.


Този бот е предназначен за по-спокойна търговия – не отваря множество сделки на ден. Обикновено изпълнява 1–4 сделки на ден, в зависимост от движенията на пазара, и всички сделки са добре потвърдени сигнали.


Допълнителни бележки:


  • Регулируем риск и размер на лота
  • Работи за всякакъв размер на сметката, оптимални резултати при над $5000 с риск от 2–3%
  • Абонаментни периоди: 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца (включено автоматично лицензиране)
  • Подходящо за трейдъри, търсещи постоянен и стабилен растеж, а не честа търговия



Отказ от отговорност за риск:

Търговията е свързана с риск. Миналите резултати не гарантират бъдещи резултати. Използвайте този бот отговорно и рискувайте само капитал, който можете да позволите да загубите.

„За най-надеждно изпълнение и спредове, подходящи за тази стратегия, препоръчителните брокери са ThinkMarkets и Eightcap.“
Рекомендуем также
Master Hedge
Prashanth Ramanan
Эксперты
This product was created specifically to trade EURUSD. The EA has been thoroughly tested with EURUSD currency. The EA is best used on daily timeframe. Default settings is low risk, you can adjust settings according to your risk appetite based on the  screenshots attached. Incase you are using capital above 100.000 USD set balance per 0.01 to 2300 to mitigate risk. The entry points are calculated mainly using price action, candlestick analysis and few indicators for reference. The EA has differen
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Эксперты
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Эксперты
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Эксперты
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
Willain72ATM
He Ping Qing
Эксперты
This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Эксперты
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Neon Ash UsdJpy 1H
Burak Enes Aydin
Эксперты
This expert advisor (EA) is designed for trading the USD/JPY pair on a 1-hour (H1) timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trade opportunities. The strategy is built upon Stochastic, Bulls Power, Moving Averages, and Pin Bar patterns , ensuring a dynamic and structured approach to market conditions. Key Features: Stochastic Oscillator: Uses %K Period (16), %D Period (3), and Slowing (2) to identify overbought and oversold market conditions. Bulls Power
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Эксперты
Elevate your trading with advanced Moving Average crossover strategies. Building on the success of the AI Momentum Scalper, the MA Momentum Scalper delivers a refined approach to market entry using the power of Moving Average crossovers to identify high-probability trading opportunities. $499 (6 copy remaining at this price, final price will be $999)  Why Moving Average Crossovers Work The MA Momentum Scalper capitalizes on one of trading's most reliable technical patterns - Moving Average cro
TrendFollowMT
King Lok Leung
Эксперты
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
General idea of the strategy This robot does not use a Grid or a Martingale system. It just uses a simple strategy based on 2 indicators: Moving Average and Fibonacci retracement. Buy Signal: When the price is below the moving average, it indicates that the market is in a downtrend. In a downtrend, the market never falls in a straight line. It alternates between: Bearish impulses (the main downward movement) Bullish retracements (small upward bounces before the next decline) The robot, on the ot
Cyberosaur
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Бот   Cyberosaurus  - инновационный бот нового поколения представляет собой мощное средство для торговли на рынке классического Форекса и Криптовалютного (для соответствующих брокеров). Работает с большынством валютных пар, тестируйте перед использованием на конкретной паре. Cyberosaurus специально разработан для работы с этими рынками, не умеет торговать другими активами, такими как акции или индексы и т.п. Основные параметры управления ботом выведены в удобный и лаконичный интерфейс управлен
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Эксперты
Обзор AMO AI — это продвинутый торговый советник (Expert Advisor), который использует 7-слойную архитектуру нейронной сети в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта для автоматического анализа рынка. Система обрабатывает рыночные данные через несколько аналитических уровней, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности на основе технических паттернов и поведения рынка. Техническая архитектура Нейронная сеть: 7-слойная архитектура глубокого обучения AI-движок: система распознаван
Institutional Levels
SASA MIJIN
Эксперты
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Эксперты
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
AI Algo
Vasil Georgiev Todorov
Эксперты
AI Algo – Intelligent Automated Trading System for Gold (XAUUSD) AI Algo is a cutting-edge algorithmic trading bot designed specifically for high-volatility, high-impulse markets — with a core focus on gold (XAUUSD) . It combines machine logic , adaptive risk management , and multi-layered signal filtration to deliver accurate entries, consistent protection, and reliable performance — both in fully automated and semi-manual operation modes. Key Features: Smart Entry Logic Precision entr
AI Swing Gold
Tran Vinh Vu
1 (1)
Эксперты
AI Swing Gold – Smarter Way to Trade Gold Unlock the power of swing trading with AI Swing Gold, an advanced trading system built to capture Gold’s biggest moves. Powered by intelligent algorithms, it identifies high-probability swing opportunities and manages them with discipline – so you can trade smarter, not harder. Features - Fully Automated Trading – No manual intervention required - Strict Stop Loss Protection – Preserves capital with disciplined risk limits - 3-Daily AI Model Updates – A
Capella
Canberk Dogan Denizli
Эксперты
Capella EA MT5 — это современный советник по алгоритму устойчивого трейдинга, разработанный для платформы MetaTrader 5. Благодаря своим расширенным возможностям и продуманной торговой логике Capella стремится предоставить своим пользователям стабильные результаты. Раскройте потенциал Capella EA MT5, поскольку он динамически размещает ордера на покупку и продажу, ища возможности в постоянно меняющемся рыночном ландшафте. Используя гибкую систему управления капиталом, вы можете настроить советник
Gold buy only Strategy EA
Van Quang Nguyen
Эксперты
GOLD TRADING EA - OPTIMIZED SOLUTION FOR XAU/USD BUY STRATEGIES Usage Conditions: Feature Details Exclusive to XAU/USD Operates   only with Gold/USD , leveraging gold's unique volatility patterns. Unidirectional Buy Strategy Enters   BUY orders exclusively   when technical criteria converge, ensuring trend-aligned execution. Peak Performance in Uptrends Maximizes profitability during   strong bullish gold markets . KEY ADVANTAGES Benefit Description Simple & User-Friendly Minimal setup.
Precious Metal ZScore Hybrid Ultimate
Ahmad Nawawibashori
Эксперты
Precious Metal Z-Score Hybrid - Ultimate EA Version: 6.70 Strategy Overview This Expert Advisor is a sophisticated, fully automated trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold) market. It operates on a powerful hybrid model that combines a precise statistical entry signal with an advanced, multi-layered risk and trade management engine. The core strategy can be broken down into two main components: Signal Generation (Z-Score Engine): The EA initiates trading cycles based on a stat
Pattern King MT5
Ibrahim Konyali
Эксперты
Pattern King based on short term reversal pattern recognition techniques. The EA does not use grid, martingale or indicator. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spreads, and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change.  Pattern king is a trading robot  for the trading on  EURUSD H1. All backtests done in real account with
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
HAP Trend
Amirali Abazar
Эксперты
HAP_Trend EA is based on detection of Trendline algorithm and pending position strategy to EURUSD in M5 timeframe. I have developed HAP_Trend EA during 2022 and I have finished it at the end of 2022. I have been using HAP_Trend EA on REAL MONEY TEST since the beginning of 2023. As you may know real database and demo database are not exactly same, I have tested it on real account and it works on real account. Using HAP_Trend EA in your account is very easy: drag and drop on eurusd M5, then you w
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Эксперты
BLACK FRIDAY OFFER! Hello Traders!!  Unlock Risk-Free Profits with Triangular Arbitrage! The forex market is full of hidden opportunities — and most traders never see them. But you’re not “most traders.” Our Triangular Arbitrage Bot finds and executes price discrepancies across three currency pairs in milliseconds… No emotions No hesitation Just pure efficiency Ready to trade smarter, not harder? Keep these pairs in market watch while backtesting as it is multi pair EA -  E
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Эксперты
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Эксперты
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Эксперты
Основное: Не мартингейл, не сеточник; Работает на всех парах;  Использовать на EURUSD; Использовать на М5 Сигналы: В основе хороший рациональный алгоритм. Работа по взаимодействию двух индикаторов: Ichimoku и Alligator  (можно задавать отдельный Timeframe для каждого индикатора) Stop Loss/Take Profit: Присутствует хорошая система money management (есть несколько вариантов trailing stop loss); Присутствуют виртуальные уровни Stop Loss/Take Profit Возможность работать фиксированным лотом, либо
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
Эксперты
BlackCAT FX is a simple and powerful Expert Advisor. This robot has a very powerful keylevel determination algorithm embedded. With this keylevel reference, this robot can work effectively and efficiently. BlackCat FX is specifically designed to run on the EURUSD and GBPUSD pairs as we know that’s are low spread pairs, and can be run on the M5 or M15 timeframe   Instrument Specifications Symbol: EURUSD, GBPUSD Timeframe: M5 Account Requirements Type: Hedging Spreads: Low Spread Min Deposit: $200
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Эксперты
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
Другие продукты этого автора
MasterFX
Dilyan Denkov
Эксперты
MasterFX – Полуавтоматизиран търговски асистент с глобален стоп-лос на ценово ниво MasterFX е полуавтоматизиран бот за търговия , предназначен да подпомага трейдърите и да подобрява производителността на всяка съществуваща стратегия . Той не замества трейдъра – ефектът като интелигентен помощник, който изпълнява правилата с точност, контролира разстоянието между поръчките, управлява риска и защитава сметката чрез глобален стоп-лос, базиран на реално пазарно ценово ниво . MasterFX е подходящ за
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв