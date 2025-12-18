Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer

📌 EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer

EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally-Methode basiert und entwickelt wurde, um automatisch Momentum- (CSM) und Reentry-Setups zu erkennen.
Dieser EA hilft Händlern, BBMA-Setups zu verfolgen, ohne ständig auf den Chart schauen zu müssen - da alle Signale direkt in einem sauberen und organisierten Format an Telegram gesendet werden.
⭐ Hauptmerkmale

🔥 1. Automatische Momentum-Erkennung (CSM)
Der EA identifiziert Kerzen, die aus den Bollinger Bändern ausbrechen, als Momentum-Signal.

Beispiel Telegramm Momentum Signal:

Name : Signal_BBMA_OA
Symbol : XAUUSDm
Signal : CSM BUY || Zeitrahmen: PERIOD_H1
Zeit : 2025.11.28 01:00:00


🔁 2. Automatische Erkennung des Wiedereinstiegs
Nach dem Auftreten eines Momentum-Signals überwacht der EA das Retracement zurück zum MA5/10, um Reentry Buy/Sell Setups zu erkennen.

Beispiel Telegramm Wiedereinstiegssignal:

Name : Signal_BBMA_OA
Symbol : XAUUSDm
Einstellung : Reentry BUY || Zeitrahmen: PERIOD_H1
Zeit : 2025.11.28 01:00:00


🕒 3. Anpassbare Signal & Setup Zeitrahmen
Händler können den Momentum-Zeitrahmen, den Reentry-Zeitrahmen und andere Signalfilter basierend auf ihrem bevorzugten Handelsstil frei anpassen.

