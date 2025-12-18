Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer
- Utilitys
- I Made Amertayasa
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
📌 EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer
EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally-Methode basiert und entwickelt wurde, um automatisch Momentum- (CSM) und Reentry-Setups zu erkennen.
Dieser EA hilft Händlern, BBMA-Setups zu verfolgen, ohne ständig auf den Chart schauen zu müssen - da alle Signale direkt in einem sauberen und organisierten Format an Telegram gesendet werden.
Meine Produkte : https://www.mql5.com/en/market/product/156008?source=Site+Profil+Verkäufer : https://www.mql5.com/en/market/product/157024?source=Site+Profil+Verkäufer
-Für Fragen, Diskussionen und Support:
Telegram Group: https://t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1
⭐ Hauptmerkmale
🔥 1. Automatische Momentum-Erkennung (CSM)
Der EA identifiziert Kerzen, die aus den Bollinger Bändern ausbrechen, als Momentum-Signal.
Beispiel Telegramm Momentum Signal:
Name : Signal_BBMA_OA
Symbol : XAUUSDm
Signal : CSM BUY || Zeitrahmen: PERIOD_H1
Zeit : 2025.11.28 01:00:00
🔁 2. Automatische Erkennung des Wiedereinstiegs
Nach dem Auftreten eines Momentum-Signals überwacht der EA das Retracement zurück zum MA5/10, um Reentry Buy/Sell Setups zu erkennen.
Beispiel Telegramm Wiedereinstiegssignal:
Name : Signal_BBMA_OA
Symbol : XAUUSDm
Einstellung : Reentry BUY || Zeitrahmen: PERIOD_H1
Zeit : 2025.11.28 01:00:00
🕒 3. Anpassbare Signal & Setup Zeitrahmen
Händler können den Momentum-Zeitrahmen, den Reentry-Zeitrahmen und andere Signalfilter basierend auf ihrem bevorzugten Handelsstil frei anpassen.