Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer

EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer





EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally-Methode basiert und entwickelt wurde, um automatisch Momentum- (CSM) und Reentry-Setups zu erkennen.

Dieser EA hilft Händlern, BBMA-Setups zu verfolgen, ohne ständig auf den Chart schauen zu müssen - da alle Signale direkt in einem sauberen und organisierten Format an Telegram gesendet werden.

⭐ Hauptmerkmale





🔥 1. Automatische Momentum-Erkennung (CSM)

Der EA identifiziert Kerzen, die aus den Bollinger Bändern ausbrechen, als Momentum-Signal.





Beispiel Telegramm Momentum Signal:





Name : Signal_BBMA_OA

Symbol : XAUUSDm

Signal : CSM BUY || Zeitrahmen: PERIOD_H1

Zeit : 2025.11.28 01:00:00









🔁 2. Automatische Erkennung des Wiedereinstiegs

Nach dem Auftreten eines Momentum-Signals überwacht der EA das Retracement zurück zum MA5/10, um Reentry Buy/Sell Setups zu erkennen.





Beispiel Telegramm Wiedereinstiegssignal:





🕒 3. Anpassbare Signal & Setup Zeitrahmen

Händler können den Momentum-Zeitrahmen, den Reentry-Zeitrahmen und andere Signalfilter basierend auf ihrem bevorzugten Handelsstil frei anpassen.