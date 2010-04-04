Equal Highs and Lows Support an Resistance Mapping

Meine anderen Indikatoren

⚡ MyFXRoom Vortex - Gleiche Hochs & Tiefs Detektor

Empfohlene Einstellungen

Balken zwischen den Berührungen: 6

Level-Toleranz: 10

(Ein ausgewogener Ausgangspunkt für die meisten Paare/Zeitrahmen - passen Sie ihn an die Volatilität und Ihre Definition von "gleichen Hochs/Tiefs" an).

Funktionsweise

MyFXRoom Vortex erkennt, validiert und zeichnet automatisch "Equal Highs" und "Equal Lows" von bestätigten 5-Bar-Swing-Punkten. Es hebt wichtige Unterstützungs-/Widerstandspunkte hervor, die durch mehrere ununterbrochene Reaktionen gebildet werden - dieselben Preisbereiche, die viele Händler als Liquiditätszonen betrachten.

Im Gegensatz zu statischen S/R-Tools passt sich Vortex an die Preisentwicklung an: Es bestätigt neue Strukturen und entfernt ungültige Niveaus automatisch. Jede angezeigte Linie ist ein bestätigtes, ungebrochenes, von einem Swing abgeleitetes Niveau.

🔍 Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von gleichen Hochs und Tiefs

Verwendet intern berechnete 5-Balken-ZigZag-Schwünge (nicht wiederholend).

Ermittelt wiederholte Wiederholungen desselben Preisbereichs, um echte S/R zu bilden.

Klassifizierung der Berührungsstärke (visuelle Anhaltspunkte)

Weiße Linien (2 Berührungen) = sich entwickelnde Niveaus

Rote Linien (3+ Berührungen) = starke bestätigte Niveaus

Unterbrochene Levels werden automatisch in Echtzeit gelöscht.

Präzise Steuerung

Einstellbare Schwellenwerte zur Feinabstimmung der Erkennung pro Paar/Zeitrahmen.

Konfigurieren Sie sie so, dass sie Ihrer Definition von "gleichen Hochs/Tiefs" entsprechen - enger für Scalper, weiter für Swing/HTF-Liquiditätsabbildung.

Intelligente Leistung

Optimierte, häufige Unterbrechungsprüfungen für reaktionsschnelle Aktualisierungen.

Automatische Bereinigung bei Deinitialisierung.

Leichtgewichtig und effizient über Symbole und Zeitrahmen hinweg.

Vollständig eigenständig

Keine externen Indikatoren, GlobalVariablen, DLLs oder Dateien.

📈 Wie zu verwenden

Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart/Zeitrahmen an. Beginnen Sie mit Level Tolerance = 10 und Bars Between Touches = 6. Beobachten Sie, wie Vortex ungebrochene S/R-Levels aufzeichnet und automatisch alle gebrochenen entfernt.

💡 Tipps

Enge Paare (z. B. EURUSD M15 ) funktionieren oft am besten mit kleineren Toleranzen (3-5 Punkte ).

Volatile Paare oder höhere Zeitrahmen (z. B. XAUUSD H1/H4 ) benötigen möglicherweise größere Toleranzen (15-30 Punkte ).

Die Erhöhung der Min Bars Between Touches filtert kurzfristiges Rauschen.

🧠 Zusammenfassung

MyFXRoom Vortex ist ein Präzisionsinstrument zum Auffinden wiederholter Swing-Levels - die gleichen Hochs und Tiefs, die eine robuste Unterstützung/Widerstand definieren. Diese Niveaus stimmen oft mit Liquiditätsaufbau- oder Sweep-Zonen überein und können Handelspläne mit hoher Wahrscheinlichkeit verankern.