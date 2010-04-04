Equal Highs and Lows Support an Resistance Mapping
- Indikatoren
- Darren Graham Pallatina
- Version: 1.0
⚡ MyFXRoom Vortex - Gleiche Hochs & Tiefs Detektor
Empfohlene Einstellungen
-
Balken zwischen den Berührungen: 6
-
Level-Toleranz: 10
(Ein ausgewogener Ausgangspunkt für die meisten Paare/Zeitrahmen - passen Sie ihn an die Volatilität und Ihre Definition von "gleichen Hochs/Tiefs" an).
Funktionsweise
MyFXRoom Vortex erkennt, validiert und zeichnet automatisch "Equal Highs" und "Equal Lows" von bestätigten 5-Bar-Swing-Punkten. Es hebt wichtige Unterstützungs-/Widerstandspunkte hervor, die durch mehrere ununterbrochene Reaktionen gebildet werden - dieselben Preisbereiche, die viele Händler als Liquiditätszonen betrachten.
Im Gegensatz zu statischen S/R-Tools passt sich Vortex an die Preisentwicklung an: Es bestätigt neue Strukturen und entfernt ungültige Niveaus automatisch. Jede angezeigte Linie ist ein bestätigtes, ungebrochenes, von einem Swing abgeleitetes Niveau.
🔍 Hauptmerkmale
Automatische Erkennung von gleichen Hochs und Tiefs
-
Verwendet intern berechnete 5-Balken-ZigZag-Schwünge (nicht wiederholend).
-
Ermittelt wiederholte Wiederholungen desselben Preisbereichs, um echte S/R zu bilden.
Klassifizierung der Berührungsstärke (visuelle Anhaltspunkte)
-
Weiße Linien (2 Berührungen) = sich entwickelnde Niveaus
-
Rote Linien (3+ Berührungen) = starke bestätigte Niveaus
-
Unterbrochene Levels werden automatisch in Echtzeit gelöscht.
Präzise Steuerung
-
Einstellbare Schwellenwerte zur Feinabstimmung der Erkennung pro Paar/Zeitrahmen.
-
Konfigurieren Sie sie so, dass sie Ihrer Definition von "gleichen Hochs/Tiefs" entsprechen - enger für Scalper, weiter für Swing/HTF-Liquiditätsabbildung.
Intelligente Leistung
-
Optimierte, häufige Unterbrechungsprüfungen für reaktionsschnelle Aktualisierungen.
-
Automatische Bereinigung bei Deinitialisierung.
-
Leichtgewichtig und effizient über Symbole und Zeitrahmen hinweg.
Vollständig eigenständig
-
Keine externen Indikatoren, GlobalVariablen, DLLs oder Dateien.
📈 Wie zu verwenden
-
Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart/Zeitrahmen an.
-
Beginnen Sie mit Level Tolerance = 10 und Bars Between Touches = 6.
-
Beobachten Sie, wie Vortex ungebrochene S/R-Levels aufzeichnet und automatisch alle gebrochenen entfernt.
💡 Tipps
-
Enge Paare (z. B. EURUSD M15) funktionieren oft am besten mit kleineren Toleranzen(3-5 Punkte).
-
Volatile Paare oder höhere Zeitrahmen (z. B. XAUUSD H1/H4) benötigen möglicherweise größere Toleranzen(15-30 Punkte).
-
Die Erhöhung der Min Bars Between Touches filtert kurzfristiges Rauschen.
🧠 Zusammenfassung
MyFXRoom Vortex ist ein Präzisionsinstrument zum Auffinden wiederholter Swing-Levels - die gleichen Hochs und Tiefs, die eine robuste Unterstützung/Widerstand definieren. Diese Niveaus stimmen oft mit Liquiditätsaufbau- oder Sweep-Zonen überein und können Handelspläne mit hoher Wahrscheinlichkeit verankern.