Equal Highs and Lows Support an Resistance Mapping

MyFXRoom Vortex - Gleiche Hochs & Tiefs Detektor

Empfohlene Einstellungen

  • Balken zwischen den Berührungen: 6

  • Level-Toleranz: 10
    (Ein ausgewogener Ausgangspunkt für die meisten Paare/Zeitrahmen - passen Sie ihn an die Volatilität und Ihre Definition von "gleichen Hochs/Tiefs" an).

Funktionsweise
MyFXRoom Vortex erkennt, validiert und zeichnet automatisch "Equal Highs" und "Equal Lows" von bestätigten 5-Bar-Swing-Punkten. Es hebt wichtige Unterstützungs-/Widerstandspunkte hervor, die durch mehrere ununterbrochene Reaktionen gebildet werden - dieselben Preisbereiche, die viele Händler als Liquiditätszonen betrachten.

Im Gegensatz zu statischen S/R-Tools passt sich Vortex an die Preisentwicklung an: Es bestätigt neue Strukturen und entfernt ungültige Niveaus automatisch. Jede angezeigte Linie ist ein bestätigtes, ungebrochenes, von einem Swing abgeleitetes Niveau.

🔍 Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von gleichen Hochs und Tiefs

  • Verwendet intern berechnete 5-Balken-ZigZag-Schwünge (nicht wiederholend).

  • Ermittelt wiederholte Wiederholungen desselben Preisbereichs, um echte S/R zu bilden.

Klassifizierung der Berührungsstärke (visuelle Anhaltspunkte)

  • Weiße Linien (2 Berührungen) = sich entwickelnde Niveaus

  • Rote Linien (3+ Berührungen) = starke bestätigte Niveaus

  • Unterbrochene Levels werden automatisch in Echtzeit gelöscht.

Präzise Steuerung

  • Einstellbare Schwellenwerte zur Feinabstimmung der Erkennung pro Paar/Zeitrahmen.

  • Konfigurieren Sie sie so, dass sie Ihrer Definition von "gleichen Hochs/Tiefs" entsprechen - enger für Scalper, weiter für Swing/HTF-Liquiditätsabbildung.

Intelligente Leistung

  • Optimierte, häufige Unterbrechungsprüfungen für reaktionsschnelle Aktualisierungen.

  • Automatische Bereinigung bei Deinitialisierung.

  • Leichtgewichtig und effizient über Symbole und Zeitrahmen hinweg.

Vollständig eigenständig

  • Keine externen Indikatoren, GlobalVariablen, DLLs oder Dateien.

📈 Wie zu verwenden

  1. Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart/Zeitrahmen an.

  2. Beginnen Sie mit Level Tolerance = 10 und Bars Between Touches = 6.

  3. Beobachten Sie, wie Vortex ungebrochene S/R-Levels aufzeichnet und automatisch alle gebrochenen entfernt.

💡 Tipps

  • Enge Paare (z. B. EURUSD M15) funktionieren oft am besten mit kleineren Toleranzen(3-5 Punkte).

  • Volatile Paare oder höhere Zeitrahmen (z. B. XAUUSD H1/H4) benötigen möglicherweise größere Toleranzen(15-30 Punkte).

  • Die Erhöhung der Min Bars Between Touches filtert kurzfristiges Rauschen.

🧠 Zusammenfassung

MyFXRoom Vortex ist ein Präzisionsinstrument zum Auffinden wiederholter Swing-Levels - die gleichen Hochs und Tiefs, die eine robuste Unterstützung/Widerstand definieren. Diese Niveaus stimmen oft mit Liquiditätsaufbau- oder Sweep-Zonen überein und können Handelspläne mit hoher Wahrscheinlichkeit verankern.


