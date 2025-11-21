PipVenom
- Indicadores
- Rizwan Akram
- Versión: 2.1
- Actualizado: 24 noviembre 2025
Sistema de trading visual profesional con panel de control en tiempo real
🎯 VISIÓN GENERAL
PipVenom™ es un sofisticado indicador visual de trading diseñado para MT5 que combina la metodología ATR Trailing Stop con señales de cruce de EMA para identificar entradas de operaciones de alta probabilidad. Construido con precisión y claridad en mente, este indicador proporciona señales visuales cristalinas con niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en su gráfico.
Perfecto para scalpers, day traders y swing traders en todos los plazos e instrumentos, incluidos pares de divisas, metales (oro/plata), índices y criptodivisas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sistema de señales visuales
- Señales claras de flecha de compra/venta - Flechas verdes para COMPRA, flechas rojas para VENTA
- Líneas automáticas SL/TP - Se muestran instantáneamente en cada señal con distancias exactas entre pips
- Línea de precio de entrada - Muestra el nivel de entrada preciso con una línea de puntos amarilla
- Línea ATR Trailing Stop - Línea amarilla dinámica de seguimiento de tendencia
- Etiquetas inteligentes - Todos los niveles etiquetados con precios y distancias en pips
Cuadro de mandos profesional
- Visualización de las 4 últimas operaciones - Seguimiento del rendimiento reciente de la señal
- Estadísticas en tiempo real - Tasa de ganancias, total de operaciones, recuento de ganadores/perdedores
- Información de la señal actual - Niveles de entrada, SL, TP para la señal activa
- Actualizaciones en tiempo real - El panel se actualiza automáticamente
Lógica de negociación
- Utiliza ATR (Average True Range) para la colocación dinámica de stops
- Detección de cruces de EMA para una entrada precisa
- SL basado en la acción del precio - Utiliza mechas de velas anteriores (personalizable)
- TP de Pips Fijos - Objetivos de beneficios claros (por defecto 20 pips)
- Soporte Multi-Tiempo - Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 a MN)
EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRADING
Cómo funciona:
- Cálculo del ATR Trailing Stop
- Se ajusta dinámicamente en función de la volatilidad del mercado
- Sigue al precio en mercados con tendencia
- Cambia de dirección en los cambios de tendencia
- Generación de señales
- Señal de COMPRA: Cuando la EMA cruza por encima del ATR Stop + Precio por encima del ATR Stop
- Señal de VENTA: Cuando la EMA cruza por debajo del ATR Stop + Precio por debajo del ATR Stop
- Las señales sólo se activan en barras cerradas (sin repintado)
- Gestión del riesgo
- Stop Loss: Colocado en la mecha más baja/más alta de las N velas anteriores
- Toma de beneficios: Distancia de pips fija desde la entrada (personalizable)
- Las distancias exactas de los pips se muestran en las etiquetas de los gráficos
🎨 LO QUE SE VE EN EL GRÁFICO
Elementos visuales:
Cuando aparece una señal de COMPRA:
- Flecha verde apuntando hacia ARRIBA por debajo de la vela
- Línea de puntos amarilla mostrando el precio de ENTRADA
- Línea sólida roja que muestra el nivel de STOP LOSS con la distancia en pips
- Línea sólida verde que muestra el nivel de TAKE PROFIT con la distancia en pips
- Texto en negrita "SEÑAL DE COMPRA" cerca de la flecha
- Línea amarilla ATR Trailing Stop que atraviesa el gráfico
Cuando aparece una señal de VENTA:
- Flecha roja apuntando hacia ABAJO por encima de la vela
- Línea de puntos amarilla mostrando el precio de ENTRADA
- Línea sólida roja que muestra el nivel de STOP LOSS con la distancia en pips
- Línea sólida verde que muestra el nivel de TAKE PROFIT con la distancia en pips
- Texto en negrita "SEÑAL DE VENTA" cerca de la flecha
- Línea amarilla ATR Trailing Stop que atraviesa el gráfico
Todas las líneas permanecen visibles en el gráfico y muestran precios exactos con cálculos de pips.
Información del panel de control:
El panel de control aparece en la esquina superior izquierda:
Cabecera:
- Nombre del indicador: Indicador PipVenom
Sección de señal actual:
- Dirección: Muestra FLAT, COMPRA o VENTA
- Precio de entrada: Precio exacto de entrada
- SL: Precio Stop Loss
- TP: Precio de Take Profit
Sección Últimas 4 Operaciones:
- Muestra las 4 señales más recientes con resultados
- Cada operación muestra: Número, Resultado (TP HIT/SL HIT/REVERSED), Beneficio/Pérdida
- Ejemplo: "1. TP ACERTADO +25.30"
Sección de estadísticas:
- Tasa de Ganancias: Porcentaje de operaciones ganadoras
- Total: Número total de señales
- Ganadoras: Número de señales rentables
- Perdedoras: Número de señales perdedoras
El panel de control se actualiza automáticamente con cada nueva señal.
⚙️ OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Ajustes ATR:
- ATR_Multiplier (por defecto: 1.0) - Ajustar la sensibilidad del ATR
- ATR_Period (por defecto: 10) - Periodo de cálculo del ATR
- Use_Heikin_Ashi - Opción para usar velas Heikin Ashi
Ajustes EMA:
- EMA_Length (por defecto: 1) - Periodo EMA para la detección de cruces
Gestión del riesgo:
- SL_Candle_Count (por defecto: 2) - Número de velas anteriores para SL
- Take_Profit_Pips (por defecto: 20) - Distancia TP fija en pips
Multiplicador de pips:
- Auto_Pip_Multiplier (por defecto: true) - Auto-detecta los dígitos del símbolo
- Manual_Pip_Multiplier (por defecto: 0.0001) - Opción de anulación manual
Ajustes de pantalla:
- Show_Dashboard - Activar/desactivar el panel de control
- Show_SL_TP_Lines - Activar la visualización de líneas
- Show_Labels - Activar etiquetas de precios
- SL_Line_Color (por defecto: Rojo) - Colores personalizables
- TP_Line_Color (por defecto: Verde)
- Entry_Line_Color (por defecto: Amarillo)
- Label_Font_Size (por defecto: 9) - Tamaño de texto ajustable
INSTRUMENTOS COMPATIBLES
Pares de divisas - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc. (Todos los principales, menores, exóticos)
Metales - XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata)
Índices - US30, NAS100, SPX500, DAX40, etc.
Criptodivisas - BTCUSD, ETHUSD, etc.
Materias primas: petróleo, gas natural, etc.
Auto Pip Detección ajusta de forma inteligente para:
- Símbolos de 2-3 dígitos (pares JPY) utiliza un multiplicador de 0.01
- Símbolos de 4-5 dígitos (Standard Forex) utiliza un multiplicador de 0.0001
- Símbolos de 0-1 dígito (Índices) utiliza un multiplicador de 1.0
- Metales (Oro/Plata) utiliza 1.0 multiplicador
INSTALACIÓN Y USO
Instalación:
- Descarga el archivo PipVenom_Indicator.ex5
- Copiar a: Carpeta MQL5/Indicators/
- Reinicie el terminal MT5
- Arrastre el indicador desde el Navegador al gráfico
Uso:
- Adjuntar indicador a cualquier gráfico
- Ajuste la configuración en Parámetros de entrada (opcional)
- Esté atento a las flechas verdes (COMPRA) o rojas (VENTA)
- Utilice los niveles SL/TP mostrados para operar manualmente
- Supervise el panel de control para realizar un seguimiento del rendimiento
Consejos para operar:
- Opere en la dirección del ATR Trailing Stop (línea amarilla)
- Espere señales de flecha en barras cerradas
- Utilice los niveles SL/TP mostrados para la colocación de órdenes
- Considere plazos más largos para la confirmación de la tendencia
- Evite operar durante periodos de baja liquidez
EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS
Scalping (M1-M5):
- Entradas rápidas en cruces de EMA
- Topes ATR ajustados
- Objetivos TP rápidos (10-20 pips)
Day Trading (M15-H1):
- Riesgo/recompensa equilibrado
- Paradas ATR estándar
- Objetivos TP medios (20-50 pips)
Swing Trading (H4-D1):
- Entradas siguiendo la tendencia
- Paradas ATR más amplias
- Mayores objetivos TP (50-100+ pips)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3000+)
- Lenguaje de codificación: MQL5
- Tipo de indicador: Superposición de ventana de gráfico
- Búferes utilizados: 3 (ATR Stop, Señales de Compra, Señales de Venta)
- Repintado: NO - Señales sólo en barras cerradas
- Alertas: Alertas visuales en el gráfico
- Multi-Tiempo: SÍ - Compatible con todos los marcos temporales
- Multi-Símbolo: SÍ - Compatible con todos los instrumentos
🔍 ¿QUÉ HACE ÚNICO A PIPVENOM™?
- Sin Repintado - Las señales sólo aparecen en barras cerradas
- Sistema Visual Completo - Todo se muestra en el gráfico
- Distancias exactas entre pips - No hay conjeturas sobre la colocación de SL/TP
- Panel de Rendimiento - Seguimiento de los resultados en tiempo real
- Compatibilidad universal - Funciona con todos los símbolos y plazos
- Grado Profesional - Código limpio, rendimiento optimizado
- Para principiantes - Interfaz visual sencilla
- Aprobado por operadores experimentados - Metodología ATR avanzada
📝 NOTAS Y RECOMENDACIONES
Importante:
- Este es un indicador de señal, no un EA automatizado
- Requiere la ejecución manual de las operaciones
- Practique siempre una gestión adecuada del riesgo
- Pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo
- Utilícelo en combinación con el análisis fundamental para obtener los mejores resultados
Consejos profesionales:
- Combinar con niveles de soporte/resistencia para confirmación
- Utilice el análisis de múltiples marcos temporales para una mayor precisión
- Ajuste el multiplicador ATR en función de la volatilidad del mercado
- Supervise las estadísticas del panel de control para perfeccionar la estrategia
- Considere la posibilidad de operar sólo en mercados en tendencia
SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
- Actualizaciones gratuitas - Se incluyen todas las mejoras futuras
- Documentación - Guía de usuario completa incluida
- Soporte receptivo - Preguntas respondidas con prontitud
🏆 PERFECTO PARA:
- Day Traders - Señales claras de entrada/salida
- Scalpers - Confirmaciones visuales rápidas
- Swing Traders - Entradas siguiendo la tendencia
- Principiantes - Visuales fáciles de entender
- Profesionales - Metodología ATR avanzada
- Creadores de sistemas - Señales para el desarrollo de EA
EMPIECE A OPERAR CON CONFIANZA
Descarga PipVenom™ hoy mismo y experimenta señales de trading visuales de nivel profesional con total transparencia. Cada señal le muestra exactamente dónde entrar, dónde colocar su stop loss y dónde tomar beneficios, todo ello mostrado claramente en su gráfico con cálculos precisos de pips.
Sin indicadores desordenados. Sin confusiones. Sólo señales claras y procesables.
📜 AVISO LEGAL
Operar con divisas, metales, índices y otros productos apalancados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este indicador es una herramienta de ayuda en las decisiones de negociación y no garantiza beneficios. Opere siempre de forma responsable y no arriesgue nunca más de lo que pueda permitirse perder.
Versión: 2.00 Rizi: PipVenom Copyright: PipVenom - Todos los derechos reservados
Transforme su gráfico en un centro de mando de trading profesional con PipVenom