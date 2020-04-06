SecUnit B22 Premium

Professionelles algorithmisches Handelssystem, das vier unabhängige Strategien kombiniert

Warum vier Strategien

Die Märkte bewegen sich in verschiedenen Phasen: starke Trends, Seitwärtsbewegungen, hohe Volatilität und ruhige Phasen. Das Problem: Eine einzelne Strategie funktioniert in einer Saison und versagt in einer anderen. Die Lösung: Vier integrierte Strategien:

  • SuperTrend Reversal - für Trendumkehr mit 3 Filtern (ADX, ATR, MA)

  • Smart Money BOS - für Break of Structure Signale

  • Market Structure - für Pivotpunkt-Ausbrüche

  • Consolidation Range - für seitwärts tendierende Märkte

Funktioniert mit allen Symbolen

Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe. Das System wird mit EURUSD 4H Einstellungen geliefert, aber unser Rat: Optimieren Sie die Einstellungen für jedes Symbol mit dem Strategy Tester.

Bauen Sie ein diversifiziertes Portfolio auf

Verschiedene Strategien × verschiedene Symbole = echte Diversifizierung. Vorteile: Vollständige Risikokontrolle, keine Abhängigkeit von einem einzigen Markt

  • Symbol: EURUSD
  • Zeitrahmen: 4 Stunden (4H)
  • Mindestkontostand: $1000

Unverfälschte Realität

Dies ist kein garantiertes monatliches Gewinnsystem. Es gibt keine Garantien im Handel.

Was wir garantieren.

  • Langfristiges System mit 22 Jahren Testphase
  • Professionelles Risikomanagement. Geprüfte Strategie-Logik. Frei von Martingal/Grid/Arbitrage.
  • 4 Strategien, fester Stop Loss & Take Profit in Punkten

Benutzerhandbuch

  • Optimierung: Verwenden Sie den Strategietester, testen Sie auf 5-10 Jahre
  • Portfolio aufbauen: Wählen Sie 3-5 verschiedene Symbole
  • Risikomanagement: Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% pro Handel
  • Langfristiges Denken: Bewerten Sie die Performance über 6-12 Monate
  • Vollständiger PDF-Leitfaden: Schritt-für-Schritt-Einrichtung, Optimierungstipps und Erklärungen zur Strategie enthalten.

    Für wen ist es geeignet?

    Trader, die Stabilität bevorzugen und ein getestetes System zum Aufbau eines diversifizierten Portfolios suchen.

    Ein System, das mit Sorgfalt entwickelt, mit Präzision getestet und für die Ewigkeit gebaut wurde. Der Rest hängt von Ihnen ab: Optimierung, Geduld, Disziplin.

