Murderbot B2 for prop firms

Murderbot - Smart Money Breakout

Automatisiertes Breakout-Handelssystem für den Swing-Handel auf dem GBPUSD H1-Zeitrahmen. Dieser EA überwacht die Preisbewegung um Pivot-Punkte und geht Positionen ein, wenn die Ausbruchsbedingungen mit Volatilitätsfiltern bestätigt werden.

Kern-Handelslogik

Der EA identifiziert Swing-Hochs und Swing-Tiefs mithilfe konfigurierbarer Rückblickzeiträume und überwacht dann den Preis auf Ausbrüche über diese Niveaus hinaus. Einstiegssignale erfordern eine Kursbewegung, die das Pivot-Level plus einen bestätigbaren Schwellenwert überschreitet. Die Stop-Loss-Platzierung verwendet ATR-basierte Berechnungen, um sich an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen. Take-Profit-Ziele wenden ein festes Risiko-Ertrags-Verhältnis auf den Stop-Abstand an.

Empfohlene Konfiguration

  • Symbol: GBPUSD

  • Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)

  • Minimum Konto: $200

  • Hebelwirkung: 1:50 oder höher

Öffentlicher Gruppenchat

    Risikomanagement-Merkmale

    • Überwachung des maximalen Tagesverlustes: Verfolgt den Equity Drawdown ausgehend vom täglichen Startsaldo und schließt alle Positionen, wenn der Schwellenwert erreicht ist

    • Maximaler Schutz vor Gesamtverlusten: Überwacht den Spitzenwert bis zum aktuellen Aktienrückgang und stoppt den Handel, wenn die Grenze erreicht ist

    • Täglicher Handelszähler: Begrenzt die Anzahl der pro Tag eröffneten Positionen, um Überhandel zu verhindern

    • Gleichzeitige Positionskontrolle: Begrenzt gleichzeitig geöffnete Trades, um das Risiko zu kontrollieren

    • Tägliches Gewinnziel: Optionale Funktion zum Schließen von Geschäften und Stoppen neuer Eingaben nach Erreichen des Gewinnziels

    Optionen zur Positionsgrößenbestimmung

    Der Modus "Festes Los" ermöglicht die manuelle Festlegung der Positionsgröße (empfohlen für Prop-Firm-Herausforderungen mit strengen Los-Anforderungen). Der prozentuale Risikomodus berechnet die Losgröße dynamisch auf der Grundlage von Stop-Abstand, Kontostand und Risikoprozentsatz. Alle Berechnungen werden mit den Mindest- und Höchstmengenbeschränkungen des Brokers abgeglichen.

    Exit-Management

    Der Trailing-Stop wird nach einem bestimmten Gewinnschwellenwert aktiviert und folgt dem Kurs in einem bestimmten Abstand, um Gewinne zu sichern. Die Breakeven-Funktion verschiebt den Stop-Loss zum Einstiegspunkt plus Offset, sobald die Position das Aktivierungsniveau erreicht. Die Option "Partial Close" sichert einen bestimmten Prozentsatz der Position beim ersten Ziel, während der Rest den vollen Take Profit erreichen kann.

    Tools zur Unterstützung von Requisiteuren

    Voreingestellter Kippschalter automatisiert die Konfiguration der Überwachung des täglichen Verlusts und des Gesamt-Drawdowns auf gängige Challenge-Parameter (5 % täglich, 10 % insgesamt). Wochenendschluss beendet alle Positionen zur festgelegten Zeit am Freitag, um das Gap-Risiko zu vermeiden. Der Spread-Filter blockiert die Ausführung von Aufträgen, wenn der Spread den Schwellenwert überschreitet. Die Überprüfung der Marktsitzung verhindert Aufträge während Zeiten geringer Liquidität.

    Multi-Timeframe-Analyse

    Der Analyse-Zeitrahmen-Parameter ermöglicht die Signalgenerierung in einer Periode, während der Chart in einer anderen angezeigt wird. Hängen Sie den EA zum Beispiel an den M15-Chart für die visuelle Überwachung, während Sie die Analyse für die Signalberechnung auf PERIOD_H1 einstellen. Der EA verarbeitet Kerzen aus dem Analyse-Zeitrahmen unabhängig von der Chart-Anzeigeperiode.

    Einstiegs- und Ausstiegs-Offsets

    Der Einstiegs-Offset erfordert eine Kursbewegung über das Ausbruchsniveau hinaus um zusätzliche Pips vor der Ausführung. Dadurch werden marginale Ausbrüche herausgefiltert, die sich häufig umkehren. Stop-Loss-Shift und Take-Profit-Shift bieten nachträgliche Anpassungen in Pips und ermöglichen eine individuelle Anpassung unter Beibehaltung der ATR-basierten Grundlage.

    Backtesting-Informationen

    Dieser EA wurde mit historischen Daten von 2003 bis 2025 auf dem GBPUSD H1-Zeitrahmen getestet. Backtest-Parameter: 25-Kerzen-Schwunglänge, 17-Perioden-ATR, 1,5 ATR-Multiplikator, 1,4 Risiko-Ertrags-Verhältnis. Diese Parameter wurden aus der Optimierung während des Testzeitraums abgeleitet. Historisches Backtesting sagt nichts über die zukünftige Performance aus und sollte nicht als Indikator für Live-Handelsergebnisse angesehen werden.

      Eingabe-Parameter

      Zu den Strategieeinstellungen gehören der Swing-Lookback-Zeitraum, der ATR-Berechnungszeitraum, der ATR-Multiplikator für den Stop-Loss und das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Zu den Risikoeinstellungen gehören feste Losgröße, prozentualer Risikomodus, maximaler täglicher Verlustprozentsatz, maximaler Gesamtverlustprozentsatz, tägliches Handelslimit und maximale gleichzeitige Positionen. Zu den Einstiegseinstellungen gehören Einstiegs-Offset-Pips, Stop-Loss-Shift-Pips und Take-Profit-Shift-Pips. Zu den Ausstiegseinstellungen gehören der Trailing-Stop-Aktivierungsgewinn, der Trailing-Stop-Abstand, das Breakeven-Aktivierungsniveau, der Breakeven-Versatz und der Prozentsatz der Teilschließung.

      Empfohlene Produkte
      Free Automatic Fibonacci MT5
      Tonny Obare
      4.86 (49)
      Indikatoren
      Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
      FREE
      Donchian Breakout And Rsi
      Mattia Impicciatore
      Indikatoren
      Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
      FREE
      Important Lines
      Terence Gronowski
      4.87 (23)
      Indikatoren
      Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
      FREE
      FlatBreakout MT5
      Aleksei Vorontsov
      Indikatoren
      FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
      FREE
      RenkoExpert
      Andrey Goida
      3.8 (5)
      Experten
      Der Renko Expert Advisor basiert auf der Simulation von Renko-Balken. Der EA verfügt über zwei Optionen zur Erstellung von Renko-Balken. Klassisch und ATR. In der klassischen Version werden die Renko-Balken mit Flächen auf dem Hauptchart markiert; in der ATR-Version werden die Renko-Balken modelliert und im Indikatorfenster gezeichnet. Die Modellierung von Renko-Balken innerhalb des EA ermöglicht eine bessere Optimierung des Roboters als die Offline-Zeichnung von Renko-Balken. Unser neues, auf k
      FREE
      RSI Auto Trader
      Harun Benge
      Experten
      Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
      Riskcalculator
      Adriano Cali
      Indikatoren
      Risk5Percent ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Ihr Risiko genau zu steuern. Wenn Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und die Anzahl der verwendeten Lots eingeben, berechnet er das entsprechende Kursniveau, das Ihren maximal zu erwartenden Verlust darstellt (z. B. 5 %), und zeigt es im Diagramm an, wobei er automatisch die Kontrakt- und Tickgröße für das ausgewählte Instrument berücksichtigt. Hauptmerkmale: Benutzerdefinierte Einstellungen für Handelsrich
      FREE
      Zigzag Price Arrows
      Aiman Saeed Salem Dahbag
      Indikatoren
      Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
      FREE
      Easy GOLD MT5
      Franck Martin
      4.03 (40)
      Experten
      Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
      FREE
      Cointegration Spread Indicator
      Olesia Lukian
      Indikatoren
      Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
      FREE
      Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
      FXsolutions
      4.67 (6)
      Indikatoren
      Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Dies ist die kostenlose Version des Indikators: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 Die kostenlose Version funktioniert nur für EURUSD und GBPUSD! Double Top- und Bottom-Muster sind Chart-Muster, die auftreten, wenn sich das Handelsinstrument in einem ähnlichen Muster wie der Buchstabe "W" (Double Bottom) oder "M" (Double Top) bewegt. Diese Muste
      FREE
      Reversal Composite Candles
      MetaQuotes Ltd.
      3.67 (15)
      Experten
      Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
      FREE
      Haven FVG Indicator
      Maksim Tarutin
      5 (7)
      Indikatoren
      Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
      FREE
      Bollinger and Envelope candle extremes
      Paul Conrad Carlson
      Indikatoren
      Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
      FREE
      MACD Enhanced
      Nikita Berdnikov
      5 (2)
      Indikatoren
      Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
      FREE
      Arbitrage365
      Themichl LLC
      3 (1)
      Experten
      Der Arbitrage365 EA ist ein einfaches Skript für MetaTrader, das eine dreieckige Arbitragestrategie implementiert. Es identifiziert und nutzt Preisdiskrepanzen zwischen EURUSD, GBPUSD und EURGBP, um von vorübergehenden Fehlbewertungen des Marktes zu profitieren. Dieser EA macht sich das Gesetz des einen Preises zunutze, indem er gleichzeitig Währungspaare kauft und verkauft. Zu seinen Vorteilen zählen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Konsistenz, Kosteneffizienz, Beitrag zur Marktli
      FREE
      Daily Levels Indicator
      Aissam Atti
      5 (1)
      Indikatoren
      Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
      FREE
      WH Price Wave Pattern MT5
      Wissam Hussein
      4.25 (12)
      Indikatoren
      Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
      FREE
      RSI abcd
      Francisco Gomes Da Silva
      3 (1)
      Indikatoren
      RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
      FREE
      GridWeaverFX
      Watcharapon Sangkaew
      Experten
      Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
      FREE
      Morning Range Breakout
      Vladimir Kuzmin
      Experten
      Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
      FREE
      Babel Assistant
      Iurii Bazhanov
      4.5 (8)
      Experten
      Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
      FREE
      EAVN001 Moving Average Single
      Hong Thai Pham
      Experten
      EAVN001 - Eine einfache, wirksame und flexible Handelslösung In der Welt des Finanzhandels kann Einfachheit oft der Schlüssel zur Effizienz sein. EAVN001 basiert auf dem Prinzip des gleitenden Durchschnitts einer einzelnen Linie und ermöglicht es Händlern, Trends schnell zu erkennen und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Die Funktionsweise ist einfach: Eröffnen Sie eine KAUF-Position, wenn der Kurs die MA-Linie überschreitet , und eröffnen Sie eine VERKAUF-Position, wenn der Kurs die MA-Linie
      FREE
      Girassol Sunflower MT5 Indicator
      Saullo De Oliveira Pacheco
      4.33 (6)
      Indikatoren
      Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
      FREE
      Cranberry Expert
      Ivanvielle Bonifacio Dupaya
      Experten
      Cranberry Candle-Breakout-Strategie Bei jedem Kerzenausbruch auf dem höheren Zeitrahmen wird geprüft, ob die erste Kerze auf dem niedrigeren Zeitrahmen mit der Richtung und dem Momentum des Ausbruchs übereinstimmt. Verwendet ATR für dynamische Berechnungen von Handelsniveaus und Trail Stops. Reine Preisaktion und Ausbrüche Bestätigt mit RSI-Momentum Damit Sie bei jeder großen Bewegung immer mit Cranberry dabei sind.
      FREE
      Haven Key Levels PDH PDL
      Maksim Tarutin
      5 (7)
      Indikatoren
      Der Indikator   "Haven Key Levels PDH PDL"   hilft Tradern, Schlüsselniveaus auf dem Chart zu visualisieren. Er markiert automatisch die folgenden Niveaus: DO (Daily Open)   — Tageseröffnung. NYM (New York Midnight)   — New Yorker Mitternacht. PDH (Previous Day High)   — Hoch des Vortages. PDL (Previous Day Low)   — Tief des Vortages. WO (Weekly Open)   — Wocheneröffnung. MO (Monthly Open)   — Monatseröffnung. PWH (Previous Week High)   — Hoch der Vorwoche. PWL (Previous Week Low)   — Tief der
      FREE
      Brent Trend Bot
      Maksim Kononenko
      4.46 (13)
      Experten
      Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
      FREE
      Gold Zone EA
      Simon Reger
      5 (2)
      Experten
      Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert. Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart. Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Ins
      FREE
      Binary Profit Gainer
      Myo Min Aung
      5 (2)
      Indikatoren
      Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
      FREE
      Golden Square X
      Huynh Tan Linh N
      4 (9)
      Experten
      Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
      FREE
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (23)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
      Aot
      Thi Ngoc Tram Le
      4.68 (40)
      Experten
      AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (17)
      Experten
      Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (88)
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (11)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
      Nova Gold X
      Hicham Chergui
      5 (5)
      Experten
      Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.85 (84)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      X Fusion AI
      Chen Jia Qi
      5 (12)
      Experten
      X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      ABS GoldGrid
      Thi Ngoc Tram Le
      5 (14)
      Experten
      S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      Pivot Killer
      Pablo Dominguez Sanchez
      4.6 (20)
      Experten
      Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      CryonX EA MT5
      Solomon Din
      5 (4)
      Experten
      Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
      Gold vs Bitcoin Arbitrage
      Anton Zverev
      3.25 (4)
      Experten
      Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      4.58 (26)
      Experten
      Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (8)
      Experten
      Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (88)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Experten
      PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.75 (51)
      Experten
      Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
      Ultimate Pulse
      Clifton Creath
      5 (2)
      Experten
      Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
      Golden Mirage mt5
      Michela Russo
      4.71 (28)
      Experten
      Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
      HTTP ea
      Yury Orlov
      5 (8)
      Experten
      How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
      Weitere Produkte dieses Autors
      SecUnit B22 Premium
      Jawad Ait Ali Ouichou
      Experten
      Professionelles algorithmisches Handelssystem, das vier unabhängige Strategien kombiniert Warum vier Strategien Die Märkte bewegen sich in verschiedenen Phasen: starke Trends, Seitwärtsbewegungen, hohe Volatilität und ruhige Phasen. Das Problem: Eine einzelne Strategie funktioniert in einer Saison und versagt in einer anderen. Die Lösung: Vier integrierte Strategien: SuperTrend Reversal - für Trendumkehr mit 3 Filtern (ADX, ATR, MA) Smart Money BOS - für Break of Structure Signale Market Struct
      FREE
      SecUnit B22
      Jawad Ait Ali Ouichou
      Experten
      SecUnit B22 ist eine professionelle ATR-Trailing-Stop-Strategie , die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung. Überblick über die Strategie Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die
      FREE
      SecUnit B12
      Jawad Ait Ali Ouichou
      Experten
      System, das starken Trends folgt. Das Grundprinzip basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept: Identifizieren Sie starke Trends und bleiben Sie in ihnen, bis der Markt ein klares Signal für eine Veränderung gibt. Jeder Handel wird mit einem automatisch berechneten Stop-Loss eröffnet. Was Sie erhalten Zwei unabhängige Strategien , die zusammen oder getrennt aktiviert werden können, je nach Ihren Vorlieben: Strategie Eins - SuperTrend Classic Verwendet den ATR-Indikator, um die Tre
      FREE
      X4O B1 Dollar Trader
      Jawad Ait Ali Ouichou
      Experten
      x4o B1 Dollar Trader Heiken Ashi Trend Retest Strategie Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert. Handelsmethodik Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufw
      FREE
      Auswahl:
      Keine Bewertungen
      Antwort auf eine Rezension