Murderbot B2 for prop firms

Murderbot - Smart Money Breakout

Automatisiertes Breakout-Handelssystem für den Swing-Handel auf dem GBPUSD H1-Zeitrahmen. Dieser EA überwacht die Preisbewegung um Pivot-Punkte und geht Positionen ein, wenn die Ausbruchsbedingungen mit Volatilitätsfiltern bestätigt werden.

Kern-Handelslogik

Der EA identifiziert Swing-Hochs und Swing-Tiefs mithilfe konfigurierbarer Rückblickzeiträume und überwacht dann den Preis auf Ausbrüche über diese Niveaus hinaus. Einstiegssignale erfordern eine Kursbewegung, die das Pivot-Level plus einen bestätigbaren Schwellenwert überschreitet. Die Stop-Loss-Platzierung verwendet ATR-basierte Berechnungen, um sich an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen. Take-Profit-Ziele wenden ein festes Risiko-Ertrags-Verhältnis auf den Stop-Abstand an.

Empfohlene Konfiguration

Symbol: GBPUSD

Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)

Minimum Konto: $200

Hebelwirkung: 1:50 oder höher

Risikomanagement-Merkmale

Überwachung des maximalen Tagesverlustes: Verfolgt den Equity Drawdown ausgehend vom täglichen Startsaldo und schließt alle Positionen, wenn der Schwellenwert erreicht ist

Maximaler Schutz vor Gesamtverlusten: Überwacht den Spitzenwert bis zum aktuellen Aktienrückgang und stoppt den Handel, wenn die Grenze erreicht ist

Täglicher Handelszähler: Begrenzt die Anzahl der pro Tag eröffneten Positionen, um Überhandel zu verhindern

Gleichzeitige Positionskontrolle: Begrenzt gleichzeitig geöffnete Trades, um das Risiko zu kontrollieren

Tägliches Gewinnziel: Optionale Funktion zum Schließen von Geschäften und Stoppen neuer Eingaben nach Erreichen des Gewinnziels

Optionen zur Positionsgrößenbestimmung

Der Modus "Festes Los" ermöglicht die manuelle Festlegung der Positionsgröße (empfohlen für Prop-Firm-Herausforderungen mit strengen Los-Anforderungen). Der prozentuale Risikomodus berechnet die Losgröße dynamisch auf der Grundlage von Stop-Abstand, Kontostand und Risikoprozentsatz. Alle Berechnungen werden mit den Mindest- und Höchstmengenbeschränkungen des Brokers abgeglichen.

Exit-Management

Der Trailing-Stop wird nach einem bestimmten Gewinnschwellenwert aktiviert und folgt dem Kurs in einem bestimmten Abstand, um Gewinne zu sichern. Die Breakeven-Funktion verschiebt den Stop-Loss zum Einstiegspunkt plus Offset, sobald die Position das Aktivierungsniveau erreicht. Die Option "Partial Close" sichert einen bestimmten Prozentsatz der Position beim ersten Ziel, während der Rest den vollen Take Profit erreichen kann.

Tools zur Unterstützung von Requisiteuren

Voreingestellter Kippschalter automatisiert die Konfiguration der Überwachung des täglichen Verlusts und des Gesamt-Drawdowns auf gängige Challenge-Parameter (5 % täglich, 10 % insgesamt). Wochenendschluss beendet alle Positionen zur festgelegten Zeit am Freitag, um das Gap-Risiko zu vermeiden. Der Spread-Filter blockiert die Ausführung von Aufträgen, wenn der Spread den Schwellenwert überschreitet. Die Überprüfung der Marktsitzung verhindert Aufträge während Zeiten geringer Liquidität.

Multi-Timeframe-Analyse

Der Analyse-Zeitrahmen-Parameter ermöglicht die Signalgenerierung in einer Periode, während der Chart in einer anderen angezeigt wird. Hängen Sie den EA zum Beispiel an den M15-Chart für die visuelle Überwachung, während Sie die Analyse für die Signalberechnung auf PERIOD_H1 einstellen. Der EA verarbeitet Kerzen aus dem Analyse-Zeitrahmen unabhängig von der Chart-Anzeigeperiode.

Einstiegs- und Ausstiegs-Offsets

Der Einstiegs-Offset erfordert eine Kursbewegung über das Ausbruchsniveau hinaus um zusätzliche Pips vor der Ausführung. Dadurch werden marginale Ausbrüche herausgefiltert, die sich häufig umkehren. Stop-Loss-Shift und Take-Profit-Shift bieten nachträgliche Anpassungen in Pips und ermöglichen eine individuelle Anpassung unter Beibehaltung der ATR-basierten Grundlage.

Backtesting-Informationen

Dieser EA wurde mit historischen Daten von 2003 bis 2025 auf dem GBPUSD H1-Zeitrahmen getestet. Backtest-Parameter: 25-Kerzen-Schwunglänge, 17-Perioden-ATR, 1,5 ATR-Multiplikator, 1,4 Risiko-Ertrags-Verhältnis. Diese Parameter wurden aus der Optimierung während des Testzeitraums abgeleitet. Historisches Backtesting sagt nichts über die zukünftige Performance aus und sollte nicht als Indikator für Live-Handelsergebnisse angesehen werden.

Eingabe-Parameter

Zu den Strategieeinstellungen gehören der Swing-Lookback-Zeitraum, der ATR-Berechnungszeitraum, der ATR-Multiplikator für den Stop-Loss und das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Zu den Risikoeinstellungen gehören feste Losgröße, prozentualer Risikomodus, maximaler täglicher Verlustprozentsatz, maximaler Gesamtverlustprozentsatz, tägliches Handelslimit und maximale gleichzeitige Positionen. Zu den Einstiegseinstellungen gehören Einstiegs-Offset-Pips, Stop-Loss-Shift-Pips und Take-Profit-Shift-Pips. Zu den Ausstiegseinstellungen gehören der Trailing-Stop-Aktivierungsgewinn, der Trailing-Stop-Abstand, das Breakeven-Aktivierungsniveau, der Breakeven-Versatz und der Prozentsatz der Teilschließung.