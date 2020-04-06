SecUnit B22 Premium

Sistema profesional de negociación algorítmica que combina cuatro estrategias independientes

Por qué cuatro estrategias

Los mercados se mueven en distintas fases: tendencias fuertes, rangos laterales, alta volatilidad y periodos de calma. El problema: Una sola estrategia funciona en una época y falla en otra. La solución: Cuatro estrategias integradas:

  • SuperTrend Reversal - para inversiones de tendencia con 3 filtros (ADX, ATR, MA)

  • Smart Money BOS - para señales de ruptura de estructura

  • Market Structure - para rupturas de puntos pivote

  • Consolidation Range - para mercados laterales

Funciona con todos los símbolos

Forex, Cripto, Índices, Materias Primas. El sistema viene con la configuración EURUSD 4H, pero nuestro consejo: optimizar la configuración para cada símbolo utilizando Strategy Tester.

Construya una cartera diversificada

Diferentes estrategias × Diferentes símbolos = Diversificación real. Ventajas: Control total del riesgo, sin dependencia de un solo mercado.

  • Símbolo: EURUSD
  • Plazo: 4 horas (4H)
  • Saldo mínimo de la cuenta: $1000

Realidad directa

Este no es un sistema de beneficios mensuales garantizados. No hay garantías en el trading.

Lo que garantizamos.

  • Sistema a largo plazo con 22 años de pruebas
  • Gestión profesional del riesgo. Probado lógica de la estrategia. Libre de Martingala/Grid/Arbitraje.
  • 4 estrategias. Stop Loss y Take Profit fijos en puntos.

Guía del usuario

  • Optimización: Use el Probador de Estrategias, pruebe en 5-10 años
  • Construir cartera: Elija 3-5 símbolos diferentes
  • Gestión del riesgo: No arriesgue más del 1-2% por operación.
  • Pensamiento a largo plazo: Evalúe el rendimiento en 6-12 meses
  • Guía completa en PDF Configuración paso a paso, consejos de optimización y explicaciones de estrategias incluidas.

    ¿A quién va dirigido?

    Traders que prefieren la estabilidad y buscan un sistema probado para construir una cartera diversificada.

    Un sistema diseñado con cuidado, probado con precisión, construido para durar. El resto depende de usted: optimización, paciencia, disciplina.

