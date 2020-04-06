SecUnit B22 Premium
- Asesores Expertos
- Jawad Ait Ali Ouichou
- Versión: 1.0
Sistema profesional de negociación algorítmica que combina cuatro estrategias independientes
Por qué cuatro estrategias
Los mercados se mueven en distintas fases: tendencias fuertes, rangos laterales, alta volatilidad y periodos de calma. El problema: Una sola estrategia funciona en una época y falla en otra. La solución: Cuatro estrategias integradas:
-
SuperTrend Reversal - para inversiones de tendencia con 3 filtros (ADX, ATR, MA)
-
Smart Money BOS - para señales de ruptura de estructura
-
Market Structure - para rupturas de puntos pivote
-
Consolidation Range - para mercados laterales
Funciona con todos los símbolos
Forex, Cripto, Índices, Materias Primas. El sistema viene con la configuración EURUSD 4H, pero nuestro consejo: optimizar la configuración para cada símbolo utilizando Strategy Tester.
Construya una cartera diversificada
Diferentes estrategias × Diferentes símbolos = Diversificación real. Ventajas: Control total del riesgo, sin dependencia de un solo mercado.
- Símbolo: EURUSD
- Plazo: 4 horas (4H)
- Saldo mínimo de la cuenta: $1000
Realidad directa
Este no es un sistema de beneficios mensuales garantizados. No hay garantías en el trading.
Lo que garantizamos.
- Sistema a largo plazo con 22 años de pruebas
- Gestión profesional del riesgo. Probado lógica de la estrategia. Libre de Martingala/Grid/Arbitraje.
- 4 estrategias. Stop Loss y Take Profit fijos en puntos.
Guía del usuario
- Optimización: Use el Probador de Estrategias, pruebe en 5-10 años
- Construir cartera: Elija 3-5 símbolos diferentes
- Gestión del riesgo: No arriesgue más del 1-2% por operación.
- Pensamiento a largo plazo: Evalúe el rendimiento en 6-12 meses
- Guía completa en PDF Configuración paso a paso, consejos de optimización y explicaciones de estrategias incluidas.
- Chat de grupo público
¿A quién va dirigido?
Traders que prefieren la estabilidad y buscan un sistema probado para construir una cartera diversificada.
Un sistema diseñado con cuidado, probado con precisión, construido para durar. El resto depende de usted: optimización, paciencia, disciplina.