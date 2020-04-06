SecUnit B12

System, das starken Trends folgt.



Das Grundprinzip

basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept: Identifizieren Sie starke Trends und bleiben Sie in ihnen, bis der Markt ein klares Signal für eine Veränderung gibt. Jeder Handel wird mit einem automatisch berechneten Stop-Loss eröffnet.

Was Sie erhalten

Zwei unabhängige Strategien, die zusammen oder getrennt aktiviert werden können, je nach Ihren Vorlieben:

Strategie Eins - SuperTrend Classic

Verwendet den ATR-Indikator, um die Trendrichtung zu bestimmen, mit ADX-Filterung zur Bestätigung der Bewegungsstärke. Das System verwaltet die Trades auf intelligente Weise: Es eröffnet eine erste Position, und wenn eine bestimmte Gewinnspanne erreicht ist, wird eine zweite Position eröffnet, um die Gewinne zu maximieren.

Strategie Zwei - Pivot SuperTrend

Kombiniert Pivot-Punkte mit SuperTrend, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsebenen zu identifizieren. Bietet eine intelligente Anpassung an die Preisbewegung und berechnet dynamische Zentren, die sich mit dem Markt entwickeln.

Empfohlene Einstellungen