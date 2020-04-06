Neural Hedge AI

Neural Hedge AI es un motor de cobertura de correlación multidivisa diseñado para operar a través de tres símbolos altamente relacionados, como AUDNZD, AUDCAD y NZDCAD. El EA captura las relaciones naturales de precios entre estos pares y construye posiciones de cobertura equilibradas para lograr curvas de renta variable más suaves y estabilidad a largo plazo. Combinando la lógica de correlación con la gestión inteligente de la parrilla, el control dinámico de la distancia, la toma de beneficios ponderada y los módulos inteligentes de TP adaptables a la volatilidad, el EA ofrece un modelo de negociación sólido y eficiente adecuado tanto para cuentas medianas como grandes.

Enlace de seguimiento de la cuenta en directo: https: //www.mql5.com/zh/signals/2348417&nbsp;

El concepto central se basa en el equilibrio de pares cruzados. Cuando un símbolo se desvía de su correlación de valor justo, Neural Hedge AI crea automáticamente posiciones compensatorias en los otros pares relacionados. En comparación con los sistemas de rejilla de un solo símbolo, esta estructura de cobertura multipar reduce significativamente la exposición a las tendencias unidireccionales y mejora la capacidad de recuperación durante la alta volatilidad o los acontecimientos noticiosos. La estrategia busca un equilibrio continuo en lugar de una previsión direccional agresiva, por lo que es ideal para los operadores que prefieren un crecimiento constante y controlado.

La gestión del riesgo está estrechamente integrada. El EA incluye límites máximos de reducción flotante (basados en el porcentaje o en el dinero), filtros máximos de diferencial y deslizamiento, límites de símbolos, dimensionamiento inteligente de lotes, control de riesgos basado en la carga del depósito y soporte completo de cobertura. El TakeProfit inteligente y la lógica de TP dinámico OPO ajustan automáticamente los niveles objetivo en función de las condiciones de volatilidad, la estructura del mercado y el nivel de rejilla, garantizando una mayor precisión y reduciendo los cierres innecesarios de operaciones. Los modos de punto de equilibrio, TP/SL oculto, opciones de inicio a nivel de parrilla y distancia dinámica mejoran aún más el control y la adaptabilidad.

Aviso importante (Léalo primero)

En la parte superior de los parámetros del EA, hay un interruptor especial de prueba o verificación（Apague el interruptor en vivo y backtest ）.
Tanto para backtest como para operar en vivo, este interruptor DEBE estar apagado.
Dejarlo habilitado puede activar órdenes forzadas o lógica no estándar destinada sólo para entornos de validación. Desactivarlo garantiza unos resultados de backtest precisos y un rendimiento seguro en tiempo real.

Uso recomendado

  • Cesta por defecto: AUDNZD / AUDCAD / NZDCAD (o cualquier trío de fuerte correlación).

  • Funciona mejor en cuentas ECN de bajo spread.

  • Adecuado para crecimiento estable a largo plazo y carteras diversificadas.

  • Puede funcionar 24 horas al día, 5 días a la semana, u operar dentro de ventanas horarias específicas del broker.

  • Admite cobertura, gestión multisímbolo y escalado inteligente.

Neural Hedge AI está diseñado para proporcionar una negociación estable, inteligente y equilibrada a través de la correlación multidivisa, proporcionando una experiencia de negociación fluida y fiable a los usuarios profesionales.


Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario