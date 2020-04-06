Neural Hedge AI 是一款基于三币种相关性原理开发的智能对冲策略，通过 AUDNZD、AUDCAD、NZDCAD 等高度联动的货币组合，实现稳定、分散化的收益结构。EA 利用市场共振关系，在低风险区域内进行逻辑配对交易，通过动态网格、智能距离调节（Smart Distance）、加权止盈、智能止盈（SmartTP）等多维度模块，实现更平滑的资金曲线与更稳健的长期表现。

实盘观摩链接：https://www.mql5.com/zh/signals/2348417

策略核心依托相关性对冲：当某一品种偏离均衡价格时，EA 自动通过另一或两个品种进行平衡化操作，从而降低单一方向行情的冲击风险。与传统“单品种网格”相比，多品种联动对冲拥有更高的抗波动能力，更低的极端行情暴露，更适合长期账户与大资金运行。

风险控制方面，EA 内置最大回撤限制（百分比与金额）、交易方向限制、最大持仓层级、自动拆单、最大点差与滑点控制，可有效避免在极端行情中出现无法控制的加仓与爆仓情况。同时，内置的智能 TP、平保逻辑、OPO 动态止盈算法，可根据市场波动主动调整止盈点位，让策略在不同波动周期中都能保持稳定输出。

⚠ 重要提示（请认真查看）

EA 参数顶部存在一个用于验证或风控测试的开关 （Turn off the switch in live and backtest ）

在回测和实盘使用中，请务必将此开关关闭，否则可能导致 EA 强制开单或触发非正常交易逻辑，从而影响回测准确性与实盘安全性。

使用建议

推荐使用 3 个相关性强的品种（默认：AUDNZD/AUDCAD/NZDCAD）。

建议使用稳定低点差账号，设置合理的 Trade Distance 与 MaximumTrades。

适合长期稳健型账户使用。

支持 24 小时运行，也可根据经纪商时间设置交易时段。

Neural Hedge AI 致力于提供平稳、理性、智能化的交易体验，让对冲策略真正做到“稳中求胜”。