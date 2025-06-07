Btc ScalperT

Результаты торговли в Telegram
https://t.me/BtcScalperTm

https://studio.youtube.com/video/ET1NM1AdbYo/livestreaming
Empfohlener Zeitrahmen M5

Протестировать советник невозможно, потому что:
Сложная логика тренда основана на:
Анализ изменения цен за последние 9 секунд
Сравнение с пороговыми значениями (60-70 баллов)
Использование этих данных для принятия решений о входах, выходах и управлении позициями
Сочетание с техническими индикаторами (SAR, полосы Боллинджера)
Это позволяет советнику адаптироваться к текущим рыночным условиям и выявлять краткосрочные тенденции для скальпинговой торговли.
Используйте ценнтовые счета, во исбежании потерь капитала 50000 ценнтов, рекомендуемый депозит.
