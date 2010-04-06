ExportDailyRange

ExportRange, seçilen zaman dilimine ait mum verilerini CSV formatında dışa aktarmak için tasarlanmış bir yardımcı betiktir. Betik, her mumun en yüksek, en düşük, aralık değeri (yüksek – düşük), zamanı ve indeksini toplar. İstatistiksel analiz veya volatilite çalışmaları için basit ve güvenilir veri gerektiren kullanıcılar için uygundur.

Betik bir grafiğe uygulandığında, belirlenen sayıdaki bar verisini toplar ve sonuçları terminalin Files klasöründe CSV dosyası olarak kaydeder. Bar sayısı ve zaman dilimi giriş parametreleriyle ayarlanabilir. Grafik üzerinde kullanılan mevcut zaman dilimi de seçenek olarak kullanılabilir.

Ana özellikler

  1. Belirlenen sayıda geçmiş bar verisini dışa aktarır

  2. High, Low ve Range değerlerini kaydeder

  3. Grafiğin mevcut zaman dilimini kullanabilir

  4. Dış analiz araçlarına uygun CSV formatında çıktı üretir

Çıktı sütunları
Oluşturulan CSV dosyasında şu alanlar bulunur:

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

Range, fiyat farkı olarak kaydedilir ve gerekirse sonradan pip cinsine dönüştürülebilir.

Kullanım alanları
Aralık istatistikleri, volatilite incelemeleri, strateji hazırlığı ve backtest öncesi piyasa değerlendirmesi gibi çeşitli amaçlara uygundur. Ek işlem için temel mum bilgilerinin kolayca toplanmasını sağlar.

Kullanım yöntemi

  1. Betiği Market üzerinden indirip yükleyin

  2. Navigator menüsünde Scripts bölümünde bulun

  3. Herhangi bir grafiğe uygulayın

  4. Bar sayısını ve zaman dilimini ayarlayın

  5. Çalıştırma sonrası CSV dosyası Files klasöründe oluşturulur

Betik, yalnızca veri toplama amacıyla basit bir yapıya sahiptir ve mum aralık bilgilerini hızlı bir şekilde almak isteyen kullanıcılar için uygun bir çözümdür.


