ExportDailyRange
- 实用工具
- Etsushi Ishizuka
- 版本: 1.0
ExportRange 是一款用于导出指定时间周期蜡烛图数据的实用脚本。脚本会获取每根蜡烛的最高价、最低价、价格区间，以及时间和索引，并以 CSV 格式保存。适用于需要进行统计分析或波动率研究的用户。
运行该脚本后，会根据设定的数量提取历史 Bar 数据，并将结果保存到交易终端的 Files 目录下。Bar 数量和时间周期可通过输入参数设置，也可以直接使用当前图表的时间周期。
主要功能
-
导出指定数量的历史 Bar 数据
-
保存 High、Low 和 Range（High 减 Low）
-
支持使用当前图表的时间周期
-
以 CSV 格式输出，便于在外部工具中分析
输出字段
生成的 CSV 文件包含以下内容：
-
Timeframe
-
Index
-
Datetime
-
High
-
Low
-
Range
Range 以价格差形式保存，可根据需要在后续处理时转换为点值。
适用场景
适用于区间统计、波动率研究、策略开发准备，以及回测前的市场特性分析，为进一步的数据处理提供基础信息。
使用方法
-
从 Market 下载并安装脚本
-
在导航器的 Scripts 分类中找到该脚本
-
将脚本应用到任意图表
-
设置 Bar 数量与时间周期
-
执行后，CSV 文件将生成于 Files 目录下
脚本结构简单，专注于数据提取，适合需要快速收集蜡烛区间信息的用户。