ExportDailyRange

ExportRange 是一款用于导出指定时间周期蜡烛图数据的实用脚本。脚本会获取每根蜡烛的最高价、最低价、价格区间，以及时间和索引，并以 CSV 格式保存。适用于需要进行统计分析或波动率研究的用户。

运行该脚本后，会根据设定的数量提取历史 Bar 数据，并将结果保存到交易终端的 Files 目录下。Bar 数量和时间周期可通过输入参数设置，也可以直接使用当前图表的时间周期。

主要功能

导出指定数量的历史 Bar 数据 保存 High、Low 和 Range（High 减 Low） 支持使用当前图表的时间周期 以 CSV 格式输出，便于在外部工具中分析

输出字段

生成的 CSV 文件包含以下内容：

Timeframe

Index

Datetime

High

Low

Range

Range 以价格差形式保存，可根据需要在后续处理时转换为点值。

适用场景

适用于区间统计、波动率研究、策略开发准备，以及回测前的市场特性分析，为进一步的数据处理提供基础信息。

使用方法

从 Market 下载并安装脚本 在导航器的 Scripts 分类中找到该脚本 将脚本应用到任意图表 设置 Bar 数量与时间周期 执行后，CSV 文件将生成于 Files 目录下

脚本结构简单，专注于数据提取，适合需要快速收集蜡烛区间信息的用户。