TradeAnalyserMT4

Zentrale Positionierung

Das spezielle MT4-Tool für fortgeschrittene Analysen, das eine detaillierte Analyse des Handelsverlaufs und Dateneinblicke zur Optimierung von Strategien und zur Steigerung der Rentabilität bietet.

Core Verwendet

Bewertung der Strategieleistung: Analysieren Sie Rentabilität, Stabilität und Risiko, um ein objektives A+-D-Rating zu vergeben. Erkennung von Handelsmustern: Identifizieren Sie hochwertige Varianten, Zeitrahmen und Gewinngewohnheiten, die den unterschiedlichen Marktbedingungen entsprechen. Optimierung des Risikomanagements: Berechnen Sie Retracement- und Risikoindikatoren und stellen Sie eine risikobereinigte Performance-Analyse bereit.

Wichtigste Merkmale

Intelligente Strategieerkennung: Identifizieren Sie 23 gängige Strategien anhand einer magischen Zahl, um zwischen manuellem und EA-Handel zu unterscheiden. Mehrdimensionale Analyse: Deckt vier Dimensionen ab: Strategie, Typ, Zeit und Kommentar und unterstützt eine dreidimensionale Cross-Analyse. Erweiterte Kommentaranalyse: Analysiert automatisch Strategieinformationen in Kommentaren, um einen standardisierten und strategieübergreifenden Vergleich zu ermöglichen. Portfolio Performance Analyse: Empfiehlt die besten Handelsportfolios und warnt vor ineffizienten Allokationen. Mehrere Analyseindikatoren: Umfasst drei Kernindikatoren: grundlegende Rentabilität, Risikokontrolle und erweiterte Statistiken.

Output-Berichte

Prägnante Terminal-Berichte: Strategie-Rankings, beste Portfolios, Kommentar-Einblicke, intelligente Empfehlungen für Verbesserungen Detaillierte CSV-Berichte: Vollständige Statistiken, Kategorie/Kommentar/Zeit-Analyse, Bewertung der Datenqualität.

Merkmale der Nutzung

Intelligente Datenverarbeitung: Automatische Erweiterung des Datenumfangs, exakter Abgleich von Positionen und Unterstützung flexibler Filterung. Benutzerfreundliches Design: Einstellbarer Detaillierungsgrad, anpassbarer Zeitrahmen, Möglichkeit, den manuellen Handel ein- oder auszuschließen Analyse auf professionellem Niveau: Leistungsstandards auf institutioneller Ebene, mehrstufige Risikobewertung, kampforientierte Empfehlungen.

Anwendbare Personen

EA-Entwickler (Strategien validieren, Parameter optimieren), Vermögensverwalter (Portfolio überwachen, Allokation optimieren), einzelne Händler (Verhaltensmuster erkennen, Disziplin verbessern).

Kernwert

Verwandeln Sie chaotische Handelsaufzeichnungen in Entscheidungsintelligenz, helfen Sie, ineffektive Strategien zu stoppen, Gewinnmodelle zu erweitern, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und das Handelssystem kontinuierlich zu verbessern.