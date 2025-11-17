ExportDailyRange

ExportRange — это утилита-скрипт для сохранения данных по диапазону свечей выбранного таймфрейма в файл CSV. Скрипт получает значения High, Low, диапазон (High минус Low), время бара и индекс. Решение предназначено для пользователей, которым требуется простая и надежная выгрузка данных для статистического или волатильностного анализа.

После запуска на графике скрипт обрабатывает указанное количество баров и сохраняет результат в формате CSV в каталоге Files терминала. Количество баров и таймфрейм задаются через входные параметры. Возможно использование текущего таймфрейма графика.

Основные возможности

  1. Экспорт данных за выбранное количество баров

  2. Сохранение High, Low и Range

  3. Поддержка текущего таймфрейма графика

  4. Вывод данных в формате CSV, удобном для внешнего анализа

Столбцы вывода
Создаваемый CSV-файл содержит следующие поля:

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

Значение Range сохраняется как разница цен. При необходимости может быть конвертировано в пункты во внешних инструментах.

Применение
Подходит для расчета диапазонов, анализа волатильности, подготовки стратегий и предварительного изучения рыночных данных перед тестированием. Позволяет быстро получить основные параметры свечей для дальнейшей обработки.

Как использовать

  1. Загрузить и установить скрипт из Market

  2. Найти его в разделе Scripts в Навигаторе

  3. Запустить на любом графике

  4. Указать количество баров и таймфрейм

  5. После выполнения файл CSV будет создан в каталоге Files

Скрипт прост по структуре и предназначен только для извлечения данных, что делает его удобным инструментом для сбора информации о диапазонах свечей.


