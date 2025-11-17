ExportDailyRange

ExportRange — это утилита-скрипт для сохранения данных по диапазону свечей выбранного таймфрейма в файл CSV. Скрипт получает значения High, Low, диапазон (High минус Low), время бара и индекс. Решение предназначено для пользователей, которым требуется простая и надежная выгрузка данных для статистического или волатильностного анализа.

После запуска на графике скрипт обрабатывает указанное количество баров и сохраняет результат в формате CSV в каталоге Files терминала. Количество баров и таймфрейм задаются через входные параметры. Возможно использование текущего таймфрейма графика.

Основные возможности

Экспорт данных за выбранное количество баров Сохранение High, Low и Range Поддержка текущего таймфрейма графика Вывод данных в формате CSV, удобном для внешнего анализа

Столбцы вывода

Создаваемый CSV-файл содержит следующие поля:

Timeframe

Index

Datetime

High

Low

Range

Значение Range сохраняется как разница цен. При необходимости может быть конвертировано в пункты во внешних инструментах.

Применение

Подходит для расчета диапазонов, анализа волатильности, подготовки стратегий и предварительного изучения рыночных данных перед тестированием. Позволяет быстро получить основные параметры свечей для дальнейшей обработки.

Как использовать

Загрузить и установить скрипт из Market Найти его в разделе Scripts в Навигаторе Запустить на любом графике Указать количество баров и таймфрейм После выполнения файл CSV будет создан в каталоге Files

Скрипт прост по структуре и предназначен только для извлечения данных, что делает его удобным инструментом для сбора информации о диапазонах свечей.