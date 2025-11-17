ExportDailyRange
- Утилиты
- Etsushi Ishizuka
- Версия: 1.0
ExportRange — это утилита-скрипт для сохранения данных по диапазону свечей выбранного таймфрейма в файл CSV. Скрипт получает значения High, Low, диапазон (High минус Low), время бара и индекс. Решение предназначено для пользователей, которым требуется простая и надежная выгрузка данных для статистического или волатильностного анализа.
После запуска на графике скрипт обрабатывает указанное количество баров и сохраняет результат в формате CSV в каталоге Files терминала. Количество баров и таймфрейм задаются через входные параметры. Возможно использование текущего таймфрейма графика.
Основные возможности
-
Экспорт данных за выбранное количество баров
-
Сохранение High, Low и Range
-
Поддержка текущего таймфрейма графика
-
Вывод данных в формате CSV, удобном для внешнего анализа
Столбцы вывода
Создаваемый CSV-файл содержит следующие поля:
-
Timeframe
-
Index
-
Datetime
-
High
-
Low
-
Range
Значение Range сохраняется как разница цен. При необходимости может быть конвертировано в пункты во внешних инструментах.
Применение
Подходит для расчета диапазонов, анализа волатильности, подготовки стратегий и предварительного изучения рыночных данных перед тестированием. Позволяет быстро получить основные параметры свечей для дальнейшей обработки.
Как использовать
-
Загрузить и установить скрипт из Market
-
Найти его в разделе Scripts в Навигаторе
-
Запустить на любом графике
-
Указать количество баров и таймфрейм
-
После выполнения файл CSV будет создан в каталоге Files
Скрипт прост по структуре и предназначен только для извлечения данных, что делает его удобным инструментом для сбора информации о диапазонах свечей.