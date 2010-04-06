ExportDailyRange
- Utilità
- Etsushi Ishizuka
- Versione: 1.0
ExportRange è uno script utilitario progettato per esportare i dati delle candele di un determinato timeframe in formato CSV. Lo script raccoglie il massimo, il minimo, la differenza tra i due (Range), oltre all'orario e all’indice di ogni barra. È indicato per utenti che necessitano di dati semplici e affidabili per analisi statistiche o studi di volatilità.
Quando viene applicato a un grafico, lo script estrae il numero definito di barre e salva i risultati in formato CSV nella cartella Files del terminale. La quantità di barre e il timeframe possono essere configurati tramite i parametri di input. È possibile utilizzare anche il timeframe attuale del grafico.
Funzioni principali
-
Esporta i dati storici per un numero selezionato di barre
-
Registra i valori High, Low e Range
-
Supporta l’uso del timeframe corrente del grafico
-
Output in formato CSV, ideale per analisi con strumenti esterni
Colonne del file generato
Il file CSV contiene i seguenti campi:
-
Timeframe
-
Index
-
Datetime
-
High
-
Low
-
Range
Il valore Range è salvato come differenza di prezzo e può essere convertito in pips durante l’elaborazione successiva, se necessario.
Casi d’uso
Adatto per statistiche sui range, studi di volatilità, preparazione di strategie e analisi preliminari prima del backtest. Consente di raccogliere in modo semplice i dati essenziali delle candele per ulteriori elaborazioni.
Come utilizzarlo
-
Scaricare e installare lo script dal Market
-
Trovarlo nella sezione Scripts del Navigatore
-
Applicarlo a qualsiasi grafico
-
Impostare il numero di barre e il timeframe
-
Dopo l’esecuzione, il file CSV verrà creato nella cartella Files
Lo script ha una struttura semplice e si concentra esclusivamente sull’estrazione dei dati, offrendo uno strumento pratico per raccogliere rapidamente informazioni sui range delle candele.