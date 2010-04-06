ExportDailyRange

ExportRange è uno script utilitario progettato per esportare i dati delle candele di un determinato timeframe in formato CSV. Lo script raccoglie il massimo, il minimo, la differenza tra i due (Range), oltre all'orario e all’indice di ogni barra. È indicato per utenti che necessitano di dati semplici e affidabili per analisi statistiche o studi di volatilità.

Quando viene applicato a un grafico, lo script estrae il numero definito di barre e salva i risultati in formato CSV nella cartella Files del terminale. La quantità di barre e il timeframe possono essere configurati tramite i parametri di input. È possibile utilizzare anche il timeframe attuale del grafico.

Funzioni principali

  1. Esporta i dati storici per un numero selezionato di barre

  2. Registra i valori High, Low e Range

  3. Supporta l’uso del timeframe corrente del grafico

  4. Output in formato CSV, ideale per analisi con strumenti esterni

Colonne del file generato
Il file CSV contiene i seguenti campi:

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

Il valore Range è salvato come differenza di prezzo e può essere convertito in pips durante l’elaborazione successiva, se necessario.

Casi d’uso
Adatto per statistiche sui range, studi di volatilità, preparazione di strategie e analisi preliminari prima del backtest. Consente di raccogliere in modo semplice i dati essenziali delle candele per ulteriori elaborazioni.

Come utilizzarlo

  1. Scaricare e installare lo script dal Market

  2. Trovarlo nella sezione Scripts del Navigatore

  3. Applicarlo a qualsiasi grafico

  4. Impostare il numero di barre e il timeframe

  5. Dopo l’esecuzione, il file CSV verrà creato nella cartella Files

Lo script ha una struttura semplice e si concentra esclusivamente sull’estrazione dei dati, offrendo uno strumento pratico per raccogliere rapidamente informazioni sui range delle candele.


Prodotti consigliati
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicatori
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilità
Smart Trade Monitor — Real-Time Position Tracking, P&L Analysis & Alert System   Real-Time Monitoring : Auto-tracks open/closed positions, displays yesterday’s & previous day’s P&L—no manual calculations!   Smart Alerts (Premium Only) : Instant push notifications + sound alerts for position changes—never miss a trading opportunity!   User-Friendly : One-click setup, key data displayed directly on charts for faster decisions.   Cross-Platform : Supports both MT4 & MT5, compatible with
FREE
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
Utilità
Manual Zig-zag allows you to build a zig-zag with the mouse, to build it is necessary to turn on the zig-zag and left-click. The file must be placed in the \ MQL4 \ Indicators folder then in the terminal from the list of indicators put it on the chart. A zigzag can be built so that this zigzag can only be seen on the current time frame or in all halves at once. You can change the color and thickness of the line while on the chart without getting into the settings. You can quickly remove each
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilità
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilità
TradeMirror è uno strumento locale di copia degli ordini progettato per le piattaforme MT4/MT5, con supporto alla sincronizzazione delle operazioni in tempo reale. Vantaggi del Prodotto In linea con gli elevati standard di sicurezza, stabilità e privacy per i software finanziari, abbiamo ottimizzato tre aspetti fondamentali: Interfaccia grafica intuitiva per un utilizzo semplificato Protezione rafforzata della privacy per l'isolamento di dati sensibili negli scenari finanziari Sincronizzazione d
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicatori
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilità
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
CleanView
Sergey Batudayev
Utilità
CleanView — Chart Management Utility for MetaTrader 4 CleanView is a utility designed to simplify the management of chart appearance and graphical objects in MetaTrader 4. It provides a compact button panel located in the upper-left corner of the chart, allowing quick access to functions for visual customization, chart cleaning, and display control. Functions and Buttons Clear Chart — removes all graphical objects from the current chart except the utility buttons. Useful for quick cleanup of lin
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.76 (42)
Utilità
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
Utilità
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Bid Ask Ticks Indicator MT4
Pierce Vallieres
Indicatori
This indicator displays the historical bid and ask prices on the chart. This is an extremely useful tool for watching the spread rise and fall, as well as watching to see whether or not the bid and ask prices are converging or diverging. This tool will allow you to enter the market at just the right time. This indicator will help you stay out of the market when the spread begins to rise and help you get into the market as the spread begins to fall again. ON SALE FOR FREE, GET IT FREE FOR A LIMI
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilità
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilità
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicatori
Profilo del mercato Forex (FMP in breve) Cosa non è: FMP non è il classico display TPO con codice alfabetico, non mostra il calcolo generale del profilo dati del grafico e non segmenta il grafico in periodi e non li calcola. Cosa fa : Soprattutto, l'indicatore FMP elaborerà i dati che risiedono tra il bordo sinistro dello spettro definito dall'utente e il bordo destro dello spettro definito dall'utente. L'utente può definire lo spettro semplicemente tirando ciascuna estremità dell'indicatore
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilità
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilità
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilità
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Looser61
Suharmoko
Experts
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another
FREE
Footmarks Pro
Lee Teik Hong
Indicatori
Footmarks Pro Footmarks Pro is a MetaTrader 4 Essential Indicator that create round number or sweetspot on chart with "Button". Parameter Indicator Name - Footmarks Pro Pair Selection - 250 points / 500 points / 1000 points Sweetspot Setting Sweetspot Line Color Sweetspot Line Style Sweetspot Line Thickness Sweetspot Button Setting Button Axis-X Button Axis-Y Thanks...
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilità
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicatori
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Market Inforamtion Downloader
G Sankarganesh
Utilità
Dear Friends, Market Inforamtion Downloader is a simple utilities program to download the market informations in a separate excel file with the name of the current chart you are using with same time frame. You needed to enter the number of periods. example. I'm in EURUSD, Day time frame. I choose to download the data last 50 candles(50 days) then I will enter 50 in the periods. After you getting the data, you use it for various analysis. Regards, Sankar Ganesh 
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilità
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Little helper
Vadim Kulygin
Utilità
Pannello di negoziazione; "Little Helper" ti aiuterà a piazzare istantaneamente ordini di acquisto o vendita per più paia in un breve periodo di tempo. Il vantaggio di questo pannello è che gli ordini vengono piazzati immediatamente con limiti di take profit e stop loss, il che, in definitiva, ha un buon effetto sul tuo profitto, lotto e magik per gli ordini, puoi impostare i parametri corrispondenti del pannello quando lo aggiungi al grafico. Inoltre, è disponibile un'ampia selezione di colori
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilità
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicatori
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Top Clock MT4
Blasius Kiss
5 (1)
Utilità
Displays a digital clock in the chart in realtime. Benefits: Current time always in sight for market open/close, economic data, etc. Displays accurate time (server/broker time) Clearly visible (set color, size, font, position) Always runs/refreshes even without new price tick Hint: To display the most accurate time, use the server (broker) clock setting combined with the time (hour) offset for your time zone.
FREE
Antimartingale AKA Antimartingala Calculator
Francesco Strappini
Utilità
Levels and risk calculator for the Antimartingale (or Antimartingala) technique Totally visual, setup everything from control panel Decide your risk and margin, it will calculate and show trading lavels on the chart Free version of the orginal Antimartingale EA:  https://www.mql5.com/en/market/product/53653 Public Signals using the Antimartingale's technique: https://www.mql5.com/en/signals/1016250 https://www.mql5.com/en/signals/1018964 This EA does not open trades, it only shows the trading le
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilità
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Utilità
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilità
Proteggi facilmente il tuo capitale di trading Proteggere il tuo capitale è importante tanto quanto farlo crescere. KT Equity Protector è il tuo gestore del rischio personale: monitora costantemente l’equity del conto e interviene automaticamente per prevenire perdite o bloccare i profitti chiudendo tutti gli ordini attivi e pendenti quando vengono raggiunti i livelli di profitto o perdita predefiniti. Niente più decisioni emotive o congetture: solo protezione affidabile dell’equity che lavora p
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente ha la capacità di aprire nuove posizioni in tendenza o contro la tendenza attuale. Include anche una funzione intelligente di trailing stop che si applica a una serie di posizioni. Il consulente può aumentare o diminuire la dimensione del lotto delle posizioni. Questa è una strategia ampiamente utilizzata per riportare le posizioni in perdita al pre
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.72 (25)
Utilità
Presentazione del OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT4 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 4. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultare
Altri dall’autore
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Utilità
Break Even Trailing EA | Automazione di Breakeven e Trailing Stop Break Even Trailing EA è un Expert Advisor (EA) utilitario per MetaTrader 4/5, progettato per automatizzare la protezione dei profitti nel trading manuale. Questo strumento gestisce automaticamente il rischio e la protezione dei guadagni dopo le tue entrate manuali, rendendo il trading più efficiente e meno stressante. Offre due logiche di protezione dei profitti completamente configurabili , utilizzabili separatamente o in combin
FREE
CandleStick Countdown
Etsushi Ishizuka
Indicatori
CandleStick Countdown – Indicatore di conto alla rovescia del tempo residuo della candela CandleStick Countdown è un indicatore semplice e pratico per MT4 che mostra in tempo reale il conto alla rovescia di quanti minuti e secondi mancano alla chiusura della candela corrente. Aiuta a migliorare la precisione del timing delle operazioni ed è molto utilizzato dai trader. Funzioni principali Visualizza il tempo residuo della candela corrente in formato “minuti:secondi” Mostrato come testo sul grafi
FREE
Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Heikin Ashi Smoothed – Indicatore per MT4 Heikin Ashi Smoothed è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) che migliora la rappresentazione dei grafici Heikin Ashi tradizionali applicando un ulteriore processo di smoothing tramite medie mobili. Questo metodo consente una visualizzazione molto più chiara e fluida delle tendenze, riducendo notevolmente il “rumore” del grafico e facilitando l’identificazione sia della direzione principale del mercato sia dei potenziali punti di inversione
FREE
HeikinAshi Binary
Etsushi Ishizuka
3 (1)
Indicatori
Heikin Ashi Binary – Indicatore di supporto visivo al trend con visualizzazione binaria Panoramica Heikin Ashi Binary è un indicatore per MetaTrader che mostra le informazioni sul trend di Heikin Ashi in formato binario (blocchi di due colori) in una sottofinestra. Al posto delle classiche candele, l’indicatore rappresenta i periodi rialzisti (trend in salita) e ribassisti (trend in discesa) come semplici blocchi colorati. Questo consente di identificare rapidamente la continuazione o l’inversio
FREE
Ride the Trend Signal
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Segui l'onda del trend – Un segnale chiaro per cavalcare la tendenza Nei mercati finanziari, le opportunità più affidabili di profitto si presentano quando c’è una tendenza ben definita. Tuttavia, anche per i trader esperti, non è facile identificare e seguire con precisione queste onde di mercato. Ride the Trend Signal è un indicatore di segnali progettato per individuare punti d'ingresso durante i ritracciamenti nelle fasi di trend. Invece di puntare sull'inizio del movimento, aspetta una conf
FREE
PositionClose
Etsushi Ishizuka
Utilità
PositionClose | Script per la chiusura totale delle posizioni su MT4 PositionClose è uno script utilitario per MetaTrader 4 (MT4) progettato per aiutare i trader a gestire in modo efficiente le proprie posizioni. Con un solo clic, puoi chiudere immediatamente tutte le posizioni aperte, oppure scegliere di chiudere solo le posizioni di acquisto (buy) o solo quelle di vendita (sell). Questo strumento è particolarmente utile durante movimenti improvvisi del mercato, la pubblicazione di notizie impo
FREE
SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
Indicatori
L’indicatore SuperTrend è uno strumento tecnico di trend-following che evidenzia visivamente i cambi di tendenza sul mercato. Il colore e la posizione delle linee cambiano automaticamente in base ai movimenti dei prezzi, aiutando le decisioni di ingresso e uscita. Grazie a un design semplice, può essere utilizzato in diversi stili di trading, sia manuali che automatici. Caratteristiche principali Visualizzazione chiara dei cambi di tendenza In fase di trend rialzista, la linea viene disegnata s
FREE
BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Panoramica BBWidth 3Lines è un indicatore personalizzato che mostra la differenza tra la banda superiore e quella inferiore delle Bande di Bollinger (cioè +σ meno −σ) come una linea continua in una sottofinestra separata. Il valore è espresso in punti (points), non in prezzo. A differenza delle Bande di Bollinger tradizionali, che si concentrano sulla deviazione del prezzo, questo strumento si focalizza esclusivamente sulla larghezza delle bande , permettendo un'analisi visiva e precisa della vo
FREE
T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
Indicatori
T3 2Lines – Analisi precisa del trend con doppie medie mobili T3 “T3 2Lines” è un indicatore per MT4 che mostra due medie mobili T3 (Triple Exponential Moving Average) sul grafico: una a breve termine e una a lungo termine. Combinando queste due curve lisce, il trader può rilevare con maggiore precisione l'inizio, la continuazione o l'inversione di una tendenza. Caratteristiche principali Visualizzazione simultanea di due linee T3 (breve e lungo termine) Impostazioni personalizzabili per periodo
FREE
TSI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Panoramica L’indicatore True Strength Index (TSI) è un oscillatore di momentum visualizzato in una finestra separata su MT4. Smussa il momentum (MTM) e il suo valore assoluto tramite due Medie Mobili Esponenziali (EMA) successive e calcola il rapporto moltiplicato per 100. Il TSI aiuta a visualizzare la forza del trend e i possibili punti di inversione del mercato. Caratteristiche principali Smussamento doppio con EMA per ridurre il rumore e ottenere una linea pulita Sovrapposizione di una EMA d
FREE
TMA Classic
Etsushi Ishizuka
Indicatori
TMA Classic – Panoramica dell’indicatore Media Mobile Triangolare TMA Classic è un indicatore molto semplice e leggero che mostra la Media Mobile Triangolare (TMA) come una singola linea liscia. Rimuove efficacemente il rumore eccessivo e cattura il movimento centrale del prezzo, risultando utile per identificare trend e fasi di mercato laterale. Mostrando solo una linea, offre un’elevata visibilità sul grafico senza interferire con altri indicatori o le candele dei prezzi. Caratteristiche princ
FREE
RCI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Indicatore RCI (Rank Correlation Index) Panoramica L’indicatore RCI (Rank Correlation Index) è uno strumento oscillatore che analizza le tendenze di mercato e i potenziali punti di inversione basandosi sulla correlazione dei ranghi dei dati di prezzo. Confronta il ranking dei prezzi e il ranking temporale su un periodo specificato e visualizza il coefficiente di correlazione su una linea semplice nel grafico, con valori compresi tra -100 e +100. L’RCI è ampiamente utilizzato per valutare la for
FREE
BB Sub
Etsushi Ishizuka
Indicatori
BB-Sub – Bande di Bollinger nella finestra secondaria BB-Sub è un indicatore semplice ma potente che visualizza le Bande di Bollinger in modo indipendente nella finestra secondaria del grafico. A differenza delle Bande di Bollinger standard, che vengono visualizzate sul grafico principale, BB-Sub funziona in una sottosezione separata. In questo modo si evitano sovrapposizioni con candele o altri indicatori, ideale per i trader che desiderano concentrarsi solo sul movimento e la forma delle bande
FREE
PartialAutoClose EA
Etsushi Ishizuka
Utilità
PartialAutoClose EA è un'utility che consente la gestione semiautomatica e flessibile delle posizioni aperte manualmente o tramite trading discrezionale. [Funzionalità principali] - Due logiche di uscita tra cui scegliere:     Chiusura automatica delle posizioni basata sul cambio colore Heikin Ashi o sull'incrocio delle medie mobili. - Stop a pareggio automatico     Quando viene raggiunto un certo profitto, lo stop loss viene automaticamente spostato al prezzo di apertura (o a un livello defini
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Che cos'è lo Schaff Trend Cycle? Lo Schaff Trend Cycle (STC) è un indicatore di tipo oscillatore progettato per rilevare tempestivamente i cambiamenti di tendenza. A differenza degli indicatori tradizionali come le medie mobili o il MACD, lo STC combina cicli di mercato e momentum per identificare in modo più chiaro l'inizio e la fine di una tendenza. Caratteristiche principali Segnali chiari di inversione di tendenza: la linea del ciclo sale durante un trend rialzista e scende durante un trend
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Panoramica dell’indicatore Aroon Classic L’indicatore Aroon Classic è uno strumento tecnico che identifica quantitativamente l’insorgere e la persistenza dei trend su un grafico. Utilizza due linee — “Aroon Up” e “Aroon Down” — per mostrare la forza del trend e i punti di inversione nell’intervallo da 0 a 100. Un valore elevato di Aroon Up indica un forte trend rialzista, mentre un valore elevato di Aroon Down indica un forte trend ribassista. Caratteristiche principali Distinzione visiva tra in
FREE
ExportCSV
Etsushi Ishizuka
Utilità
Panoramica ExportCSVFile è uno script per MetaTrader 4 che esporta la cronologia del conto in un periodo specificato in un file CSV. È utile per analizzare le prestazioni di trading, creare report in Excel o organizzare i registri delle operazioni manuali. Lo script non esegue operazioni di trading ed è sicuro da utilizzare su qualsiasi conto. Funzionalità principali Esporta la cronologia del conto per un periodo definito dall’utente Salva i dati in formato CSV (separato da virgole), compatibile
FREE
CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
Utilità
CurrencyStrength – Classifica della forza delle valute in tempo reale CurrencyStrength è un EA di utilità che quantifica la forza delle otto principali valute (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD) in tempo reale e mostra i risultati come una classifica visiva basata sulla variazione percentuale. Visualizzando la forza valutaria ogni secondo, questo strumento migliora notevolmente la precisione nella selezione delle coppie e nelle decisioni di trading, sia per i trader discrezionali che per i
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Utilità
OvertradeShield – EA utilitario per prevenire l’overtrading nel trading discrezionale Ti sei mai pentito di aver fatto “solo un’operazione in più” nel trading discrezionale? OvertradeShield è un EA utilitario che limita e avvisa automaticamente gli ingressi basandosi sui profitti e perdite realizzati, supportando le tue regole di trading e la disciplina mentale. È ideale per chi desidera tenere sotto controllo i risultati giornalieri, evitare l’overtrading e applicare rigorosamente le regole di
FREE
Trend and Swaps BBF
Etsushi Ishizuka
Experts
Opera normalmente su USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY. Non opera normalmente sulle rette del dollaro. Funziona normalmente solo su M30. Non opera normalmente su altri time frame. Questo EA è stato sviluppato per capitalizzare le tendenze e gli swap, con l'obiettivo di generare profitti perpetui a basso rischio. I backtest condotti per un totale di 112 anni su cinque coppie di valute dimostrano che i profitti sono stabili e che il rischio è basso. Il confronto tra trading reale e backtesti
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione