ExportDailyRange

OvertradeShield Etsushi Ishizuka Utilità

OvertradeShield – EA utilitario per prevenire l’overtrading nel trading discrezionale Ti sei mai pentito di aver fatto “solo un’operazione in più” nel trading discrezionale? OvertradeShield è un EA utilitario che limita e avvisa automaticamente gli ingressi basandosi sui profitti e perdite realizzati, supportando le tue regole di trading e la disciplina mentale. È ideale per chi desidera tenere sotto controllo i risultati giornalieri, evitare l’overtrading e applicare rigorosamente le regole di