ExportDailyRange
- Utilitários
- Etsushi Ishizuka
- Versão: 1.0
ExportRange é um script utilitário desenvolvido para exportar dados de velas de um determinado período em formato CSV. O script coleta os valores de máxima, mínima, intervalo (diferença entre máxima e mínima), além do horário e índice de cada vela. Ele é indicado para usuários que precisam de dados simples e confiáveis para análises estatísticas ou estudos de volatilidade.
Quando aplicado ao gráfico, o script extrai o número de barras definido e salva as informações em formato CSV na pasta Files do terminal. Tanto a quantidade de barras quanto o período podem ser configurados através dos parâmetros de entrada. Também é possível utilizar o período atual do gráfico.
Funções principais
-
Exporta dados históricos para o número selecionado de barras
-
Registra os valores de High, Low e Range
-
Suporta o uso do período atual do gráfico
-
Gera saída em formato CSV, adequada para análises externas
Colunas geradas no arquivo CSV
O arquivo contém os seguintes campos:
-
Timeframe
-
Index
-
Datetime
-
High
-
Low
-
Range
Range é salvo como diferença de preços e pode ser convertido para pips em análises posteriores, se necessário.
Casos de uso
Adequado para estatísticas de intervalo, estudos de volatilidade, preparação de estratégias e análise prévia ao backtest. Oferece uma forma simples de coletar informações básicas das velas para processamento adicional.
Como utilizar
-
Baixe e instale o script através do Market
-
Localize-o em Scripts, no Navegador
-
Aplique o script a qualquer gráfico
-
Configure o número de barras e o período desejado
-
Após a execução, o arquivo CSV será criado na pasta Files
O script possui estrutura simples e é focado exclusivamente na extração de dados, oferecendo uma solução prática para obter informações sobre o intervalo das velas.