ExportDailyRange

ExportRange é um script utilitário desenvolvido para exportar dados de velas de um determinado período em formato CSV. O script coleta os valores de máxima, mínima, intervalo (diferença entre máxima e mínima), além do horário e índice de cada vela. Ele é indicado para usuários que precisam de dados simples e confiáveis para análises estatísticas ou estudos de volatilidade.

Quando aplicado ao gráfico, o script extrai o número de barras definido e salva as informações em formato CSV na pasta Files do terminal. Tanto a quantidade de barras quanto o período podem ser configurados através dos parâmetros de entrada. Também é possível utilizar o período atual do gráfico.

Funções principais

  1. Exporta dados históricos para o número selecionado de barras

  2. Registra os valores de High, Low e Range

  3. Suporta o uso do período atual do gráfico

  4. Gera saída em formato CSV, adequada para análises externas

Colunas geradas no arquivo CSV
O arquivo contém os seguintes campos:

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

Range é salvo como diferença de preços e pode ser convertido para pips em análises posteriores, se necessário.

Casos de uso
Adequado para estatísticas de intervalo, estudos de volatilidade, preparação de estratégias e análise prévia ao backtest. Oferece uma forma simples de coletar informações básicas das velas para processamento adicional.

Como utilizar

  1. Baixe e instale o script através do Market

  2. Localize-o em Scripts, no Navegador

  3. Aplique o script a qualquer gráfico

  4. Configure o número de barras e o período desejado

  5. Após a execução, o arquivo CSV será criado na pasta Files

O script possui estrutura simples e é focado exclusivamente na extração de dados, oferecendo uma solução prática para obter informações sobre o intervalo das velas.


