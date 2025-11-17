ExportDailyRange

ExportRange é um script utilitário desenvolvido para exportar dados de velas de um determinado período em formato CSV. O script coleta os valores de máxima, mínima, intervalo (diferença entre máxima e mínima), além do horário e índice de cada vela. Ele é indicado para usuários que precisam de dados simples e confiáveis para análises estatísticas ou estudos de volatilidade.

Quando aplicado ao gráfico, o script extrai o número de barras definido e salva as informações em formato CSV na pasta Files do terminal. Tanto a quantidade de barras quanto o período podem ser configurados através dos parâmetros de entrada. Também é possível utilizar o período atual do gráfico.

Funções principais

Exporta dados históricos para o número selecionado de barras Registra os valores de High, Low e Range Suporta o uso do período atual do gráfico Gera saída em formato CSV, adequada para análises externas

Colunas geradas no arquivo CSV

O arquivo contém os seguintes campos:

Timeframe

Index

Datetime

High

Low

Range

Range é salvo como diferença de preços e pode ser convertido para pips em análises posteriores, se necessário.

Casos de uso

Adequado para estatísticas de intervalo, estudos de volatilidade, preparação de estratégias e análise prévia ao backtest. Oferece uma forma simples de coletar informações básicas das velas para processamento adicional.

Como utilizar

Baixe e instale o script através do Market Localize-o em Scripts, no Navegador Aplique o script a qualquer gráfico Configure o número de barras e o período desejado Após a execução, o arquivo CSV será criado na pasta Files

O script possui estrutura simples e é focado exclusivamente na extração de dados, oferecendo uma solução prática para obter informações sobre o intervalo das velas.