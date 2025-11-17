ExportDailyRange

ExportRange は、指定した時間足のローソク足データから、高値、安値、値幅を取得し、CSV 形式で保存するスクリプトです。値幅統計の作成や、分析用データの基礎収集に利用できます。

スクリプトを実行すると、指定した本数のバーから必要な情報を取得し、ターミナルの Files フォルダに CSV ファイルとして出力します。時間足とバー数はパラメータで自由に設定できます。

主な機能

  1. 過去 N 本のローソク足データを自動取得

  2. 高値、安値、値幅（Range）をセットで保存

  3. チャートの時間足を使用するモードに対応

  4. CSV 形式で出力され、外部ツールで扱いやすい

出力される項目

CSV ファイルには次のデータが保存されます。

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

Range は高値と安値の差で、後処理で pips 換算が可能です。

活用例

時間足ごとの値幅比較、通貨ペアのボラティリティ解析、値幅ベースの戦略作成などに利用できます。バックテストの前に相場の基本特性を把握したい場合にも適しています。

使用方法

  1. マーケットから本スクリプトをダウンロードしてインストールする

  2. ターミナルのナビゲーターにある Scripts から選択する

  3. 任意のチャートに適用する

  4. バー数と時間足を設定して実行する

  5. Files フォルダに CSV ファイルが生成される

本スクリプトはシンプルな構造で動作し、データ取得だけに特化しているため、効率的に必要な情報を収集できます。


おすすめのプロダクト
Session High Low
Jerome Asiusin
インディケータ
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
ユーティリティ
Smart Trade Monitor — Real-Time Position Tracking, P&L Analysis & Alert System   Real-Time Monitoring : Auto-tracks open/closed positions, displays yesterday’s & previous day’s P&L—no manual calculations!   Smart Alerts (Premium Only) : Instant push notifications + sound alerts for position changes—never miss a trading opportunity!   User-Friendly : One-click setup, key data displayed directly on charts for faster decisions.   Cross-Platform : Supports both MT4 & MT5, compatible with
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
ユーティリティ
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
ユーティリティ
Manual Zig-zag allows you to build a zig-zag with the mouse, to build it is necessary to turn on the zig-zag and left-click. The file must be placed in the \ MQL4 \ Indicators folder then in the terminal from the list of indicators put it on the chart. A zigzag can be built so that this zigzag can only be seen on the current time frame or in all halves at once. You can change the color and thickness of the line while on the chart without getting into the settings. You can quickly remove each
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
ユーティリティ
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
ユーティリティ
TradeMirrorはMT4/MT5プラットフォーム用のトレードコピーEAです。 なぜTradeMirrorなのか 私たちは、金融ソフトウェアのセキュリティ、安定性、プライバシーの重要性を理解しています： 操作しやすいグラフィカル・インターフェースを提供 プライバシーとセキュリティに重点を置き、注文の分配にプライバシー要件がある様々な金融シナリオに適している。 注文の正確な複製、ミリ秒単位の配信 フルプラットフォーム、MT4またはMT5をサポート； システムの状態をインテリジェントに認識し、電子メールによる通知でトランザクションのセキュリティを保護します。 コア機能リスト フォローアップ・ソフトウェアは、機能が多ければ多いほど良いというものではないので、厳密な需要分析の結果、プログラムを合理化し、最終的に以下のコア機能を維持した： 複数のコネクション メール通知 ロットスケーリング 信号フィルタリング 以下、逆順 テイクプロフィット/ストップロスのリセット 無料デモ Trademirrorを購入する前に、いつでも無料デモをお試しいただけます： このページの 無料デモ  ボタンをクリッ
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
インディケータ
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
ユーティリティ
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
CleanView
Sergey Batudayev
ユーティリティ
CleanView — Chart Management Utility for MetaTrader 4 CleanView is a utility designed to simplify the management of chart appearance and graphical objects in MetaTrader 4. It provides a compact button panel located in the upper-left corner of the chart, allowing quick access to functions for visual customization, chart cleaning, and display control. Functions and Buttons Clear Chart — removes all graphical objects from the current chart except the utility buttons. Useful for quick cleanup of lin
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
ユーティリティ
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
ユーティリティ
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Bid Ask Ticks Indicator MT4
Pierce Vallieres
インディケータ
This indicator displays the historical bid and ask prices on the chart. This is an extremely useful tool for watching the spread rise and fall, as well as watching to see whether or not the bid and ask prices are converging or diverging. This tool will allow you to enter the market at just the right time. This indicator will help you stay out of the market when the spread begins to rise and help you get into the market as the spread begins to fall again. ON SALE FOR FREE, GET IT FREE FOR A LIMI
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
ユーティリティ
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
ユーティリティ
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
インディケータ
外国為替マーケットプロファイル（略してFMP） これは何ではありません： FMPは、従来の文字コード化されたTPO表示ではなく、チャートデータプロファイルの計算全体を表示しません。また、チャートを期間に分割して計算しません。 それが何をするか： 最も重要なことは、FMPインジケーターは、ユーザー定義のスペクトルの左端とユーザー定義のスペクトルの右端の間にあるデータを処理することです。 ユーザーは、インジケーターの両端をマウスで引くだけでスペクトルを定義できます。 インジケーターの右端がライブバーに引き寄せられ、さらに（将来に）引っ張られると、インジケーターは「ライブ」と見なされます（新しいバーで更新されます） インジケーターは、アタッチされているチャートに「アンカー」オブジェクトをドロップし、その後、そのアンカーをハードドライブ上のファイルに関連付けます。 これにより、チャート（またはインジケーター）が閉じられるまで、再起動しても設定が維持された状態で、チャート上で継続的なFMPを実行できます。 FMPインジケーターは、1つのチャート上でそれ自体の多くのインスタンスを実行でき、
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
ユーティリティ
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
ユーティリティ
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
TradeAnalyserMT4
Hung Wen Lin
ユーティリティ
Core Positioning Advanced analytical tool designed specifically for MT4, providing in-depth analysis of trading history, uncovering data insights, optimizing strategies, and enhancing profitability. Core Usage Strategy Performance Evaluation: Analyzes profitability, stability, and risk to provide an objective rating from A+ to D. Trading Pattern Discovery: Identifies high-quality assets, time periods, and profit-making habits suited to different market conditions. Risk Management Optimization: C
FREE
TPX Connect All
TPX
インディケータ
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
ユーティリティ
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Looser61
Suharmoko
エキスパート
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another
FREE
Footmarks Pro
Lee Teik Hong
インディケータ
Footmarks Pro Footmarks Pro is a MetaTrader 4 Essential Indicator that create round number or sweetspot on chart with "Button". Parameter Indicator Name - Footmarks Pro Pair Selection - 250 points / 500 points / 1000 points Sweetspot Setting Sweetspot Line Color Sweetspot Line Style Sweetspot Line Thickness Sweetspot Button Setting Button Axis-X Button Axis-Y Thanks...
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
ユーティリティ
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Market Inforamtion Downloader
G Sankarganesh
ユーティリティ
Dear Friends, Market Inforamtion Downloader is a simple utilities program to download the market informations in a separate excel file with the name of the current chart you are using with same time frame. You needed to enter the number of periods. example. I'm in EURUSD, Day time frame. I choose to download the data last 50 candles(50 days) then I will enter 50 in the periods. After you getting the data, you use it for various analysis. Regards, Sankar Ganesh 
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
ユーティリティ
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Little helper
Vadim Kulygin
ユーティリティ
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
ユーティリティ
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
ユーティリティ
MT4用NAS100 Auto SL and TP Makerをご紹介します： MetaTrader4でナスダック100市場をナビゲートするトレーダーにとって不可欠なアシスタントであるNAS100オートSLおよびTPメーカーで、ストップロスおよびテイクプロフィットの設定をもう見逃すことはありません。このツールは、ストップロスとテイクプロフィットのレベル管理を自動化するシームレスなソリューションを求める方々のために設計されています。 主な特徴 簡単な自動化： ストップロスやテイクプロフィットのないナスダック100取引を自動的に監視します。 ユーザーが構成した設定に基づいてレベルを動的に調整します。 注文タイプの多様性： Nasdaq100の成行注文と未決済注文の両方に対応。 MetaTrader 4で利用可能な様々な注文タイプをサポートします。 カスタマイズされた設定： ユーザーフレンドリーなパラメータ設定により、トラッキング設定とストップロス/テイクプロフィットレベルのカスタマイズが可能です。 柔軟な範囲： 実行する特定のNAS100商品、または取引されるすべての商品に対してStop
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
インディケータ
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
インディケータ
Quickly search for matching Moving Averages (MAs) at any point you click on the chart! By instantly displaying the MAs that pass through any selected point, it’s excellent for identifying trend peaks and supporting better trading decisions. Features: Simple Operation: Click on any point where you want to find the MA. Instant Results: Displays matching MAs if found. Sleep Function: Hide buttons when not in use for a cleaner interface. Manual Control: Adjust MAs manually with on-screen buttons. Fi
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT4> MT4、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
ユーティリティ
これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
ユーティリティ
特定のストップロス レベルに基づいてポジション サイズやリスクを即座に計算できるツールは、プロのトレーダーと初心者のトレーダーの両方にとって重要です。 TRADE PRO 取引ユーティリティは、高速かつ正確な計算を提供し、時間的制約のある不安定な市場状況での意思決定を支援します。 MT5バージョン      /   追加の設置資材 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも、グリッド戦略に従
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
ユーティリティ
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
ユーティリティ
MT4 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT4またはMT5アカウントから同一PC上の複数のMT4またはMT5アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT4 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： MT4 Local Trade Copier Pro MT5 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでの
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
ユーティリティ
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 基本機能: コピートレードの通常のインタラクション速度は0.5秒未満です。 シグナルソースを自動的に検出し、シグナルソースアカウントのリストを表示します シンボルを自動的に一致させます。異なるプラットフォームでよく使用される取引シンボルの95％（異なるサフィックスなどの特別なケース）が自動的に一致し、基本的に手動設定は必要なく、シンボルマッピングテーブルをダブルクリックして対応するシンボルを変更できます。（マッピングテーブルにはクイック検索シンボル機能があります） 4つのロット計算モード（1. 乗数 2. 固定ロット 3. 適応リスク 4. シグナル 適応リスク ） 特別ロットモード: ストップロス資本リスクに基づいてロットサイズを計算できます (ストップロスが小さすぎる場合や、計算されたロットサイズが大きすぎる場合がありますので、注意して使用してください) 複数のプラットフォーム、複数の信号源（マスター）、複
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
ユーティリティ
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
ユーティリティ
SAFETYLOCKを使用すると、トレーダーはすでにオープンしているポジションに対して反対の注文を設定することで、強い市場の反転を回避できます。 トレーダーまたはEAがポジションをオープンすると、SAFETYLOCKは自動的に反対の保留中の注文を設定します。 ポジションが損失に転じた場合、その保留中の注文がアクティブになり、ロックを作成して損失を最小限に抑えます。 このEAは、初期のポジションを閉じる、トレーリングストップを使用して利益を最大化する、またはロットを増やしてリスクを調整するなど、さまざまな操作を可能にします。 さらに、ポジションの価格に合わせて、保留中の注文の始値を変更することもでき、市場の動きに柔軟に対応することができます。 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 基本的なパラメーター（ブログのパラメーターの完全な説明） MilliSecondsTimerForMonitoring – アルゴリズムの実行時間をミリ秒単位で指定します
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
ユーティリティ
手動取引を改善: Trade Manager Assistant による正確で高速な自動リスク管理 提供されている無料のデモ バージョンを使用して、完全なセットアップ手順を入手し、Trade Manager Assistant の機能を調べてください。より詳しい情報は https://www.mql5.com/blogs/post/758625 をご覧ください。       。 手動取引では、慎重な分析と迅速な意思決定が必要ですが、実行エラー、矛盾、取引パラメータの混乱のリスクにより、利益が損なわれ、不必要なストレスがかかる可能性があります。 Trading Manager Assistant のご紹介: 手動取引プロセスを効率化するように設計された必須アシスタントで、チャートに精度、制御、自動化された効率をもたらします。 実行の遅さや計算ミスによる取引損失とはお別れです。アシスタント ビジネス マネージャーは、プロフェッショナルのスピードと正確さで業務を遂行できるようサポートし、重要な管理タスクを処理している間、ビジネス チャンスの発見に集中できるようにします。これは単なるウィザー
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
ユーティリティ
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
ユーティリティ
Equity Protect Pro: 安心取引のための総合的な口座保護エキスパート 口座保護、資産保護、ポートフォリオ保護、マルチ戦略保護、利益保護、利益確定、取引セキュリティ、リスク管理プログラム、自動リスク管理、自動決済、条件付き決済、スケジュール決済、動的決済、トレーリングストップロス、ワンクリッククローズ、ワンクリック決済、ワンクリック復元などの機能をお探しなら、Equity Protect Pro が最適なプログラムです。 設定は簡単で、事前設定された条件に達すると、すべてのチャートを閉じることができ、シグナルサブスクリプションのキャンセルもサポートします（これは、すべての取引プログラムも停止することを意味します）。この時点で、新しい注文は生成されなくなり、最終的にすべての注文が閉じられ、予期せぬ損失を効果的に防止し、安心して取引できるようになります。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
作者のその他のプロダクト
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
インディケータ
RSI TrendGate 3MA は、RSI と 3本の移動平均線（MA）を組み合わせて、相場のトレンド方向を確認しやすくするためのチャート表示インジケーターです。 トレンド方向が一定条件で「上昇寄り」「下降寄り」と判断できる状態になったときに、チャート上へ矢印を表示します。 本製品は、矢印を単独の売買サインとして使用する目的ではありません。推奨する使い方は、上位足でトレンド方向を確認し、下位足ではユーザー独自のルールでエントリータイミングを判断する運用です。 概要 本インジケーターは、次の要素で方向判定を行います。 3本MAによるレジーム判定（方向の土台） 短期・中期・長期の3本MAを計算し、並び順で相場状態を分類します。 上昇レジーム：短期MA ＞ 中期MA ＞ 長期MA 下降レジーム：短期MA ＜ 中期MA ＜ 長期MA その他：レジームなし（MAが絡んでおり方向が明確でない状態） 短期MAの傾きフィルター（任意） 短期MAの傾きを、指定シフト間の差分で確認します（例：Shift1 と Shift3）。 一定以上の傾きがある場合のみ方向判定を有効にでき、横ばいに近い局面を除外し
FREE
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
ユーティリティ
Break Even Trailing EA｜ブレークイーブン＆トレーリングストップ自動化ツール Break Even Trailing EAは、MetaTrader 4/5上で手動トレードの利益確保を自動化するために開発されたユーティリティEAです。 裁量エントリー後のリスク管理や利確作業を自動でサポート し、忙しいトレーダーの利益確定・損失限定を強力にアシストします。 本EAは、次の 2種類の利益確保ロジック を組み合わせて使えるのが大きな特徴です。 1. ブレークイーブン（建値ストップ）機能 あらかじめ指定した含み益（pips単位）に到達すると、ストップロスを自動で建値（エントリー価格）または建値＋指定pipsの位置まで移動します。 損益がプラスになった瞬間にロスカットをゼロ／プラスに固定したい時や、逆行時の損失リスクを早期に排除したい場合に最適です。 「建値+α」も設定できるため、手数料やスプレッド分を確実にカバーしたい場合にも柔軟に対応します。 2. トレーリングストップ機能 指定した利益幅に達した後、相場の上昇/下落に合わせてストップロスを自動的に追従させます。 利益の伸び
FREE
Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
インディケータ
Heikin Ashi Smoothed – MT4インジケーター Heikin Ashi Smoothed（平均足スムースド） は、従来の平均足チャートに独自のスムージング処理（移動平均の組み合わせ）を加えることで、相場のトレンドをよりなめらかに、かつ直感的に可視化するためのMT4用カスタムインジケーターです。通常のローソク足や平均足よりも、無駄な値動き（ノイズ）を大きく除去でき、トレンドの持続や転換を判断しやすくなります。 主な特徴 平均足の値をさらに移動平均でスムージングし、滑らかなローソク足としてチャート上に表示 小さな値動きやヒゲのノイズを自動で除去し、主要なトレンドの方向性が一目で分かる トレンド転換点を見つけやすく、無駄な売買サインを抑えることでエントリー・エグジット判断の精度向上 全ての時間足・通貨ペア（FXはもちろんCFDや株価指数など）で使用可能 動作が非常に軽快で、多数チャートへの同時表示も負荷が少ない インジケーターの仕組み Heikin Ashi Smoothedは、まず通常の平均足（Heikin Ashi）の計算で4本値（始値・高値・安値・終値）を生成し、さ
FREE
Ride the Trend Signal
Etsushi Ishizuka
インディケータ
トレンドの波に乗る「追随」のための明確なサイン 相場において、もっとも安定した利益を得やすいのは「明確なトレンドが発生している場面」と言われています。しかし、その波に確実に乗ることは、経験者にとっても簡単ではありません。 Ride the Trend Signal は、トレンド相場の「押し目買い」「戻り売り」に焦点を当てたサイン型インジケーターです。あえてトレンドの初動には乗らず、一定の方向性が確認されたあとに第2波・第3波を捉えることで、より信頼性の高いエントリータイミングを示します。 移動平均線・ストキャスティクス・平均足の3つのテクニカル要素を活用し、シンプルかつ実用的なロジックで設計されています。裁量判断の補助として、トレンドフォロー戦略を安定的に運用したい方に適しています。 使用しているインジケーターと役割 移動平均線： トレンドの有無と方向を測る指標です。このインジケーターでは、価格が移動平均線から乖離し、再び回帰する動きを利用して、トレンドの継続を見極めています。 ストキャスティクス： トレンド方向に順張りするタイミングを測るために使用します。特定の条件を満たしたとき
FREE
SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
インディケータ
SuperTrendインジケーターは、相場のトレンド転換を視覚的に分かりやすく表示するトレンドフォロー型のテクニカル指標です。価格変動に応じてラインの色と位置が自動的に切り替わり、エントリーやエグジットの判断をサポートします。シンプルな動作で、裁量トレードや自動売買など様々な取引スタイルで利用できます。 主な特徴 トレンド転換点を明確に表示 上昇トレンド時はラインがローソク足の下側に、下降トレンド時は上側に描画されます。これにより、トレンドの方向や転換ポイントを直感的に把握できます。 レンジ相場からトレンドへの移行を把握しやすい トレンド発生の初動やレンジブレイクのタイミングを確認するのに役立ちます。 柔軟なパラメーター調整 ATR期間やMultiplier（乗数）を調整することで、様々な通貨ペア・CFD・時間軸に対応します。 多様な活用方法 裁量トレードだけでなく自動売買でも利用でき、明確なサインによって取引判断の補助として活用可能です。 計算ロジック 指定期間のATR（Average True Range）を算出します。 上昇トレンド時は「下側ライン」、下降トレンド時は「上
FREE
PositionClose
Etsushi Ishizuka
ユーティリティ
PositionClose｜MT4 ポジション一括決済スクリプト PositionCloseは、MetaTrader 4（MT4）上で稼働するユーティリティスクリプトです。 全ての保有ポジションをワンクリックで一括決済 できるだけでなく、「買いポジションのみ」「売りポジションのみ」の選択的決済もサポートします。急激な相場変動や重要経済指標の発表時など、 迅速なリスク回避やポジション整理が必要な場面で特に活躍 します。裁量トレードだけでなく、自動売買（EA）運用時の緊急手動決済や、デモ環境でのトレード検証など幅広く利用できます。 主な機能と特長 ワンクリックで全ポジションを一括決済 保有しているすべてのポジションを瞬時に決済。複数通貨・複数ポジションでも対応可能です。 買い／売りポジションのみの個別決済 「買いだけ」「売りだけ」といった片側だけの一括決済も選択できます。ヘッジや戦略変更時にも便利です。 2段階確認ダイアログで誤操作防止 実行前に決済内容の確認メッセージを2回表示し、誤操作による意図しない全決済を防ぎます。 エラー発生時の詳細ログ出力 決済が失敗した場合は、原因やエ
FREE
HeikinAshi Binary
Etsushi Ishizuka
3 (1)
インディケータ
Heikin Ashi Binary – 平均足をバイナリー表示する視覚サポートインジケーター 概要 Heikin Ashi Binaryは、MetaTraderのサブウィンドウ上に平均足のトレンド情報を2値（バイナリー）形式で表示するインジケーターです。 ローソク足ではなく、陽線（上昇）と陰線（下降）をカラーブロックでシンプルかつ明瞭に描画します。 トレンドの継続や転換点を一目で把握しやすく、裁量トレードやEA（自動売買）、バイナリーオプションのトレンドフィルターとしても活用可能です。 標準平均足とスムースド平均足の2種類を搭載し、相場状況やトレードスタイルに合わせて使い分けることができます。 機能と特徴 サブウィンドウ表示：メインチャートを邪魔せずトレンド状況だけを別枠で確認可能 2つの平均足モード：標準平均足／スムースド平均足を選択可能 2段階の平滑化：スムースド平均足は2つの移動平均期間を個別設定可能 バイナリー表示：陽線（赤）、陰線（青）のカラーブロックで明快に視認 柔軟なパラメーター設定：好みや相場状況に応じて各種設定をカスタマイズ可能 汎用性の高さ：裁量トレードやEA、バ
FREE
SmoothedRSI
Etsushi Ishizuka
インディケータ
SmoothedRSI は、標準の RSI を計算したうえで、RSI 値に対して移動平均（または ALMA）を適用し、平滑化された RSI を 1 本のラインとして表示するインジケーターです。表示はサブウィンドウ（オシレーター枠）で、出力レンジは 0〜100 です。 RSI は短期の値動きに反応しやすく、相場によっては細かい上下が増えて判断が難しくなることがあります。本インジケーターは RSI の値をさらに平滑化することで、短期の揺れを抑え、より大きなモメンタムの変化を見やすくすることを目的としています。 基本仕様 ・表示：平滑化された RSI のライン 1 本（0〜100） ・平滑化方式：SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA を選択可能 ・期間：平滑化の期間を設定可能 ・水平ライン：デフォルト 70 / 50 / 30（設定で変更可能） ・標準RSI：デフォルトでは非表示。色を設定することで任意表示（隠し機能） 使い方の目安 平滑化ラインの動きで方向性を確認 平滑化された RSI は、標準 RSI よりもノイズが減るため、上向き・下向きの継続や切り替わりが見や
FREE
BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
インディケータ
概要 BBWidth 3Lines は、ボリンジャーバンドの上下幅（+σと−σの差）をポイント単位で数値化し、サブウィンドウにラインとして表示するカスタムインジケーターです。 通常のボリンジャーバンドでは「価格との乖離」や「バンドへの接触」に注目されがちですが、本ツールは バンド幅そのもの に着目し、 ボラティリティの状態を視覚的に分析 することに特化しています。 主な特徴 ボリンジャーバンドの上下幅（+σと−σの差）をPoint単位で数値化してライン表示 表示されるラインは最大3本まで、任意のσ値（標準偏差）を個別に設定可能 各ラインは表示／非表示を個別に切り替え可能で、分析の目的に応じて柔軟に使用可能 ラインカラーは視認性を重視し色分け（例：Aqua・Lime・YellowGreen） サブウィンドウに表示されるため、ローソク足や他のインジケーターと干渉せず、見やすい バンド幅の変化を視覚的に捉えることで、 スクイーズ（収縮）やエクスパンション（拡大） といったボラティリティ状態の識別が容易 レベルラインを設定することで、低ボラティリティ環境におけるトレードを制限するフィルターとし
FREE
CandleStick Countdown
Etsushi Ishizuka
インディケータ
CandleStick Countdown – ローソク足残り時間表示インジケーター CandleStick Countdownは、現在のローソク足があと何分何秒で確定するかをリアルタイムでカウントダウン表示するシンプルで実用的なMT4用インジケーターです。トレードのタイミング精度向上に役立ち、多くのトレーダーに支持されています。 主な機能 現在のローソク足の残り時間を「分：秒」形式で表示 チャート上にテキスト形式で表示され、高い視認性を実現 表示位置は現在のレート付近に自動調整されるため見やすい フォントサイズや文字色を自由にカスタマイズ可能 チャートの時間足に関係なく対応（M1からMNまで使用可能） インジケーターの活用ポイント ローソク足の確定タイミングを一目で把握できるため、エントリーやエグジットの判断に役立つ 短期トレードやスキャルピングなど、タイミング重視のトレードスタイルに最適 トレードの精度向上に寄与し、無駄なエントリーや早すぎる決済を防ぐサポートをする パラメーター設定 パラメーター名 説明 初期値 LabelColor 表示されるテキストの色 Yellow Font
FREE
T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
インディケータ
T3 2Lines – ダブルラインで捉えるトレンドの精度 「T3 2Lines」は、T3（Triple Exponential Moving Average）をベースにした2本の移動平均ラインを表示するMT4インジケーターです。短期および長期のT3ラインを同時に描画することで、トレンドの転換点や持続性をより精緻に判断することが可能になります。 このインジケーターでできること 短期と長期、2種類のT3移動平均線をチャートに同時表示 各ラインの期間と平滑係数（smoothing factor）を個別に設定可能 トレンドの初動や継続判断、押し目・戻りの識別に活用 視認性の高いライン表示で裁量トレードの補助に最適 T3とは？ T3（Triple Exponential Moving Average）は、一般的な移動平均（SMAやEMA）よりも滑らかなカーブを描くのが特徴です。従来の移動平均に比べてノイズが少なく、トレンドの本質をより明確に視覚化することができます。「T3 2Lines」では、このT3を短期・長期で重ねることで、より多角的な相場分析が可能になります。 主な用途と活用シナリオ ク
FREE
BB Sub
Etsushi Ishizuka
インディケータ
BB-Sub – サブウィンドウ表示型ボリンジャーバンド BB-Sub は、ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）をチャートのサブウィンドウに独立表示できる、シンプルかつ高機能なインジケーターです。通常のボリンジャーバンドはメインチャートに重なって表示されますが、BB-Subはサブウィンドウで動作するため、ローソク足や他のインジケーターと重ならず、バンドの動きや形状の変化に集中して分析したい方に最適です。 主な特徴 上限バンド、下限バンド、ミドルバンド（SMA）をサブウィンドウに同時表示 初期値は20期間・±2σですが、期間やバンド幅（偏差）はパラメーターで自由に調整可能 計算に使用する価格（終値・始値・高値・安値・中央値・典型価格・加重平均）を選択でき、戦略に応じた最適化が可能 他のインジケーターとの比較・併用や、複数のサブウィンドウによるマルチタイム分析にも対応 軽量設計でチャートの動作が重くならず、長期データにも快適に対応 サブウィンドウの高さを調整することで、より細かくバンドの拡大・収縮やボラティリティの変化を観察可能 パラメーター一覧 パラメーター名 説明 初期
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
インディケータ
Schaff Trend Cycleとは Schaff Trend Cycle（STC）は、トレンドの転換点をタイムリーに捉えるために設計されたオシレーター系インジケーターです。従来の移動平均やMACDと比較して、サイクル的な動きとモメンタムを組み合わせることで、トレンドの始まりと終わりをより明確に把握できます。 主な特徴 トレンド転換シグナルの明確化：上昇トレンドではサイクルラインが上向きに、下降トレンドでは下向きに推移します。 レンジ相場でのだましを抑制：サイクル周期を考慮した平滑化処理により、短期的なノイズを減少させます。 パラメーター調整が容易：期間や平滑化係数を変更するだけで、動作感度を初心者から上級者まで幅広く調整可能です。 計算ロジック概要 モメンタムの算出 指定期間の価格変化をもとに、短期および長期のモメンタムを計算します。 サイクル平滑化 モメンタムに対し、二重平滑化（ダブル・スムージング）を適用し、サイクル的な振動成分を抽出します。 正規化処理 0～100の範囲に正規化し、オシレーターとして表示します。 シグナル生成 水平ライン（通常は25と75）を上下に抜
FREE
RCI Indicator
Etsushi Ishizuka
インディケータ
RCI（Rank Correlation Index）インジケーター 概要 RCI（Rank Correlation Index）インジケーターは、価格データの順位相関をもとに相場のトレンドや転換点を分析できるオシレーター系の指標です。 指定期間の価格順位と時間順位の相関をもとに、-100～+100の範囲で数値化し、上昇・下落・転換局面をシンプルなラインで可視化します。 裁量トレードから自動売買ロジックのフィルターまで、幅広い戦略で活用可能です。 主な特徴 RCIの値は+100付近で強い上昇、-100付近で強い下落、0付近でトレンド転換・レンジを示唆 チャート上にシンプルなライン表示で視認性が高い 順位相関を利用した独自のトレンド・タイミング把握 逆張り・順張りどちらの戦略にも活用できる パラメーター パラメーター名 説明 RCI期間 RCIの計算対象となる期間（例：9, 14, 20など任意に設定可能） パラメーター名・メッセージは英語表記です。 主な利用シーン トレンド判定（相場の勢い・転換ポイントの把握） 押し目買い・戻り売りポイントの発見 逆張りシグナルの参考指標として 自動売
FREE
ExportCSV
Etsushi Ishizuka
ユーティリティ
ExportCSVFile 概要 ExportCSVFile は、MetaTrader 4 の口座履歴を指定期間で抽出し、CSVファイルとして出力するスクリプトです。 取引履歴を分析したり、Excelなどで集計・可視化する際に便利です。 自動売買のパフォーマンス検証や、手動取引の記録整理にも利用できます。 主な機能 期間を指定して口座履歴を出力 CSV形式（カンマ区切り）で保存し、Excelで直接開ける OpenTime / CloseTime / Lots / Price / Profit / Swap / Commission / Magic / Comment など主要項目を出力 UTF-8（BOM付き）で文字化けを防止 出力時に確認ダイアログを表示し、安全に実行可能 出力項目 出力されるCSVには以下の列が含まれます。 Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, OpenPrice, ClosePrice, SL, TP, Profit, Commission, Swap, NetProfit, Pips, Magic, C
FREE
TSI Indicator
Etsushi Ishizuka
インディケータ
概要 TSI（True Strength Index）インジケーターは、価格の勢いを示すオシレーターであり、MT4上のサブウィンドウに描画されます。MTM（Momentum）とその絶対値を二重の指数移動平均（EMA）で平滑化し、その比率を100倍して算出します。相場のトレンドの強弱や転換点を視覚的に把握しやすく設計されています。 主な機能 二重EMAによるノイズ除去と滑らかなライン表示 シグナルEMAによる売買タイミングの補助 ±100％の範囲での値動き表示（自動スケーリング） 0％／±50％のレベルライン表示による視認性向上 期間設定を自由に変更可能（高速EMA、低速EMA、シグナルEMA） インストール方法 MT4の「ファイル」→「データフォルダを開く」を選択。 「MQL4」→「Indicators」フォルダに本インジケーター（TSI.mq4）をコピー。 MT4を再起動、または「ナビゲーター」ウィンドウで右クリックして「更新」を実行。 チャート上で「挿入」→「カスタム」→「TSI」を選択し、パラメーターを設定して表示。 パラメーターの説明 変数名 初期値 説明 FastEMAPer
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
インディケータ
Aroon Classic インジケーターの概要 Aroon Classic は、チャート上でトレンドの発生と持続性を定量的に把握できるテクニカル指標です。トレンドの強さや転換タイミングを「Aroon Up」と「Aroon Down」という2本のラインで示し、0～100 の範囲で表示されます。Aroon Up が高値圏にあるほど上昇トレンドが強く、Aroon Down が高値圏にあるほど下降トレンドが強いことを意味します。 主な特徴 トレンドの発生から転換までを視覚的に判別可能 カスタマイズ可能な計算期間（デフォルト14期間） 線の色・太さ・スタイルを自由に設定可能 インジケーターのパラメーター パラメーター名 説明 デフォルト値 Period Aroon の計算に使用するバー数 14 Aroon Up Color Aroon Up ラインの色 DodgerBlue Aroon Down Color Aroon Down ラインの色 Tomato Line Width ラインの太さ（ピクセル） 2 インジケーターの計算方法 Aroon Up は、直近期間内の最高値が発生してからのバー数
FREE
TMA Classic
Etsushi Ishizuka
インディケータ
TMA Classic – 三角移動平均インジケーターの概要 「TMA Classic」は、 三角移動平均（Triangular Moving Average） を一本のラインで表示する非常にシンプルかつ軽量なインジケーターです。過剰なノイズを効果的に除去し、価格の中心的な動きを滑らかに捉えることができるため、トレンドの傾向把握やレンジ相場の判定に役立ちます。 また、ライン表示のみの仕様であるため、チャート上での視認性が高く、他のインジケーターやローソク足の価格表示と干渉しにくい設計です。 主な特徴 三角移動平均をリアルタイムで一本の滑らかなラインとして表示 短期的なノイズの影響を受けにくく、トレンドの滑らかな流れを視覚的に把握可能 シンプルで軽量な設計により、複数の通貨ペアや時間足を同時に監視する用途にも適している トレンド判断の補助や、エントリータイミングの絞り込みに活用可能 計算ロジックの詳細 三角移動平均（TMA）は、単純移動平均（SMA）を二重に適用することで算出されます。これにより、単一のSMAよりも滑らかなラインが得られ、ランダムな短期ノイズを排除しつつ、価格の全体的な推
FREE
PartialAutoClose EA
Etsushi Ishizuka
ユーティリティ
PartialAutoClose EA は、裁量トレードや手動エントリーのポジションを、半自動で柔軟に管理できるユーティリティEAです。 【主な機能と特徴】 - 自動決済ロジックを2種類から選択可能     「平均足転換」または「移動平均クロス」による自動決済 - 建値ストップ自動設定     一定の含み益達成後にストップロスを建値（または指定値）へ自動移動 - 分割決済／全決済を切り替え可能     決済ロジック発動時、1回だけ分割決済（半分のロット）、または全ロット一括決済を選択可能 - 複数ポジション管理に対応     チャート上の複数ポジションを同時に監視・自動管理 - マジックナンバー不要、裁量・手動トレードの自動化に最適     マジックナンバーでの管理は行わず、裁量・手動で建てた全ポジションを対象に動作 - 使いやすいパラメータ設計     すべての設定項目は英語名＋日本語説明付きで直感的に設定可能 【こんな方におすすめ】 - 裁量エントリーの決済管理を自動化したい - トレンド転換やシグナル発生で一部だけ利確したい - 建値ストップを自動で入れたいが、裁量エントリ
FREE
CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
ユーティリティ
CurrencyStrength – 通貨強弱をリアルタイムでランキング表示 CurrencyStrength は、主要8通貨（USD、EUR、JPY、GBP、CHF、AUD、CAD、NZD）の強さをリアルタイムで数値化し、騰落率をもとにランキング形式で表示するユーティリティEAです。 通貨ごとの強弱関係を毎秒自動で可視化できるため、裁量・自動売買を問わず、通貨ペア選定やトレード判断の精度を大きく向上させることができます。 主な機能・特徴 8つの主要通貨をリアルタイムで計算・自動更新（標準設定では1秒ごと） 各通貨の騰落率を「直近終値と前回終値の差」から算出し、一覧パネルでランキング表示 通貨名と騰落率（例：USD +0.23）を表示し、強い通貨ほど上位、弱い通貨ほど下位に配置 前回（1本前の足）の順位と比較し、勢いや変化を視覚的に把握可能 上位3通貨を緑、下位3通貨を赤、中間は白またはグレーで色分けし、視認性を向上 パネルの位置・サイズ・時間足・フォントサイズ・色などを柔軟にカスタマイズ可能 シンプル設計でチャートの邪魔にならず、複数通貨や時間軸分析にも適しています 利用シーン・活用
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
ユーティリティ
OvertradeShield – 裁量トレードの過剰取引防止ユーティリティEA 裁量トレードで「もう1回だけ」と無計画にエントリーし、後悔した経験はありませんか？ OvertradeShield は、確定損益をリアルタイムで監視し、自動的にエントリー制限や警告を行うことで、あなたの取引ルールとメンタルを強力にサポートするユーティリティ型EAです。 日々の収支を意識しながらトレードしたい方、オーバートレードを防ぎたい方、損益ルールをシステムで徹底したい方に最適です。エントリー自体は裁量で自由に行えるため、既存のトレードスタイルを崩すことなく導入できます。 主な特徴 確定損益のリアルタイム監視：決済済みポジションの利益・損失を累積し、常時チャート上に表示 カスタマイズ可能な損益閾値：利益上限・損失下限を自由に設定可能。利益も損失も両方管理できる 期間選択機能：日次、週次、月次の3種類から集計期間を選択し、運用スタイルに合わせて調整可能 強力なアラート機能：損益が設定値に達すると、マジェンタ色の大判矩形と大型文字「STOP」をチャート中央に表示 アラート音とログ通知も併用し、視認・聴認を確
FREE
Trend and Swaps BBF
Etsushi Ishizuka
エキスパート
--EAのコンセプト-- 2000年からのバックテストで破綻がない安定した取引を実証。 リアルトレードで本当に利益を出しているEAです。 このEAはトレンドとスワップを利用し、ローリスクで永続的に利益を上げるために開発されています。 自動売買は不労所得であるという考えを前提とし、チャート監視や設定の手間なく収入が得られることが目的となります。 手間のかからない不労所得として、将来のためのマネーマシンとして、このEAは資産運用の選択肢になります。 --EAの信頼性-- このEAは5つの通貨ペアで合計112年分のバックテストを実施し、安定した利益と低リスク運用を実証しています。 また、2020年から実施されているリアルトレードの結果はバックテストとの整合性を実証。 テストだけでなくリアル取引でも同様の結果である事実が証明されています。 --EAの動作について-- USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、CADJPYで正常に取引します。クロス円以外に性能の期待はできません。 M30でのみ正常な動作をします。 それ以外の時間足に性能の期待はできません。 利益の平均＝
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信