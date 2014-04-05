Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen

Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen, und der Indikator zeigt sofort:

  • Richtung (Buy / Sell)
  • Distanz in Punkten
  • Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert

Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen, risikoorientierten Trading-Workflow möchten.

✨ Funktionen

  • ✔️ Risiko direkt auf dem Chart per Drag-to-measure messen
  • ✔️ Intelligente automatische Berechnung der Lotgröße
  • ✔️ Anzeige der Buy/Sell-Richtung
  • ✔️ Anzeige der Distanz in Punkten
  • ✔️ Funktioniert auf allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
  • ✔️ Ultra-schnell – praktisch keine Verzögerung
  • ✔️ Saubere und minimale Benutzeroberfläche
  • ✔️ Keine Unterfenster, keine schweren Panels
  • ✔️ Berechnet nur beim Loslassen der Maus → spart CPU

📌 Verwendung

  1. Smart Risk Manager Pro an einem beliebigen Chart anhängen.
  2. Gewünschten RiskUSD-Betrag festlegen (z. B. 5, 10, 20 USD).
  3. ON/OFF-Button in der oberen rechten Ecke drücken.
  4. Auf dem Chart am potenziellen Einstiegspreis linke Maustaste gedrückt halten.
  5. Zur gewünschten Stop-Loss-Marke ziehen und dann Maustaste loslassen.
  6. Das Tool zeigt:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: Distanz in Punkten
    • Lots: empfohlene Lotgröße basierend auf deinem Risiko

Drücke den Button erneut, um das Tool auf OFF zu schalten. Im OFF-Modus werden alle Labels ausgeblendet und dein Chart bleibt sauber.

🎯 Eingaben

  • RiskUSD – Dollar-Risiko pro Trade. Der Indikator verwendet tick size, tick value und Volumeneinstellungen deines Brokers, um die Positionsgröße zu berechnen.

👤 Für wen ist es geeignet?

  • Daytrader und Swingtrader, die ein fixes Risiko pro Trade einhalten.
  • Price-Action- & Smart-Money-Trader, die ihre Einstiege direkt auf dem Chart platzieren.
  • Scalper, die einen sehr schnellen und aufgeräumten Risiko-Rechner brauchen.
  • Alle, die manuelle Berechnungen vor jedem Trade vermeiden möchten.

🌟 Mini vs Pro Vergleich

Funktion Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Drag-to-measure ✔️ Ja ✔️ Ja (verbessert)
Lotgrößen-Berechnung ✔️ Ja ✔️ Ja (genauer)
Richtung (Buy / Sell) ❌ Nein ✔️ Ja
Distanz in Punkten ❌ Nein ✔️ Ja
Unterstützte Symbole Nur Forex Alle (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
Nutzungslimit 31 Nutzungen Unbegrenzt
UI Labels Nur Lots Direction / Distance / Lots
Performance Schnell Ultra-schnell
Am besten geeignet für Anfänger / kostenlose Nutzer Professionelle Trader

Wechsle zu Smart Risk Manager Pro für vollständige Risikokontrolle, alle Symbole und eine erweiterte Visualisierung.

Weitere Produkte dieses Autors
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen , und der Indikator zeigt sofort: Richtung (Buy / Sell) Distanz in Punkten Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen,
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++   ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest,   wo   du handeln willst, der EA kümmert sich darum,   wie   gehandelt wird.
