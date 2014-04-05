Smart Risk Manager Pro 5
- Indikatoren
- Amirhossein Bakhtiari
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 5
Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen
Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen, und der Indikator zeigt sofort:
- Richtung (Buy / Sell)
- Distanz in Punkten
- Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert
Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen, risikoorientierten Trading-Workflow möchten.
✨ Funktionen
- ✔️ Risiko direkt auf dem Chart per Drag-to-measure messen
- ✔️ Intelligente automatische Berechnung der Lotgröße
- ✔️ Anzeige der Buy/Sell-Richtung
- ✔️ Anzeige der Distanz in Punkten
- ✔️ Funktioniert auf allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
- ✔️ Ultra-schnell – praktisch keine Verzögerung
- ✔️ Saubere und minimale Benutzeroberfläche
- ✔️ Keine Unterfenster, keine schweren Panels
- ✔️ Berechnet nur beim Loslassen der Maus → spart CPU
📌 Verwendung
- Smart Risk Manager Pro an einem beliebigen Chart anhängen.
- Gewünschten RiskUSD-Betrag festlegen (z. B. 5, 10, 20 USD).
- ON/OFF-Button in der oberen rechten Ecke drücken.
- Auf dem Chart am potenziellen Einstiegspreis linke Maustaste gedrückt halten.
- Zur gewünschten Stop-Loss-Marke ziehen und dann Maustaste loslassen.
- Das Tool zeigt:
- Dir: Buy / Sell
- Dis: Distanz in Punkten
- Lots: empfohlene Lotgröße basierend auf deinem Risiko
Drücke den Button erneut, um das Tool auf OFF zu schalten. Im OFF-Modus werden alle Labels ausgeblendet und dein Chart bleibt sauber.
🎯 Eingaben
- RiskUSD – Dollar-Risiko pro Trade. Der Indikator verwendet tick size, tick value und Volumeneinstellungen deines Brokers, um die Positionsgröße zu berechnen.
👤 Für wen ist es geeignet?
- Daytrader und Swingtrader, die ein fixes Risiko pro Trade einhalten.
- Price-Action- & Smart-Money-Trader, die ihre Einstiege direkt auf dem Chart platzieren.
- Scalper, die einen sehr schnellen und aufgeräumten Risiko-Rechner brauchen.
- Alle, die manuelle Berechnungen vor jedem Trade vermeiden möchten.
🌟 Mini vs Pro Vergleich
|Funktion
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Drag-to-measure
|✔️ Ja
|✔️ Ja (verbessert)
|Lotgrößen-Berechnung
|✔️ Ja
|✔️ Ja (genauer)
|Richtung (Buy / Sell)
|❌ Nein
|✔️ Ja
|Distanz in Punkten
|❌ Nein
|✔️ Ja
|Unterstützte Symbole
|Nur Forex
|Alle (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
|Nutzungslimit
|31 Nutzungen
|Unbegrenzt
|UI Labels
|Nur Lots
|Direction / Distance / Lots
|Performance
|Schnell
|Ultra-schnell
|Am besten geeignet für
|Anfänger / kostenlose Nutzer
|Professionelle Trader
Wechsle zu Smart Risk Manager Pro für vollständige Risikokontrolle, alle Symbole und eine erweiterte Visualisierung.