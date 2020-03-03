AutoTrade NASDAQ

AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA

Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot.

AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird.

Es gibt dedizierte Versionen von AutoTradeBot++ für Gold (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), alle Forex-Paare und S&P 500 (US500). Du findest und lädst sie im Developer Panel und über die TesterMob-Plattformen: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Konzept: Traden, indem du nur deine Linien benennst

Anstatt jede Order manuell zu eröffnen, verwendet AutoTradeBot++ horizontale Linien im Chart als Trading-Instruktionen. Du zeichnest und benennst die Linien, zum Beispiel:

  • 1_buy_0.10 → Buy-Order mit 0.10 Lot
  • 1_sell_0.05 → Sell-Order mit 0.05 Lot

Der EA übernimmt automatisch:

  • Erkennung, ob es eine Buy- oder Sell-Order ist;
  • Entscheidung, ob Limit- oder Stop-Order gesetzt wird;
  • Berechnung von Stop Loss und Take Profit aus deinem festen Dollar-Risiko und dem RR-Verhältnis;
  • Erstellen, Ändern oder Löschen der zugehörigen Pending Order beim Verschieben oder Löschen der Linie.

Du konzentrierst dich auf Preiszonen und Analyse; AutoTradeBot++ verwandelt deine Linien in präzise, konsistente Orders.

💰 Echtes Risikomanagement in Dollar

Im Kern von AutoTradeBot++ steht ein klares, strenges Risikomodell: Du definierst dein Risk (USD) und dein Risk-to-Reward-Verhältnis, und der EA erledigt die gesamte Mathematik.

  • Positionsgröße wird aus deinem Risikobetrag, Tick-Wert und SL-Distanz berechnet;
  • Stop Loss wird so gesetzt, dass der maximale Verlust pro Trade deinem Risiko entspricht;
  • Take Profit basiert auf deinem gewählten RR (1:2, 1:3, …);
  • Minimale Stop-Level deines Brokers werden automatisch geprüft.

Egal ob kleines oder großes Konto – dein Risiko bleibt in jedem Setup fix, messbar und reproduzierbar.

🔒 Mehrstufiges Risk-Free-System

AutoTradeBot++ verfügt über ein leistungsstarkes mehrstufiges Risk-Free-System, das dein Eigenkapital schützt, während sich der Markt in deine Richtung bewegt. Du musst nicht mehr raten, wohin du deinen SL verschieben sollst – der EA nutzt deinen Risikobetrag als Referenz.

  • Erreicht der Trade mindestens 1R Gewinn, kann der SL auf Break-Even gesetzt oder mit dem Gewinnsichern begonnen werden (konfigurierbar);
  • Bei 2R, 3R, … wird der SL stufenweise nachgezogen und mehr Gewinn gesichert;
  • Für jede Position wird das zuletzt angewendete Risk-Free-Level gespeichert, um unnötige SL-Änderungen zu vermeiden;
  • Es werden nur bessere SL-Werte akzeptiert – der EA verschlechtert deinen Stop niemals.

So wird dein Trading zu einem dynamischen Stufenprozess: Solange der Markt für dich läuft, wird immer mehr Gewinn festgeschrieben.

🛡️ Sicherheitsfilter & intelligente Orderverwaltung

  • Margin-Check – vor jeder Order prüft der EA, ob freie Margin ausreicht; falls nicht, wird der Trade sicher übersprungen;
  • Broker-Stop-Level – SL- und TP-Distanzen werden mit den Mindestabständen des Brokers validiert;
  • Aufräumlogik – entfernst du eine Linie, wird die dazugehörige Order gelöscht; wird eine Order gefüllt, verschwindet die Linie;
  • Magic Number und Symbolfilter stellen sicher, dass andere EAs oder manuelle Trades nicht beeinträchtigt werden.

📊 Info-Panel im Chart (optional & leichtgewichtig)

AutoTradeBot++ bietet ein kompaktes Info-Panel, das du ein- oder ausblenden kannst:

  • Kontostand (Balance) und Equity;
  • Verwendete Margin, freie Margin und Margin Level %;
  • Anzahl offener Positionen und aktueller Floating P/L;
  • Liste aller Pending Orders mit Typ, Lotgröße, Einstiegspreis, SL und TP.

Das Panel lässt sich per Doppelklick ein-/ausklappen und in jede Ecke verschieben. Wenn du ultra-cleane Charts bevorzugst, kannst du Labels und Pfeile in den Inputs deaktivieren.

⚙️ Minimalistische, benutzerfreundliche Oberfläche

Im Chart findest du:

  • Ein kleines [+]/[-]-Handle, um das Panel ein- oder auszublenden;
  • Einen Button, der zeigt, wo du die EA-Inputs (Risk, RR, usw.) ändern kannst;
  • Einen Risk-Free-Button, um die Risk-Free-Engine schnell EIN/AUS zu schalten.

Alle Elemente sind leichtgewichtig, verschiebbar und überladen das Chart nicht.

👤 Für wen ist AutoTradeBot++ geeignet?

  • Scalper, die schnelle, konsistente Ausführung mit festem Dollar-Risiko brauchen;
  • Daytrader, die mehrere Pending Orders an Schlüsselleveln platzieren;
  • Swingtrader, die automatische Risk-Free- und Gewinnsicherung wünschen;
  • Jeder Trader mit eigener Strategie, der die Ausführung und das Risikomanagement automatisieren möchte.

AutoTradeBot++ erzeugt keine Handelssignale. Du triffst weiterhin die Entscheidungen – der EA wandelt deine Levels und Risikoregeln in disziplinierte Ausführung um.

🚀 Mach deine Linien zu einem professionellen Trading-Engine

Wenn du genug davon hast, Lotgrößen ständig neu zu berechnen, SL manuell auf Break-Even zu ziehen und jede Position babysitten zu müssen, wird AutoTradeBot++ dein neuer Trading-Assistent.

Zeichne deine Levels, definiere dein Risiko – und lass den EA Orderplatzierung, Sicherheitschecks und mehrstufiges Risk-Free-Management übernehmen.

Fokussiere dich auf deinen Edge. Lass AutoTradeBot++ ihn diszipliniert ausführen.


