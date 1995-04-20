Market Time Watch MT4

Market Time Watch

Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader

Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários.

Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista e elegante.

⭐ Por que os traders adoram o Market Time Watch

  • Ultraleve e otimizado para MT4/MT5
  • Não redesenha e não interfere com EAs ou indicadores
  • Zero atraso e praticamente zero uso de CPU
  • Perfeito para scalping, day trade e índices (US30, NAS100, Ouro, Forex)
  • Design profissional compatível com qualquer template

🔥 Recursos principais

✔ Relógio em tempo real

Mostra a hora atual diretamente no gráfico.

✔ Temporizador da vela

Mostra quanto tempo falta para o fechamento da vela atual.

✔ Painel de informações moderno

Inclui:

  • Todos os indicadores TesterMob
  • Bots de Auto-Trade
  • EAs e ferramentas de estratégia
  • Contato e suporte

✔ Posição personalizável

Ajuste a posição com deslocamento X-Y.

✔ Design não intrusivo

Totalmente compatível com EAs, indicadores e templates.

🎯 Para quem é esta ferramenta?

  • Scalpers
  • Traders de índices (US30, NAS100, GER40…)
  • Operadores de ouro e petróleo
  • Traders intraday de Forex
  • Quem precisa ver o tempo com clareza

💡 Por que é melhor que scripts gratuitos

  • UI profissional e refinada
  • Renderização alinhada ao MT5
  • Painel de produtos integrado
  • Estabilidade total
  • Sem flicker, sem travamentos, sem consumo de CPU

🛠 Funções adicionais

  • Botão de informação “i”
  • Tabela com 3 colunas
  • Rodapé com suporte
  • Compatível com múltiplos símbolos
  • Compatível com templates e perfis

⭐ Suporte nativo para MT4 & MT5

  • Forex
  • Metais
  • Índices
  • Cripto
  • Todos os timeframes

🧩 Sobre a TesterMob

Fornecemos ferramentas profissionais como:

  • Smart Risk Manager (Mini/Pro)
  • Bots automáticos
  • Sistemas EA
  • Utilidades premium

📥 Baixe Market Time Watch hoje

Adicione esta ferramenta leve, precisa e profissional ao seu gráfico.

✔ Leve
✔ Preciso
✔ Elegante
✔ Profissional

→ Baixe agora e melhore seu gráfico com controle inteligente de tempo.

Empfohlene Produkte
The Stock Exchange One Sessions Hours
Boguslaw Nejmanowski
Indikatoren
The Stock Exchange One Sessions Hours Version 2.00 Dieser Indikator ermöglicht es, die Notierungen des Währungspaares während der folgenden Teile der Börsensitzung live zu beobachten. Vor Beginn der Börsensitzung wird ein Rechteck auf dem Chart gezeichnet, das jedoch nicht mit Farbe ausgefüllt ist. Es bedeutet die Ausdehnung der Sitzungsdauer. Bevor der erste Balken in das Rechteck der Börsensitzung eintritt, werden wir durch ein akustisches Signal oder ein Pop-up-Fenster darauf hingewiesen, d
FREE
The best eveR
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Name des Indikators: "Der Range Master" Hauptzweck Der Range Master ist ein fortschrittlicher technischer Indikator mit mehreren Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um Marktkonsolidierungen (Seitwärtsbewegungen) und anschließende Ausbruchsgelegenheiten mit hohem Momentum zu erkennen. Er hilft Händlern, visuell zu bestätigen, wann die Preisbewegung von einer Akkumulation mit geringer Volatilität in eine Trendeinleitung mit hoher Volatilität übergeht. ️ Funktionsbeschreibung (Was er tut) Der Ran
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
Previous day week high low
Rahul Shrikrishna Dani
Indikatoren
Es ist ein Indikator, der Ihnen zeigt Hoch vom Vortag Vortagestief Hoch der Vorwoche Vorwoche tief Sie können einstellen, wie viele Tage der Historie Sie für das Hoch-Tief des Vortages und das Hoch-Tief der Vorwoche sehen möchten Derzeit werden 30 Tage PDH/L markiert 4 Wochen PWH/L werden markiert Sie können dies in den Indikatoreinstellungen ändern. An den Markierungslinien werden Daten angezeigt, um zu erkennen, zu welchem Datum die Markierung gehört. Vielen Dank :) Ich bin immer offen für Fe
FREE
Trend Strength Meter
Sukunthakan Ngernbamrung
Indikatoren
Einfaches Handelssystem Update !!! Folgen Sie diesem Link, um unsere 2024 Strategie zu sehen !!! ( Download des EAs Scanner ) EINLEITUNG : Der Stärke-Messer ist ein Handelsinstrument, das verwendet wird, um trending und konsolidierende Märkte auf der Grundlage des Prozentsatzes zu identifizieren. WIE MAN ES BENUTZT : Sie können diesen Indikator mit Deal Trading Trend verwenden >> Klicken Sie hier << Um dieses Handelsinstrument zu verwenden, um trending und konsolidierende Märkte zu identifizi
FREE
Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.75 (4)
Indikatoren
SKAN Dieser Indikator hilft Ihnen, alle Symbole, die sich im Market Watch-Fenster befinden, zu scannen und einen Trend mit Warnungen herauszufiltern. Er arbeitet mit den fünf effektivsten Indikatoren, die von den meisten Händlern für den Handel verwendet werden: Gleitender Durchschnitt Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD Es werden zwei Balken zum Scannen berechnet. Wenn die Farbe der Box auf korallen- oder königsblau wechselt, weist sie Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Sh
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indikatoren
Schauen Sie sich meine kostenpflichtigen Tools an, sie funktionieren großartig und ich teile Ea's, die auf ihnen basieren, kostenlos bitte bewerten Der Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index)-Indikator ist ein neuartiges Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, RSI-Messwerte aus zwei verschiedenen Zeitrahmen auf einem einzigen Chart zu überwachen. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es Händlern, potenzielle Trendbestätigungen und Divergenzen effektiver zu erkennen. So könnte ein Hä
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Gold Pro MT4 DashBoard
Zhongqu Wu
5 (2)
Indikatoren
Dieses Dashboard kann kostenlos heruntergeladen werden, setzt aber voraus, dass Sie den Gold Pro MT4-Indikator besitzen . Holen Sie sich den Indikator hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/60430 Das Dashboard zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem eigenen Status für den Indikator :Gold Pro MT4 alle Zeitrahmen und alle Symbole: intelligenter Algorithmus erkennt den Trend, filtert das Marktrauschen heraus und gibt Einstiegssignale!!! Wie man de
FREE
Average Session Range MT4
Tien Long Tu
5 (1)
Indikatoren
Durchschnittliche Sitzungsspanne MT4: Berechnen und mitteln Sie die Hoch-Tief-Spanne bestimmter Zeitabschnitte über mehrere Tage. Die Session Average Range ist ein hochentwickeltes und präzises Tool zur Berechnung der Volatilität bestimmter Zeitabschnitte innerhalb eines Handelstages. Durch die sorgfältige Analyse der Spanne zwischen den Höchst- und Tiefstkursen einer bestimmten Handelssitzung über mehrere Tage hinweg bietet dieses Tool Händlern eine klare und umsetzbare Durchschnittsspanne. **H
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indikatoren
Der R 2EMA Color Indikator für MT4 liefert solide Handelssignale basierend auf dem Crossover von 2 EMAs. Wichtige Punkte Wenn der Preis die beiden grünen EMAs kreuzt und über ihnen schließt, erzeugt dies ein Kaufhandelssignal. Wenn der Preis die beiden roten EMAs kreuzt und über ihnen schließt, entsteht ein Verkaufssignal. Der R 2EMA Color Forex Indikator macht es noch einfacher festzustellen, wann es Zeit zum Kaufen und Verkaufen ist Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die 2 EMA-Linien grün werde
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Indikatoren
Dies ist ein Sharkfin Arrows Indikator. Ausführliche Erklärung und TDI-Extras: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (kostenpflichtig): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (kostenpflichtig): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 Über: Dieser Indikator findet das Shark Fin Pattern. Er zeigt einen Pfeil
FREE
R Silver Trend
Rwy Ksyby
Indikatoren
Der R Silver Trend Indikator ist ein trendfolgender Handelsindikator, der den aktuellen Trend direkt auf dem Aktivitätsdiagramm von Metatrader 4 anzeigt. Es zeichnet zwei Arten von Kerzen: Blau steht für bullische Kursbewegungen. Rot für rückläufige Preisbewegung. Der Handel mit dem R Silver Trend Indikator ist selbst für absolute Anfänger recht einfach und kann für Scalping (M1, M5), Daytrading (M5, M15, M30) und Swingtrading (H1, H4, D1) Währungen verwendet werden. Grundlegende Handelssign
FREE
Bar Timer Lite
DENIS SITDIKOV
5 (3)
Indikatoren
Der Indikator informiert darüber, wann der aktuelle Balken geschlossen und ein neuer Balken geöffnet wird. Die ZEIT ist ein wichtiges Element der Handelssysteme. Der BarTimerPro-Indikator hilft Ihnen, die ZEIT zu KONTROLLIEREN . Einfach zu bedienen: auf dem Chart platzieren und "Alarme" einstellen, wenn es notwendig ist. In der Testversion funktioniert der Indikator nicht. Hauptmerkmale Zeigt die Zeit an, die seit der Eröffnung des aktuellen Balkens verstrichen ist Der Indikator wird jede Sekund
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die letzten unberührten Unterstützungen und Widerstände als horizontale Linien an. Der Indikator kann Unterstützung/Widerstand von höheren Zeitrahmen anzeigen. Mit diesem Indikator können Sie z.B. leicht die Unterstützung/Widerstände der Zeitrahmen H4, D1 und W1 auf einem H1-Chart sehen, was ein großer Vorteil sein kann, wenn Sie Ihren Einstieg auf H1 timen. Dies ist die KOSTENLOSE Version des Indikators: Unterstützung-Widerstand-Multi-Zeitrahmen Die kostenlose Version fun
FREE
Hidden RSI
Christian Ricard
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht es, den RSI (auf allen MT4-Zeitfenstern) ab einem vom Benutzer definierten Datum mit einer vertikalen Linie (Alone) oder einem Panel (mit dem Dienstprogramm "Hidden Candles") auszublenden. Eingaben des Indikators: Zeitraum Anwenden auf Informationen zum Indikator "Relative Strength Index" finden Sie hier: https: //www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/relative_strength_index *************************************************************
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indikatoren
Die kostenlose Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators . Der Hi Low Levels Last Day MT4 Indikator zeigt das Hoch und das Tief des letzten Handelstages . Sie haben die Möglichkeit , die Farbe der Linien zu ändern . Testen Sie die volle Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators , in welche zusätzliche Indikator Funktionen verfügbar sind : Anzeige des Minimums und des Maximums des vorletzten letzten Tages Anzeige des Minimums und des Maximums der vorangegangenen Woche Ton Alarm beim Überschreit
FREE
CyberZingFx Trend Reversal Lite
Afsal Meerankutty
4.52 (23)
Indikatoren
CyberZingFx Trend Reversal Indicator - Ihre Lösung für präzise und zuverlässige Trendumkehrsignale. Mit seiner einzigartigen Handelsstrategie bietet Ihnen der Indikator Kauf- und Verkaufspfeil-Signale, die sich nicht wiederholen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für das Erfassen von Swing-Hochs und Swing-Tiefs macht. SCROLLEN SIE NACH UNTEN, UM SCREENSHOTS UND EIN VIDEO ZU SEHEN ________________________________________________________________ Der Handel mit CyberZingFx Trend Reversal ist
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indikatoren
Kerzenzeit (MT4) Der Indikator Candle Time zeigt die verbleibende Zeit für die aktuelle Kerze im aktiven Chart-Zeitrahmen an. Er passt sich automatisch an die Chartperiode an und wird bei jedem Tick aktualisiert. Es handelt sich um ein Charting-Hilfsprogramm; es liefert keine Handelssignale und garantiert keine Gewinne. Wichtigste Funktionen Anzeige der verbleibenden Zeit für die aktuelle Kerze auf jedem Zeitrahmen (M1 bis MN). Farbkodierter Status: grün, wenn der Kurs über der Eröffnung liegt
FREE
Time Session OpenHighLowClose
Hiren Parekh
4.14 (7)
Indikatoren
Zeitabschnitt OPEN-HIGH-LOW-CLOSE Dieser Indikator zeichnet die Linien der OHLC-Levels der vom Benutzer definierten Time Session. Es werden fließende Linien auf dem Chart des aktuellen Tages gezeichnet. Die Zeiteinheit kann der aktuelle Tag oder der vorherige Tag sein. Sie können mehrere Session-Linien zeichnen, indem Sie jeder Session eine eindeutige ID zuweisen. Es kann sogar historische Niveaus des vom Benutzer ausgewählten Zeitraums im Diagramm anzeigen, um einen Rückdatierungstest durchzuf
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Das System ist ein kostenloses Open-Source-Kiefer-Skript, das ursprünglich auf TradingView von everget veröffentlicht wurde . Es wurde von Forex Robot Makers auf Mt4 konvertiert. Dieses System ist ein beliebter Trendindikator, der auf ATR (Average True Range), Moving Averages und dem Donchian Channel basiert. System Hintergr
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen , und der Indikator zeigt sofort: Richtung (Buy / Sell) Distanz in Punkten Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen,
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen , und der Indikator zeigt sofort: Richtung (Buy / Sell) Distanz in Punkten Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen,
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++   ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest,   wo   du handeln willst, der EA kümmert sich darum,   wie   gehandelt wird.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension