AutoTradeBot FOREX

AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA

Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot.

AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird.

Es gibt dedizierte Versionen von AutoTradeBot++ für Gold (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), alle Forex-Paare und S&P 500 (US500). Du findest und lädst sie im Developer Panel und über die TesterMob-Plattformen: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Konzept: Traden, indem du nur deine Linien benennst

Anstatt jede Order manuell zu eröffnen, verwendet AutoTradeBot++ horizontale Linien im Chart als Trading-Instruktionen. Du zeichnest und benennst die Linien, zum Beispiel:

  • 1_buy_0.10 → Buy-Order mit 0.10 Lot
  • 1_sell_0.05 → Sell-Order mit 0.05 Lot

Der EA übernimmt automatisch:

  • Erkennung, ob es eine Buy- oder Sell-Order ist;
  • Entscheidung, ob Limit- oder Stop-Order gesetzt wird;
  • Berechnung von Stop Loss und Take Profit aus deinem festen Dollar-Risiko und dem RR-Verhältnis;
  • Erstellen, Ändern oder Löschen der zugehörigen Pending Order beim Verschieben oder Löschen der Linie.

Du konzentrierst dich auf Preiszonen und Analyse; AutoTradeBot++ verwandelt deine Linien in präzise, konsistente Orders.

💰 Echtes Risikomanagement in Dollar

Im Kern von AutoTradeBot++ steht ein klares, strenges Risikomodell: Du definierst dein Risk (USD) und dein Risk-to-Reward-Verhältnis, und der EA erledigt die gesamte Mathematik.

  • Positionsgröße wird aus deinem Risikobetrag, Tick-Wert und SL-Distanz berechnet;
  • Stop Loss wird so gesetzt, dass der maximale Verlust pro Trade deinem Risiko entspricht;
  • Take Profit basiert auf deinem gewählten RR (1:2, 1:3, …);
  • Minimale Stop-Level deines Brokers werden automatisch geprüft.

Egal ob kleines oder großes Konto – dein Risiko bleibt in jedem Setup fix, messbar und reproduzierbar.

🔒 Mehrstufiges Risk-Free-System

AutoTradeBot++ verfügt über ein leistungsstarkes mehrstufiges Risk-Free-System, das dein Eigenkapital schützt, während sich der Markt in deine Richtung bewegt. Du musst nicht mehr raten, wohin du deinen SL verschieben sollst – der EA nutzt deinen Risikobetrag als Referenz.

  • Erreicht der Trade mindestens 1R Gewinn, kann der SL auf Break-Even gesetzt oder mit dem Gewinnsichern begonnen werden (konfigurierbar);
  • Bei 2R, 3R, … wird der SL stufenweise nachgezogen und mehr Gewinn gesichert;
  • Für jede Position wird das zuletzt angewendete Risk-Free-Level gespeichert, um unnötige SL-Änderungen zu vermeiden;
  • Es werden nur bessere SL-Werte akzeptiert – der EA verschlechtert deinen Stop niemals.

So wird dein Trading zu einem dynamischen Stufenprozess: Solange der Markt für dich läuft, wird immer mehr Gewinn festgeschrieben.

🛡️ Sicherheitsfilter & intelligente Orderverwaltung

  • Margin-Check – vor jeder Order prüft der EA, ob freie Margin ausreicht; falls nicht, wird der Trade sicher übersprungen;
  • Broker-Stop-Level – SL- und TP-Distanzen werden mit den Mindestabständen des Brokers validiert;
  • Aufräumlogik – entfernst du eine Linie, wird die dazugehörige Order gelöscht; wird eine Order gefüllt, verschwindet die Linie;
  • Magic Number und Symbolfilter stellen sicher, dass andere EAs oder manuelle Trades nicht beeinträchtigt werden.

📊 Info-Panel im Chart (optional & leichtgewichtig)

AutoTradeBot++ bietet ein kompaktes Info-Panel, das du ein- oder ausblenden kannst:

  • Kontostand (Balance) und Equity;
  • Verwendete Margin, freie Margin und Margin Level %;
  • Anzahl offener Positionen und aktueller Floating P/L;
  • Liste aller Pending Orders mit Typ, Lotgröße, Einstiegspreis, SL und TP.

Das Panel lässt sich per Doppelklick ein-/ausklappen und in jede Ecke verschieben. Wenn du ultra-cleane Charts bevorzugst, kannst du Labels und Pfeile in den Inputs deaktivieren.

⚙️ Minimalistische, benutzerfreundliche Oberfläche

Im Chart findest du:

  • Ein kleines [+]/[-]-Handle, um das Panel ein- oder auszublenden;
  • Einen Button, der zeigt, wo du die EA-Inputs (Risk, RR, usw.) ändern kannst;
  • Einen Risk-Free-Button, um die Risk-Free-Engine schnell EIN/AUS zu schalten.

Alle Elemente sind leichtgewichtig, verschiebbar und überladen das Chart nicht.

👤 Für wen ist AutoTradeBot++ geeignet?

  • Scalper, die schnelle, konsistente Ausführung mit festem Dollar-Risiko brauchen;
  • Daytrader, die mehrere Pending Orders an Schlüsselleveln platzieren;
  • Swingtrader, die automatische Risk-Free- und Gewinnsicherung wünschen;
  • Jeder Trader mit eigener Strategie, der die Ausführung und das Risikomanagement automatisieren möchte.

AutoTradeBot++ erzeugt keine Handelssignale. Du triffst weiterhin die Entscheidungen – der EA wandelt deine Levels und Risikoregeln in disziplinierte Ausführung um.

🚀 Mach deine Linien zu einem professionellen Trading-Engine

Wenn du genug davon hast, Lotgrößen ständig neu zu berechnen, SL manuell auf Break-Even zu ziehen und jede Position babysitten zu müssen, wird AutoTradeBot++ dein neuer Trading-Assistent.

Zeichne deine Levels, definiere dein Risiko – und lass den EA Orderplatzierung, Sicherheitschecks und mehrstufiges Risk-Free-Management übernehmen.

Fokussiere dich auf deinen Edge. Lass AutoTradeBot++ ihn diszipliniert ausführen.

Empfohlene Produkte
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Fire Venom
Natoya N Barnes
Experten
Fire Venom - Die ultimative Spike-Catching-Waffe für Boom- und Crash-Trader Fire Venom ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das speziell für die Deriv Boom & Crash Indizes entwickelt wurde, wo Präzision, Geschwindigkeit und Timing den Gewinn bestimmen. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um die genauen Mikrobedingungen zu erkennen, die sich vor einem Spike bilden, und den Markt mit Sekundenbruchteilen Genauigkeit zu betreten - kein Zögern, keine verpassten Chancen
Crush
Yvan Musatov
Experten
Scalping (Scalping, Pipsing) ist ein Handelsansatz, der auf der technischen Analyse basiert und das Öffnen und Schließen einer großen Anzahl von Transaktionen in kurzen Zeiträumen beinhaltet: Transaktionen werden von einigen Millisekunden bis zu mehreren Minuten offen gehalten. Mit anderen Worten, der Zweck des Forex Scalping besteht nicht darin, eine Position stunden-, tage- oder wochenlang zu halten, sondern innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden einen Gewinn zu erzielen, und zwar nur weni
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Experten
Übersicht AMO AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der eine 7-schichtige Deep-Neural-Network-Struktur mit KI-Algorithmen kombiniert. Er verarbeitet Marktdaten in mehreren Analyseschichten und erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten basierend auf technischen Mustern und Marktverhalten. Technische Architektur Neuronales Netzwerk: 7-schichtige Deep-Learning-Struktur KI-Engine: Fortschrittliches Mustererkennungssystem Analyse-Framework: Technische Analyse über mehrere Zeitrahmen Risi
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Experten
Holiday Special (Ends Jan 15th): Holen Sie sich die volle Automatisierung für 2026. Lebenslange Lizenz reduziert auf 299 $ (200 $ sparen) und 3-monatiger Zugang für 99 $ . Beginnen Sie das neue Jahr mit einem professionellen Vorsprung. Bereich-Vektor-Fibo-Logik (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um institutionelle Momentum Bursts in den Devisen- und Kryptomärkten zu erfassen. Während die meisten EAs auf gefährlich
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experten
Your Grox EA - Die nächste Evolution im automatisierten Handel Your Grox EA ist ein fortschrittlicher und innovativer Trading Advisor, der auf einer einzigartigen Kauf- und Verkaufsstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sich dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen und folgt dem Trend mit Präzision , indem er einen proprietären Algorithmus und ein leistungsstarkes internes System von Indikatoren nutzt. Revolutionäre Buy Sell Powered Strategie : Dieser hochmoderne Berater verlässt
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - M5 Echtkonto-Performance: https://www.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
ForexM
Marius Civilis
Experten
ForexM Vollautomatischer Handels-EA ForexM EA handelt Aktien gemäß professioneller Echtzeit-Marktanalyse. Alle erteilten Aufträge sind vom Typ Marktausführung und aufgrund der Echtzeitarbeit der Marktanalysten gut gewichtet. EA wird mit den am besten bewerteten Anfangseinstellungen geliefert und ist sofort einsatzbereit. Merkmale: - Vollautomatischer Handel. - Risikomanagement. - Funktioniert auf einer beliebigen Anzahl von Instrumenten gleichzeitig. - Keine DLLs - VPS (Cloud-basierter Handel
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Experten
Balancer EA ist ein ausgeklügeltes Grid-Trading-Tool, mit dem Sie Ihre Gewinne maximieren können, indem Sie gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen eröffnen. Um noch mehr Kontrolle zu haben, können Sie auch das manuelle Panel nutzen, um Ihre Handelsstrategie fein abzustimmen. Es ist jedoch wichtig, diesen EA mit Vorsicht zu verwenden und nur einen Betrag zu riskieren, mit dem Sie einverstanden sind. Wir empfehlen Ihnen, den EA einem Backtest zu unterziehen und mit den Einstellungen zu experime
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experten
Trader Propfirm Pro - Expert Advisor für professionelle Trader Der Trader Propfirm Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der exklusiv für Trader von Proprietary-Trading-Firmen entwickelt wurde und sowohl mit Demo-Konten als auch mit finanzierten Konten kompatibel ist. Dieses System nutzt neuronale Netzwerke und künstliche Intelligenz, um die technische Analyse zu optimieren, monatliche Trends zu identifizieren und präzise Eingaben in kleineren Zeitrahmen-Charts vorzunehmen. Mit einem Sys
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experten
AdvisorKing ist ein Multi-Währungs-Scalper, der eigene Handelsalgorithmen verwendet. Der Einstieg in den Markt erfolgt mit Hilfe von Filtern, die es dem Handelsberater ermöglichen, gute Ergebnisse während einer Handelssitzung mit geringer Volatilität zu erzielen. Dieses System ist für den langfristigen Handel konzipiert und eignet sich für Händler, die an Stabilität und minimales Risiko gewöhnt sind. Der Trading Advisor enthält keine so gefährlichen Strategien wie Grid und Martingal. Bei Fragen
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experten
Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experten
Hallo, ich bin ein Algo-Trader aus Deutschland und biete hier meinen eigenen EA an, den ich täglich für meinen Handel verwende und den ich seit mehreren Jahren kontinuierlich weiterentwickle. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser EA ein sehr komplexes Tool ist, mit dem man verschiedene Strategien handeln kann. Verschiedene Ein- und Ausstiegssignale können mit verschiedenen Filtern kombiniert werden. Außerdem gibt es ein umfangreiches Stop-Loss- und Take-Profit-Management-System. Ich verwend
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Experten
Sehr geehrte Kunden, Ich, Pratham Barot, Inhaber und Entwickler von God Gold Martingale, möchte Sie darauf hinweisen, dass auf verschiedenen Seiten gefälschte Versionen meines EA veröffentlicht werden. Um Ihr wertvolles Geld zu schützen und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte diese gefälschten Produkte. Kaufen und nutzen Sie ausschließlich unsere seriöse Plattform. Bitte vermeiden Sie Plattformen wie YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET usw., die gefälschte Bots unter un
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Weitere Produkte dieses Autors
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen , und der Indikator zeigt sofort: Richtung (Buy / Sell) Distanz in Punkten Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen,
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Indikatoren
Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen , und der Indikator zeigt sofort: Richtung (Buy / Sell) Distanz in Punkten Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen,
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++   ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest,   wo   du handeln willst, der EA kümmert sich darum,   wie   gehandelt wird.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension