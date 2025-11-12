🔷 Azimuth Pro disponible — totalmente auto-configurado, señales alineadas MTF, Smart MAs, optimizado multi-chart. Sin ajustes, solo trading. Promoción de Lanzamiento activa. https://www.mql5.com/es/market/product/158500



Azimuth ha sido creado para traders enfocados en estructura que buscan un análisis completo del ciclo de mercado en una suite profesional.





Mientras la mayoría de indicadores ZigZag muestran solo swings mayores, Azimuth revela 4 niveles de swing anidados simultáneamente (L1/L2/L3/L4) — proporcionando entradas de ciclo temprano, advertencias de ciclo tardío y contexto estructural completo. Combinado con VWAP anclado a swings (sin resets diarios arbitrarios), swings MTF zigzag y detección automatizada de patrones ABC, obtiene análisis de estructura de nivel institucional sin saltar entre gráficos.









✅ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





Sistema ZigZag de 4 Niveles

• Renderizado simultáneo de Niveles 1-4 (swings menores a macro)

• Períodos personalizables (predeterminado: 9/36/144/576 — alineados con Fibonacci)

• Visualización codificada por colores para reconocimiento instantáneo de patrones





VWAP Anclado a Swings

• AVWAP L3 anclado a máximos/mínimos de swing importantes

• Línea de referencia VWAP diaria (benchmark institucional)

• Lógica direccional (soporte en tendencia alcista, resistencia en tendencia bajista)

• Actualizaciones en tiempo real en nueva formación de swing





Medias Móviles

• Dos Medias Móviles Exponenciales para identificación de tendencia





Detección de Patrones ABC

• Señales de Ciclo Temprano (confluencia L3→L1)

• Señales de Tendencia Principal (confluencia L2→L3)

• Señales de Ciclo Tardío (confluencia L1→L2)

• Filtrado de bias del TF actual (modo Cycle/Wave L4/L3)





Dashboard Multi-Timeframe

• Visualización de bias de 3 Timeframes (TF Actual + HTF1 + HTF2)

• ATR (Average True Range) - indicador de volatilidad

• ADR% (Average Daily Range) - progreso intradía

• Monitoreo de Spread en vivo - seguimiento de costos de ejecución

• Temporizador de Vela - cuenta regresiva a la próxima barra

• Mapeo de Bias de Ciclo de Mercado MTF

• Mapeos HTF institucionales (TFs superiores óptimos auto-calculados)





Líneas de Estructura HTF

• S/R horizontal de swings ZigZag HTF

• Zonas superpuestas fusionadas (niveles consolidados)

• Jerarquía de estilo de línea (punto/guión/sólido por timeframe)

• Auto-actualizaciones al cierre de barra HTF





Apariencia

• 18 temas profesionales

• Coloración inteligente de velas (modos de 3 o 2 colores)

• Modo de barras para configuraciones de gráfico mínimas





Sistema de Alertas

• Alertas de caja (notificaciones popup)

• Alertas de sonido (confirmación de audio)

• Notificaciones push (app móvil MT5)

• Alertas por email (entrega a bandeja de entrada)









📊 COMPATIBILIDAD DE TIMEFRAME





✅ M1 a M30: Análisis completo con configuración predeterminada (9999 barras)

⚙️ H1+: Aumentar MaxCalculationBars a 15,000+ para dashboard MTF completo





Recomendado: M5-M30 para experiencia óptima de trading intradía/swing.









⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





• Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)

• Instrumentos: Todos (Forex, Crypto, Índices, Commodities, Acciones)

• Tipo de Archivo: .ex5 compilado (sin dependencias DLL)

• Rendimiento: Seguro para múltiples instancias, renderizado sin retraso

• Soporte: email + mensajes privados









📦 QUÉ INCLUYE





✅ Indicador Azimuth (archivo .ex5 compilado)

✅ Quantum Color Themes (18 temas)

✅ Sistema completo de alertas (Box/Sound/Push/Email)

✅ Dashboard MTF (visualización de bias 3-TF)

✅ Líneas de Estructura HTF

✅ Actualizaciones y mejoras regulares









🏛️ SOBRE MERKAVA LABS





"Los mejores trades ya están en tu gráfico. Solo que aún no puedes verlos."





Merkava Labs se especializa en herramientas MT5 de nivel institucional que decodifican la estructura del mercado. Construido por quants, para traders.





Contacto: contact@merkavalabs.com









⚠️ NOTAS IMPORTANTES





Análisis de Estructura en Vivo: Azimuth es una herramienta de análisis en tiempo real. Las señales ZigZag y ABC se actualizan dinámicamente conforme evoluciona la estructura del mercado. Para pruebas, use forward testing en cuenta demo — el historial del gráfico no es adecuado para backtesting.





La ventaja no está en señales individuales, sino en el sistema completo: estructura de mercado multinivel confirmada por AVWAP anclado a swings y medias móviles adaptativas trabajando juntos.





Autenticidad: Descargue solo desde el MQL5 Market oficial. Cuidado con versiones falsificadas.





Aviso de Riesgo: El trading implica riesgo sustancial de pérdida. Azimuth es una herramienta de análisis técnico, no asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Use siempre una gestión de riesgo adecuada.



