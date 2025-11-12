Azimuth foi criado para traders focados em estrutura que procuram análise completa do ciclo de mercado numa suite profissional.
Enquanto a maioria dos indicadores ZigZag mostram apenas swings maiores, Azimuth revela 4 níveis de swing aninhados simultaneamente (L1/L2/L3/L4) — proporcionando entradas de ciclo inicial, avisos de ciclo tardio e contexto estrutural completo. Combinado com VWAP ancorado em swings (sem resets diários arbitrários), swings MTF zigzag e deteção automatizada de padrões ABC, obtém análise de estrutura de nível institucional sem saltar entre gráficos.
✅ FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
Sistema ZigZag de 4 Níveis
• Renderização simultânea de Níveis 1-4 (swings menores a macro)
• Períodos personalizáveis (padrão: 9/36/144/576 — alinhados com Fibonacci)
• Visualização codificada por cores para reconhecimento instantâneo de padrões
VWAP Ancorado em Swings
• AVWAP L3 ancorado em máximos/mínimos de swing importantes
• Linha de referência VWAP diária (benchmark institucional)
• Lógica direcional (suporte em tendência de alta, resistência em tendência de baixa)
• Atualizações em tempo real em nova formação de swing
Médias Móveis
• Duas Médias Móveis Exponenciais para identificação de tendência
Deteção de Padrões ABC
• Sinais de Ciclo Inicial (confluência L3→L1)
• Sinais de Tendência Principal (confluência L2→L3)
• Sinais de Ciclo Tardio (confluência L1→L2)
• Filtragem de bias do TF atual (modo Cycle/Wave L4/L3)
Dashboard Multi-Timeframe
• Exibição de bias de 3 Timeframes (TF Atual + HTF1 + HTF2)
• ATR (Average True Range) - indicador de volatilidade
• ADR% (Average Daily Range) - progresso intradiário
• Monitorização de Spread em tempo real - rastreio de custos de execução
• Temporizador de Vela - contagem regressiva para a próxima barra
• Mapeamento de Bias de Ciclo de Mercado MTF
• Mapeamentos HTF institucionais (TFs superiores ótimos auto-calculados)
Linhas de Estrutura HTF
• S/R horizontal de swings ZigZag HTF
• Zonas sobrepostas fundidas (níveis consolidados)
• Hierarquia de estilo de linha (ponto/traço/sólido por timeframe)
• Auto-atualizações no fecho de barra HTF
Aparência
• 18 temas profissionais
• Coloração inteligente de velas (modos de 3 ou 2 cores)
• Modo de barras para configurações de gráfico mínimas
Sistema de Alertas
• Alertas de caixa (notificações popup)
• Alertas de som (confirmação de áudio)
• Notificações push (app móvel MT5)
• Alertas por email (entrega na caixa de entrada)
📊 COMPATIBILIDADE DE TIMEFRAME
✅ M1 a M30: Análise completa com configurações padrão (9999 barras)
⚙️ H1+: Aumentar MaxCalculationBars para 15,000+ para dashboard MTF completo
Recomendado: M5-M30 para experiência ótima de trading intradiário/swing.
⚙️ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)
• Instrumentos: Todos (Forex, Crypto, Índices, Commodities, Ações)
• Tipo de Ficheiro: .ex5 compilado (sem dependências DLL)
• Performance: Seguro para múltiplas instâncias, renderização sem atraso
• Suporte: email + mensagens privadas
📦 O QUE ESTÁ INCLUÍDO
✅ Indicador Azimuth (ficheiro .ex5 compilado)
✅ Quantum Color Themes (18 temas)
✅ Sistema completo de alertas (Box/Sound/Push/Email)
✅ Dashboard MTF (exibição de bias 3-TF)
✅ Linhas de Estrutura HTF
✅ Atualizações e melhorias regulares
🏛️ SOBRE MERKAVA LABS
"Os melhores trades já estão no seu gráfico. Só ainda não consegue vê-los."
Merkava Labs especializa-se em ferramentas MT5 de nível institucional que descodificam a estrutura do mercado. Construído por quants, para traders.
Contacto: contact@merkavalabs.com
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
Análise de Estrutura ao Vivo: Azimuth é uma ferramenta de análise em tempo real. Os sinais ZigZag e ABC atualizam-se dinamicamente conforme a estrutura do mercado evolui. Para testes, use forward testing em conta demo — o histórico do gráfico não é adequado para backtesting.
A vantagem não está em sinais individuais, mas no sistema completo: estrutura de mercado multinível confirmada por AVWAP ancorado em swings e médias móveis adaptativas trabalhando em conjunto.
Autenticidade: Baixe apenas do MQL5 Market oficial. Cuidado com versões falsificadas.
Aviso de Risco: Trading envolve risco substancial de perda. Azimuth é uma ferramenta de análise técnica, não aconselhamento financeiro. Desempenho passado não garante resultados futuros. Use sempre gestão de risco adequada.
Damn, I have no words to describe this indicator. It's so difficult to find good programmers and developers in MQL5 who build truly efficient tools for traders. Azimuth is a beast, and Otavianno de Cicco deserves praise; my trading system is almost perfect thanks to this indicator. (The indicator still has a lot of room for improvement regarding the many bugs it has, but okay, that's fine). Thank you.