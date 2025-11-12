🔷 Azimuth Pro disponível — totalmente auto-configurado, sinais alinhados MTF, Smart MAs, otimizado multi-chart. Sem ajustes, apenas trading. Promoção de Lançamento ativa. https://www.mql5.com/pt/market/product/158500





Azimuth foi criado para traders focados em estrutura que procuram análise completa do ciclo de mercado numa suite profissional.





Enquanto a maioria dos indicadores ZigZag mostram apenas swings maiores, Azimuth revela 4 níveis de swing aninhados simultaneamente (L1/L2/L3/L4) — proporcionando entradas de ciclo inicial, avisos de ciclo tardio e contexto estrutural completo. Combinado com VWAP ancorado em swings (sem resets diários arbitrários), swings MTF zigzag e deteção automatizada de padrões ABC, obtém análise de estrutura de nível institucional sem saltar entre gráficos.









✅ FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS





Sistema ZigZag de 4 Níveis

• Renderização simultânea de Níveis 1-4 (swings menores a macro)

• Períodos personalizáveis (padrão: 9/36/144/576 — alinhados com Fibonacci)

• Visualização codificada por cores para reconhecimento instantâneo de padrões





VWAP Ancorado em Swings

• AVWAP L3 ancorado em máximos/mínimos de swing importantes

• Linha de referência VWAP diária (benchmark institucional)

• Lógica direcional (suporte em tendência de alta, resistência em tendência de baixa)

• Atualizações em tempo real em nova formação de swing





Médias Móveis

• Duas Médias Móveis Exponenciais para identificação de tendência





Deteção de Padrões ABC

• Sinais de Ciclo Inicial (confluência L3→L1)

• Sinais de Tendência Principal (confluência L2→L3)

• Sinais de Ciclo Tardio (confluência L1→L2)

• Filtragem de bias do TF atual (modo Cycle/Wave L4/L3)





Dashboard Multi-Timeframe

• Exibição de bias de 3 Timeframes (TF Atual + HTF1 + HTF2)

• ATR (Average True Range) - indicador de volatilidade

• ADR% (Average Daily Range) - progresso intradiário

• Monitorização de Spread em tempo real - rastreio de custos de execução

• Temporizador de Vela - contagem regressiva para a próxima barra

• Mapeamento de Bias de Ciclo de Mercado MTF

• Mapeamentos HTF institucionais (TFs superiores ótimos auto-calculados)





Linhas de Estrutura HTF

• S/R horizontal de swings ZigZag HTF

• Zonas sobrepostas fundidas (níveis consolidados)

• Hierarquia de estilo de linha (ponto/traço/sólido por timeframe)

• Auto-atualizações no fecho de barra HTF





Aparência

• 18 temas profissionais

• Coloração inteligente de velas (modos de 3 ou 2 cores)

• Modo de barras para configurações de gráfico mínimas





Sistema de Alertas

• Alertas de caixa (notificações popup)

• Alertas de som (confirmação de áudio)

• Notificações push (app móvel MT5)

• Alertas por email (entrega na caixa de entrada)









📊 COMPATIBILIDADE DE TIMEFRAME





✅ M1 a M30: Análise completa com configurações padrão (9999 barras)

⚙️ H1+: Aumentar MaxCalculationBars para 15,000+ para dashboard MTF completo





Recomendado: M5-M30 para experiência ótima de trading intradiário/swing.









⚙️ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





• Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)

• Instrumentos: Todos (Forex, Crypto, Índices, Commodities, Ações)

• Tipo de Ficheiro: .ex5 compilado (sem dependências DLL)

• Performance: Seguro para múltiplas instâncias, renderização sem atraso

• Suporte: email + mensagens privadas









📦 O QUE ESTÁ INCLUÍDO





✅ Indicador Azimuth (ficheiro .ex5 compilado)

✅ Quantum Color Themes (18 temas)

✅ Sistema completo de alertas (Box/Sound/Push/Email)

✅ Dashboard MTF (exibição de bias 3-TF)

✅ Linhas de Estrutura HTF

✅ Atualizações e melhorias regulares









🏛️ SOBRE MERKAVA LABS





"Os melhores trades já estão no seu gráfico. Só ainda não consegue vê-los."





Merkava Labs especializa-se em ferramentas MT5 de nível institucional que descodificam a estrutura do mercado. Construído por quants, para traders.





Contacto: contact@merkavalabs.com









⚠️ NOTAS IMPORTANTES





Análise de Estrutura ao Vivo: Azimuth é uma ferramenta de análise em tempo real. Os sinais ZigZag e ABC atualizam-se dinamicamente conforme a estrutura do mercado evolui. Para testes, use forward testing em conta demo — o histórico do gráfico não é adequado para backtesting.





A vantagem não está em sinais individuais, mas no sistema completo: estrutura de mercado multinível confirmada por AVWAP ancorado em swings e médias móveis adaptativas trabalhando em conjunto.





Autenticidade: Baixe apenas do MQL5 Market oficial. Cuidado com versões falsificadas.





Aviso de Risco: Trading envolve risco substancial de perda. Azimuth é uma ferramenta de análise técnica, não aconselhamento financeiro. Desempenho passado não garante resultados futuros. Use sempre gestão de risco adequada.



