Azimuth foi criado para traders focados em estrutura que procuram análise completa do ciclo de mercado numa suite profissional.

Enquanto a maioria dos indicadores ZigZag mostram apenas swings maiores, Azimuth revela 4 níveis de swing aninhados simultaneamente (L1/L2/L3/L4) — proporcionando entradas de ciclo inicial, avisos de ciclo tardio e contexto estrutural completo. Combinado com VWAP ancorado em swings (sem resets diários arbitrários), swings MTF zigzag e deteção automatizada de padrões ABC, obtém análise de estrutura de nível institucional sem saltar entre gráficos.


✅ FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

Sistema ZigZag de 4 Níveis
• Renderização simultânea de Níveis 1-4 (swings menores a macro)
• Períodos personalizáveis (padrão: 9/36/144/576 — alinhados com Fibonacci)
• Visualização codificada por cores para reconhecimento instantâneo de padrões

VWAP Ancorado em Swings
• AVWAP L3 ancorado em máximos/mínimos de swing importantes
• Linha de referência VWAP diária (benchmark institucional)
• Lógica direcional (suporte em tendência de alta, resistência em tendência de baixa)
• Atualizações em tempo real em nova formação de swing

Médias Móveis
• Duas Médias Móveis Exponenciais para identificação de tendência

Deteção de Padrões ABC
• Sinais de Ciclo Inicial (confluência L3→L1)
• Sinais de Tendência Principal (confluência L2→L3)
• Sinais de Ciclo Tardio (confluência L1→L2)
• Filtragem de bias do TF atual (modo Cycle/Wave L4/L3)

Dashboard Multi-Timeframe
• Exibição de bias de 3 Timeframes (TF Atual + HTF1 + HTF2)
• ATR (Average True Range) - indicador de volatilidade
• ADR% (Average Daily Range) - progresso intradiário
• Monitorização de Spread em tempo real - rastreio de custos de execução
• Temporizador de Vela - contagem regressiva para a próxima barra
• Mapeamento de Bias de Ciclo de Mercado MTF
• Mapeamentos HTF institucionais (TFs superiores ótimos auto-calculados)

Linhas de Estrutura HTF
• S/R horizontal de swings ZigZag HTF
• Zonas sobrepostas fundidas (níveis consolidados)
• Hierarquia de estilo de linha (ponto/traço/sólido por timeframe)
• Auto-atualizações no fecho de barra HTF

Aparência
• 18 temas profissionais
• Coloração inteligente de velas (modos de 3 ou 2 cores)
• Modo de barras para configurações de gráfico mínimas

Sistema de Alertas
• Alertas de caixa (notificações popup)
• Alertas de som (confirmação de áudio)
• Notificações push (app móvel MT5)
• Alertas por email (entrega na caixa de entrada)


📊 COMPATIBILIDADE DE TIMEFRAME

✅ M1 a M30: Análise completa com configurações padrão (9999 barras)
⚙️ H1+: Aumentar MaxCalculationBars para 15,000+ para dashboard MTF completo

Recomendado: M5-M30 para experiência ótima de trading intradiário/swing.


⚙️ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)
• Instrumentos: Todos (Forex, Crypto, Índices, Commodities, Ações)
• Tipo de Ficheiro: .ex5 compilado (sem dependências DLL)
• Performance: Seguro para múltiplas instâncias, renderização sem atraso
• Suporte: email + mensagens privadas


📦 O QUE ESTÁ INCLUÍDO

✅ Indicador Azimuth (ficheiro .ex5 compilado)
✅ Quantum Color Themes (18 temas)
✅ Sistema completo de alertas (Box/Sound/Push/Email)
✅ Dashboard MTF (exibição de bias 3-TF)
✅ Linhas de Estrutura HTF
✅ Atualizações e melhorias regulares


🏛️ SOBRE MERKAVA LABS

"Os melhores trades já estão no seu gráfico. Só ainda não consegue vê-los."

Merkava Labs especializa-se em ferramentas MT5 de nível institucional que descodificam a estrutura do mercado. Construído por quants, para traders.

Contacto: contact@merkavalabs.com


⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Análise de Estrutura ao Vivo: Azimuth é uma ferramenta de análise em tempo real. Os sinais ZigZag e ABC atualizam-se dinamicamente conforme a estrutura do mercado evolui. Para testes, use forward testing em conta demo — o histórico do gráfico não é adequado para backtesting.

A vantagem não está em sinais individuais, mas no sistema completo: estrutura de mercado multinível confirmada por AVWAP ancorado em swings e médias móveis adaptativas trabalhando em conjunto.

Autenticidade: Baixe apenas do MQL5 Market oficial. Cuidado com versões falsificadas.

Aviso de Risco: Trading envolve risco substancial de perda. Azimuth é uma ferramenta de análise técnica, não aconselhamento financeiro. Desempenho passado não garante resultados futuros. Use sempre gestão de risco adequada.

RealDavyK1ngsiz3
77
RealDavyK1ngsiz3 2025.12.22 16:14 
 

Damn, I have no words to describe this indicator. It's so difficult to find good programmers and developers in MQL5 who build truly efficient tools for traders. Azimuth is a beast, and Otavianno de Cicco deserves praise; my trading system is almost perfect thanks to this indicator. (The indicator still has a lot of room for improvement regarding the many bugs it has, but okay, that's fine). Thank you.

VGor
26
VGor 2025.12.02 20:17 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

dmgu
25
dmgu 2025.11.30 21:00 
 

A complete trading strategy in one indicator! Thank you, this is a very professional and powerful product.

KK1572
20
KK1572 2025.11.27 03:09 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

ismasevi23
42
ismasevi23 2025.11.20 19:16 
 

Since discovering Azimuth and this user's other indicators, they've become an indispensable part of my trading. Identifying structures and trends has become ridiculously easy. It greatly simplifies trading if you know how to use it correctly. Eternally grateful, Sensei.

Findolin
1900
Findolin 2025.11.19 14:29 
 

That's great! Thank you so much! Unfortunately, the colors and lines keep reverting to the default settings whenever I try to adjust them. Is there something special I need to do to keep my settings? - Yes I use the color templates but I would like to change the colors and the lines.

Ottaviano De Cicco
1707
Resposta do desenvolvedor Ottaviano De Cicco 2025.11.19 14:31
Hello - are you using the color templates?
davidpont
165
davidpont 2025.11.15 06:35 
 

Market structure and trend identification are made so easy! And all these functionalities in one optimised indicator for free? Christmas came earlier this year! :)

