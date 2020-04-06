Wolftrix EA MT5
- Asesores Expertos
- Mohamed Samsudeen
- Versión: 2.1
- Actualizado: 18 noviembre 2025
- Instrumento: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M15 con H1 (Sugerencia por defecto)
- Saldo mínimo: $500 para un tamaño de lote de 0.01
- Tipo de cuenta: Cualquier cuenta MT5 que soporte operaciones con Oro
-
Condiciones del broker: Se recomienda un spread bajo y una ejecución estable
¡Wolftrix EA MT5!
Es un avanzado Robot de Trading XAUUSD diseñado para los traders que prefieren entradas basadas en la precisión con una frecuencia controlada.
Opera exclusivamente en Gold EA (XAUUSD) y se centra en la ejecución de operaciones sólo cuando se detectan señales fuertes.
Concepto central:
- Wolftrix EA MT5
Aplica una combinación equilibrada de lógica de seguimiento de tendencia y confirmación temprana de ruptura de rango.
Identifica el comportamiento estable de los precios antes de entrar en posiciones, asegurando que cada operación esté alineada con la tendencia actual del mercado.
- EA de seguimiento de tendencia
El sistema utiliza filtros adaptativos para evitar entradas falsas durante condiciones volátiles, lo que le permite actuar tanto como EA de seguimiento de tendencia como EA de ruptura dependiendo de la estructura del mercado.
-
Grid Trading
Integración de estrategias Grid con controles de seguridad incorporados.
Ajuste dinámico de posiciones mediante un marco Grid estructurado.
-
Trend Follower
Módulo para identificar movimientos direccionales sostenidos.
-
Range Breakout
Característica diseñada para capturar la expansión de la volatilidad, proporcionando una confirmación temprana para potenciales oportunidades de compra de fondo.
-
Transparencia
Puede supervisar en tiempo real cómo el modelo analiza el mercado y muestra su decisión basada en probabilidades (COMPRA o VENTA)
-
Fundamentos
Funciona sin problemas en formato completo de 24 horas en plazos superiores.
Evita el micro-scalping, el pre-rollover o cualquier estrategia dependiente del broker o de la ejecución.
-
Singularidad
Desarrollado mediante técnicas propias de ingeniería de características.
- Wolftrix EA utiliza modelos adaptativos similares a los robots de trading basados en IA. El algoritmo ajusta sus parámetros utilizando una lógica interna inspirada en los principios de los EA de aprendizaje automático, analizando la volatilidad reciente, la fuerza de las velas y el rango del mercado.
- Este enfoque ayuda al EA a mantener una lógica estable en condiciones variables sin dependencias externas.
- El control del riesgo es una parte central de la estrategia. El EA incluye módulos de protección incorporados como:
-
Tamaño de lote fijo y dinámico
-
Estas características lo convierten en un EA de Gestión de Riesgo consistente, adecuado tanto para estilos de trading conservadores como activos.
-
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.
-
Para obtener los mejores resultados, optimice los parámetros en función de las condiciones de su broker.
Wolftrix EA ejecuta operaciones sólo cuando se confirman señales fuertes. Por esta razón, las operaciones pueden no ocurrir con frecuencia - priorizando la calidad sobre la cantidad