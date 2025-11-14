Lumi Signal Complexity EA MT5
- Experten
- Vicky Achmad Maulana
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 14 November 2025
- Aktivierungen: 5
Lumi Signal - Complexity EAist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell fürXAUUSD auf dem M1-Zeitrahmenentwickelt wurde undOne-Shot-Entries mit Trailing-Profitund einemkontrollierten Smart-Grid-Recovery-Modul kombiniert. Es handelt sichnichtum einen Hedging-Roboter; alle Positionen werdennurineiner Richtungeröffnet, ohne Kauf-/Verkaufssperre.
Die Kernidee:
Versuchen Sie zunächst, mit einer einzigen Position und Trailing sauber zu gewinnen.
Nur wenn sich der Markt gegen die Position wendet, greift ein kontrolliertes Smart Grid ein, um sie zu verwalten und zu erholen - ohne zu versuchen, das Konto zu verbrennen.
Die Strategie wurdevon 2015 bis 2025 auf dem XAUUSD getestet, wobei viele verschiedene Marktregimes und Volatilitätsphasen abgedeckt wurden.
Zentrale Handelslogik = One Shot + Trailing
Der primäre Motor von Lumi Signal - Complexity EA ist eineinzelner, strukturierter Einstieg:
-
Eröffnet einenOne-Shot-Handel basierend auf der internen Logik
-
Legt einenTake Profit (TP) auf einem logischen Niveau fest
-
NutztTrailing-Funktionen, um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Preis zu seinen Gunsten entwickelt
-
Ziel ist es, gewinnbringende Tradesso weit wie möglich laufen zu lassen und gleichzeitig den schwebenden Gewinn zu schützen.
Meistens macht der EA hier seinen Gewinn: ein sauberer Einstieg, definierter TP und dynamisches Trailing.
Smart Grid Recovery (keine Absicherung)
Wenn sich der Kursdeutlich gegen die Ausgangsposition bewegt, eröffnet der EAkeine entgegengesetzte Absicherung. Stattdessen aktiviert er eineSmart Grid Recovery in dieselbe Richtung:
-
Eröffnet zusätzliche Positionen in dergleichen Richtung wie der ursprüngliche Handel (keine Absicherung, keine Kauf-/Verkaufssperre)
-
Verwendet einstufenbasiertes Raster mit vordefiniertem Abstand zwischen den Stufen
-
Kann einekontrollierte Lot-Skalierung anwenden, kein unbegrenztes oder extremes Martingal
-
Der Schwerpunkt liegt auf derGlättung des durchschnittlichen Einstiegspreises und der Suche nach einem realistischen Ausstieg, wenn der Preis zurückgeht.
-
Die Gesamtzahl der Rasterstufen istbegrenzt, um zu verhindern, dass die Struktur zu einem "Kontobrenner" wird.
Das bedeutet, dass Complexity EAdas Grid zwar nutzt, aber auf einedisziplinierte und begrenzte Art und Weise, ganz anders als die typischen rücksichtslosen Grid EAs, die endlose Aufträge hinzufügen, bis die Marge zerstört ist.
Empfohlene Einstellungen
Um der Strategie genügend Spielraum zu geben, um sicher auf XAUUSD M1 zu operieren, sind die empfohlenen Grundbedingungen:
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart)
-
Mindesteinlage:300 USD
-
Empfohlener Leverage:1:1000
Mit diesen Parametern und vernünftigen Losgrößen kann der EA seine One-Shot-Entries und Recovery Grid mit einem angemessenen Margin-Puffer einsetzen.
Für wen ist dieser EA geeignet?
Lumi Signal - Complexity EA ist für Trader geeignet, die:
-
einenspezialisierten XAUUSD-Roboter auf M1 wünschen
-
One-Shot-Entries mit Trailing-Profit als Hauptgewinngenerator bevorzugen
-
verstehen, dass das Raster mächtig sein kann, wenn es in kontrollierter, begrenzter Weise verwendet wird
-
Sie wollen kein Hedging oder chaotische, unbegrenzte Martingale-Systeme
-
Ich möchte eine Strategie, die bereitsüber ein ganzes Jahrzehnt (2015-2025) backgetestet wurde.
-
DM mich für Voreinstellung