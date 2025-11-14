Lumi Signal Complexity EA MT5

Lumi Signal - Complexity EAist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell fürXAUUSD auf dem M1-Zeitrahmenentwickelt wurde undOne-Shot-Entries mit Trailing-Profitund einemkontrollierten Smart-Grid-Recovery-Modul kombiniert. Es handelt sichnichtum einen Hedging-Roboter; alle Positionen werdennurineiner Richtungeröffnet, ohne Kauf-/Verkaufssperre.

Die Kernidee:

Versuchen Sie zunächst, mit einer einzigen Position und Trailing sauber zu gewinnen.
Nur wenn sich der Markt gegen die Position wendet, greift ein kontrolliertes Smart Grid ein, um sie zu verwalten und zu erholen - ohne zu versuchen, das Konto zu verbrennen.

Die Strategie wurdevon 2015 bis 2025 auf dem XAUUSD getestet, wobei viele verschiedene Marktregimes und Volatilitätsphasen abgedeckt wurden.

Zentrale Handelslogik = One Shot + Trailing

Der primäre Motor von Lumi Signal - Complexity EA ist eineinzelner, strukturierter Einstieg:

  • Eröffnet einenOne-Shot-Handel basierend auf der internen Logik

  • Legt einenTake Profit (TP) auf einem logischen Niveau fest

  • NutztTrailing-Funktionen, um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Preis zu seinen Gunsten entwickelt

  • Ziel ist es, gewinnbringende Tradesso weit wie möglich laufen zu lassen und gleichzeitig den schwebenden Gewinn zu schützen.

Meistens macht der EA hier seinen Gewinn: ein sauberer Einstieg, definierter TP und dynamisches Trailing.

Smart Grid Recovery (keine Absicherung)

Wenn sich der Kursdeutlich gegen die Ausgangsposition bewegt, eröffnet der EAkeine entgegengesetzte Absicherung. Stattdessen aktiviert er eineSmart Grid Recovery in dieselbe Richtung:

  • Eröffnet zusätzliche Positionen in dergleichen Richtung wie der ursprüngliche Handel (keine Absicherung, keine Kauf-/Verkaufssperre)

  • Verwendet einstufenbasiertes Raster mit vordefiniertem Abstand zwischen den Stufen

  • Kann einekontrollierte Lot-Skalierung anwenden, kein unbegrenztes oder extremes Martingal

  • Der Schwerpunkt liegt auf derGlättung des durchschnittlichen Einstiegspreises und der Suche nach einem realistischen Ausstieg, wenn der Preis zurückgeht.

  • Die Gesamtzahl der Rasterstufen istbegrenzt, um zu verhindern, dass die Struktur zu einem "Kontobrenner" wird.

Das bedeutet, dass Complexity EAdas Grid zwar nutzt, aber auf einedisziplinierte und begrenzte Art und Weise, ganz anders als die typischen rücksichtslosen Grid EAs, die endlose Aufträge hinzufügen, bis die Marge zerstört ist.

Empfohlene Einstellungen

Um der Strategie genügend Spielraum zu geben, um sicher auf XAUUSD M1 zu operieren, sind die empfohlenen Grundbedingungen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart)

  • Mindesteinlage:300 USD

  • Empfohlener Leverage:1:1000

Mit diesen Parametern und vernünftigen Losgrößen kann der EA seine One-Shot-Entries und Recovery Grid mit einem angemessenen Margin-Puffer einsetzen.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Lumi Signal - Complexity EA ist für Trader geeignet, die:

  • einenspezialisierten XAUUSD-Roboter auf M1 wünschen

  • One-Shot-Entries mit Trailing-Profit als Hauptgewinngenerator bevorzugen

  • verstehen, dass das Raster mächtig sein kann, wenn es in kontrollierter, begrenzter Weise verwendet wird

  • Sie wollen kein Hedging oder chaotische, unbegrenzte Martingale-Systeme

  • Ich möchte eine Strategie, die bereitsüber ein ganzes Jahrzehnt (2015-2025) backgetestet wurde.

  • DM mich für Voreinstellung

Empfohlene Produkte
Nexus Scalper
Thang Chu
Experten
Nexus Scalper Live Signal: Signal ( 2.5% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Vermögensverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Das Nexus Portfolio ist das beste langfristige, diversifizierte Portfoli
Arithmetica
Oliver John Vella
Experten
PREIS WIRD DEMNÄCHST AUF £3999 ERHÖHT! Wir stellen Ihnen Arithmetica vor, einen hochmodernen Handelsalgorithmus, dessen Kern fortschrittliche mathematische Prinzipien sind. Arithmetica nutzt Hedging als hochentwickelte Risikomanagementtechnik und bietet eine anpassungsfähige Reihe von Inputs, die auf verschiedene Handelsprofile zugeschnitten sind. Von konservativen Händlern, die sich auf die Minimierung des Risikos konzentrieren, bis hin zu denjenigen, die höhere Renditen anstreben, ist Arith
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experten
Was ist Golden Osiris EA? Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen. Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von tec
EA Gold River
Denis Katerenchuk
Experten
EA Gold River wurde speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im Zeitrahmen M5-H1 entwickelt. EA Gold River verwendet Signale von einem einzigartigen Gold River Indikator (Sie müssen nicht separat kaufen, der Indikator ist in den Expert Advisor integriert). Ich werde keine schön gezeichneten Screenshots und super bearbeitete Videos zeigen. Wenn Sie meinen EA TradeBooster verwenden, dann werden Sie EA Gold River mögen. Das Standard-Set ist gut für den Handel, aber Sie können immer kommen mit
Thinker MT5
William J Pabon Caraballo
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den "Thinker EA" vor , einen hochmodernen Expert Advisor, der für Präzision, Anpassungsfähigkeit und Effizienz im Devisenhandel neu definiert wurde. Dieser aktualisierte, vollautomatische EA kombiniert modernste benutzerdefinierte Indikatoren, dynamische Strategien und fortschrittliche Risikomanagement-Tools, um sich unter verschiedenen Marktbedingungen auszuzeichnen. Optimiert für EURUSD , liefert der Thinker EA eine außergewöhnliche Performance bei einem der meistgehandelten
Breakout Hunter Pro
Jimmy Saputra
Experten
Dieser EA verwendet eine Breakout-Strategie, wird für Swing-Hochs und Tiefs automatisch suchen. Hat Schutz vor täglichen max Drawdown so diese ea ist sehr sicher. Nicht mit martingale oder Gitter Techniken. Empfohlener Zeitrahmen 1hour . Empfohlene Paare EURUSD & USDJPY . Risiko-Prozent: Risiko pro Handel. Berechnen Sie das Risiko auf der Grundlage: Sie können auf Basis des Saldos oder des Eigenkapitals wählen. Festes Los: Wenn der Risikoprozentsatz = 0 ist, wird das Fix-Lot aktiviert. Zeitrah
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experten
Merkmale Ein erstaunlicher Scalper, der für den EURUSD 1 min Zeitrahmen entwickelt wurde. Verglichen mit der 5-Minuten-Version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , ist dieser ein höheres Risiko/Lohn. Genau wie die 5-Minuten-Version benötigte diese Version mehr als 500 Stunden Optimierung. Es wurde für die IC Markets MQL5 Plattform entwickelt und an deren Daten angepasst, aber ich nehme an, dass es auch auf anderen Brokern funktioniert. Ich werde auch bald die MT4 Version
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Experten
MA Scalping Pro EA - Professioneller Multi-Symbol Expert Advisor für MT5 Übersicht Der EMA Scalping Pro EA ist ein professionelles Handelssystem für MetaTrader 5 , das auf der klassischen 10/21/50 EMA Crossover Strategie basiert. Es wurde für präzises Forex Scalping und kurzfristigen Handel entwickelt und passt sich automatisch an jedes Symbol an - einschließlich Forex, Gold, Indizes und Rohstoffe - auf jedem Zeitrahmen von M1 bis D1 . Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit kaufen, erhalten Si
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Experten
DailyGold Surge EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und platziert trendkonforme Trades präzise im hochwahrscheinlichen täglichen Zeitfenster von 01:00 bis 02:00 Uhr (Serverzeit) .   LAUNCH-AKTION Nur noch wenige Lizenzen verfügbar für   $399 ! Nächster Preis:   $499 Finaler Preis:   $1.999 Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Gegenbewegung macht, fügt der EA intelligent einen zweiten
Money Magnet
Farhad Kia
Experten
ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Devisenhandel. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, aber die Ergebnisse sind besser mit EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, der jährliche Gewinne mit hohem Sharpe-Ratio anstrebt, ist Money Magnet eine gute Option. Bitte besuchen Sie den Kommentarbereich, um Ihre Einstellungen mit anderen zu teilen und genießen Sie die neuesten optimalen Einstellungen, die von anderen Benutzern hochgeladen wurden. Vorte
LionKing
Dragan Drenjanin
Experten
Lion King EA v13 – Erweiterter, neuronales Netzwerk-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Der   Lion King EA   ist ein leistungsstarkes und flexibles automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, speziell optimiert für   XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen   . Version 13 bietet ein bedeutendes Upgrade: ein vollständig integriertes   neuronales Netzwerk   , das die bewährte algorithmische Basis um adaptive Intelligenz erweitert und Händlern so beispiellose Wahlmöglichkeiten und Kontrolle ermögli
GOM Custom EA
Wannapach Chinnaprapa
Experten
GOM Custom EA ist ein anpassbarer EA Strategy Builder. Sie können mit diesem Produkt Ihren eigenen EA entwerfen. Es funktioniert mit allen Instrumenten (Forex, Gold, etc.) Das Produkt ist so konzipiert, dass es hochgradig anpassbare Optionen für Einstiegskriterien, TP, SL, Rasterhandelssysteme und auch eine Sicherheitsausstiegsoption bietet. Eine Demonstration Einstellung mit dem EA gegeben hat eine Rückkehr von 11x innerhalb von 20 Monaten ($1.000 bis $11.000) (Getestet von Jan 2024 - Aug 2025
IFR2Bot
Rafael Campolina Vidal
Experten
"Maximieren Sie Ihre Gewinne mit Intelligenz und Präzision: Wir stellen den IFR2 EA für MetaTrader 5 vor!" Der IFR2 EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der auf der renommierten Strategie des Relative Strength Index (RSI) basiert, einem von professionellen Händlern weit verbreiteten technischen Ansatz. Dieser Expert Advisor wurde optimiert, um Marktchancen in überkauften und überverkauften Situationen zu nutzen und dabei mit hoher Effizienz und Sicherheit zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vor
NakaTrendBot
Ricardo De Andrade Nakano
Experten
Präsentieren Ihnen NakaTrendBot - Ihr ultimativer Partner für den Handel mit Trends! Sind Sie es leid, Chancen zu verpassen, wenn sich der Markt verändert? Suchen Sie nicht weiter, denn NakaTrendBot ist hier, um Ihnen zu helfen, sich in der dynamischen Welt des Trendhandels zurechtzufinden. NakaTrendBot ist mehr als nur ein Roboter; er ist eine raffinierte algorithmische Maschine, die darauf ausgelegt ist, Trendänderungen und Konsolidierungen präzise zu erkennen. Durch den Einsatz modernster
Adapto
Simone Peruggio
Experten
SCHREIBEN SIE MIR PRIVAT, SOBALD SIE DEN BOT ERHALTEN, UM DER GRUPPE BEIZUTRETEN! Mögen Sie es, wenn Ihre Kontokurven in die Höhe schnellen? Träumen Sie davon, einen EA zu haben, der alles für Sie erledigt, ohne dass Sie etwas tun müssen? Dann nehmen Sie nicht Adapto. Wenn Ihre Vorstellung von Bots auf der Idee beruht, dass Sie absolut nichts tun müssen, einen Bot einsetzen und das Universum Sie durch göttliche Gnade Geld drucken lässt, als gäbe es kein Morgen, tut es mir leid, aber Sie sind hie
PropKing
Naveen Kumar Shyam
Experten
Produktbeschreibung - PropKing EA PropKing EA ist ein Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er bietet eine strukturierte Handelslogik mit Risikomanagementfunktionen, die für Instrumente wie Forex, Indizes und Cryptocurrencies geeignet sind. Wichtigste Merkmale Breakout-basierte Einstiegslogik Identifiziert potenzielle Einstiegszonen anhand von Hoch/Tief-Ausbruchsbedingungen mit optionaler EMA-basierter Filterung. Konfiguration der Losgröße Unterstützt mehrere Methoden der Lo
BB Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dies ist ein Trend Scalping EA, weil es Trend-Indikatoren wie Bollinger Bands und Moving Average verwendet. Einfach zu bedienen Forex Expert Advisor für EURUSD H1 entwickelt, aber voll in der Lage, den Handel mit anderen Forex-Paare und andere Zeitrahmen zu. Eigenschaften: 1. KEIN Raster 2. KEIN Martingal 3. Intelligente Losgrößenbestimmung 4. Automatische Gewinnmitnahme im Geld 5. Automatischer Stop Out bei % des Saldos 6. Minimale Eingaben 7. Kann auch mit 100 US-Konto handeln. 8. Hohe Gewinnr
ICT NY KillZone EA
Zhen Hao Wu
Experten
ICT Strategy Expert: FVG + OB Dual Confirmation EA Mindesteinlage erforderlich: 3000 USD Beschreibung: Kämpfen Sie damit, hochwahrscheinliche ICT-Handelsmöglichkeiten zu finden? Dieser EA ist Ihre ultimative Lösung! Er automatisiert die komplexe Kernlogik des Inner Circle Trader (ICT) , indem er potenzielle Wendepunkte des Marktes durch einen strengen Doppelfilter aus Fair Value Gaps (FVG) und Order Blocks (OB) präzise erfasst. Verabschieden Sie sich von der manuellen Chartbeobachtung und lassen
Trend WIN B3
JETINVEST
5 (4)
Experten
Trend WIN B3 ist ein professionelles Handelssystem, das für die MT5-Plattform entwickelt und für die Arbeit mit MINI FUTURE INDEX (WIN) auf B3 in BRASILIEN optimiert wurde. Das System verwendet Fuzzy Logic in mehreren Zeitrahmen (1M, 5M, 15M, 30M, H1, H4, D1), um den Preistrend zu identifizieren, wobei in jedem Zeitrahmen Gewichtungen gemäß den durchgeführten Berechnungen angewendet werden. Nachdem der Trend erkannt wurde, platziert das System eine STOP-Order (KAUF oder VERKAUF) entsprechend der
Bitcoin Scalping Robot MT5
Yan Zhen Du
1 (1)
Experten
Dies ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für BTCUSD auf dem M1 (1-Minuten)-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es nutzt eine intelligente Preisaktionsanalyse, um kurzfristige Chancen auf dem hochvolatilen Kryptomarkt zu nutzen und bietet Händlern Effizienz und Disziplin. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die nach einer schnellen und effektiven Scalping-Strategie suchen, und führt über 10-60 Trades pro Tag aus, was den Nutzern ein stabiles und skalierbar
Midas AI MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
MIDAS AI ist der Wächter über Ihr Kapital. Sie stürzt sich nicht Hals über Kopf in den Handel, sondern wägt jede Entscheidung mit mathematischer Präzision ab. Seine Stop-Losses und Take-Profits sind keine Zufallszahlen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Berechnungen zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung. MIDAS AI ist eine Sinfonie von Analysen und Algorithmen. Wie ein erfahrener Schachspieler berechnet sie ihre Züge durch die Analyse von Charts und Wirtschaftsindikatoren. Sie lässt sich n
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experten
Your Grox EA - Die nächste Evolution im automatisierten Handel Your Grox EA ist ein fortschrittlicher und innovativer Trading Advisor, der auf einer einzigartigen Kauf- und Verkaufsstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sich dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen und folgt dem Trend mit Präzision , indem er einen proprietären Algorithmus und ein leistungsstarkes internes System von Indikatoren nutzt. Revolutionäre Buy Sell Powered Strategie : Dieser hochmoderne Berater verlässt
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
QuantLot Expert: Das ultimative Reversal-System für EURUSD QuantLot Expert ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den EURUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Reversal-Strategie einsetzt, um potenzielle Kursumkehrpunkte zu erkennen und von Marktbewegungen zu profitieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptmerkmale Pr
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Experten
Unser automatisierter Handelsroboter basiert auf der MT5-Plattform. Es handelt sich um ein trendfolgendes System für langfristiges Wachstum. Hauptmerkmale & Vorteile: Enger Stop-Loss und striktes Kapitalmanagement : Der Roboter legt Wert auf den Schutz Ihres Kapitals, indem er enge Stop-Loss-Orders verwendet und sich an strikte Kapitalmanagementregeln hält. Bei jedem Handel wird nur ein kleiner, vorher festgelegter Prozentsatz Ihres Kontos riskiert, um Langlebigkeit zu gewährleisten und einen mö
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RX60 The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassun
Weitere Produkte dieses Autors
Lumi Signal Complexity EA
Vicky Achmad Maulana
Experten
Lumi Signal - Complexity EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde und One-Shot-Entries mit Trailing-Profit und einem kontrollierten Smart-Grid-Recovery-Modul kombiniert . Es handelt sich nicht um einen Hedging-Roboter; alle Positionen werden nur in einer Richtung eröffnet , ohne Kauf-/Verkaufssperre. Die Kernidee: Versuchen Sie zunächst, mit einem One-Shot und Trailing sauber zu gewinnen. Nur wenn sich der Markt gege
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension