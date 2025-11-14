Lumi Signal - Complexity EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde und One-Shot-Entries mit Trailing-Profit und einem kontrollierten Smart-Grid-Recovery-Modul kombiniert . Es handelt sich nicht um einen Hedging-Roboter; alle Positionen werden nur in einer Richtung eröffnet , ohne Kauf-/Verkaufssperre.

Die Kernidee:

Versuchen Sie zunächst, mit einem One-Shot und Trailing sauber zu gewinnen.

Nur wenn sich der Markt gegen die Position wendet, greift ein kontrolliertes intelligentes Raster ein, um sie zu verwalten und zu erholen - ohne zu versuchen, das Konto zu verbrennen.

Die Strategie wurde von 2015 bis 2025 am XAUUSD getestet, wobei viele verschiedene Marktregimes und Volatilitätsphasen abgedeckt wurden.

Zentrale Handelslogik = One Shot + Trailing

Der primäre Motor von Lumi Signal - Complexity EA ist ein einzelner, strukturierter Einstieg:

Eröffnet einen One-Shot-Handel basierend auf der internen Logik

Legt einen Take Profit (TP) auf einem logischen Niveau fest

Nutzt Trailing-Funktionen , um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Preis zu seinen Gunsten entwickelt

Ziel ist es, gewinnbringende Trades so weit wie möglich laufen zu lassen und gleichzeitig den schwebenden Gewinn zu schützen.

In den meisten Fällen macht der EA hier seinen Gewinn: ein sauberer Einstieg, definierter TP und dynamisches Trailing.

Smart Grid Recovery (keine Absicherung)

Wenn sich der Kurs deutlich gegen die Ausgangsposition bewegt, eröffnet der EA keine entgegengesetzte Absicherung. Stattdessen aktiviert er eine Smart Grid Recovery in dieselbe Richtung:

Eröffnet zusätzliche Positionen in der gleichen Richtung wie der ursprüngliche Handel (keine Absicherung, keine Kauf-/Verkaufssperre)

Verwendet ein stufenbasiertes Raster mit vordefiniertem Abstand zwischen den Stufen

Kann eine kontrollierte Lot-Skalierung anwenden, kein unbegrenztes oder extremes Martingal

Der Schwerpunkt liegt auf der Glättung des durchschnittlichen Einstiegspreises und der Suche nach einem realistischen Ausstieg, wenn der Preis zurückgeht.

Die Gesamtzahl der Rasterstufen ist begrenzt, um zu verhindern, dass die Struktur zu einem "Kontobrenner" wird.

Das bedeutet, dass Complexity EA das Grid zwar nutzt, aber auf eine disziplinierte und begrenzte Art und Weise, ganz anders als die typischen rücksichtslosen Grid EAs, die endlose Aufträge hinzufügen, bis die Marge zerstört ist.

Empfohlene Einstellungen

Um der Strategie genügend Spielraum zu geben, um sicher auf XAUUSD M1 zu operieren, sind die empfohlenen Grundbedingungen:

Symbol : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen : M1 (1-Minuten-Chart)

Mindesteinlage : 300 USD

Empfohlener Leverage: 1:1000

Mit diesen Parametern und vernünftigen Losgrößen kann der EA seine One-Shot-Entries und Recovery Grid mit einem angemessenen Margin-Puffer einsetzen.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Lumi Signal - Complexity EA ist für Trader geeignet, die: