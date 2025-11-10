Lumi Signal Complexity EA MT5

Lumi Signal - Complexity EA es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD en el marco de tiempo M1 , que combina entradas de un solo tiro con trailing profit y un módulo de recuperación de la red inteligente controlada . No es un robot de cobertura; todas las posiciones se abren en una sola dirección , sin bloqueo de compra vs venta.

La idea central:

En primer lugar, tratar de ganar limpiamente con un tiro y trailing.

Sólo si el mercado va en contra de la posición, una red inteligente controlada interviene para gestionar y recuperar - sin tratar de quemar la cuenta.

La estrategia ha sidobacktested en XAUUSD desde 2015 hasta 2025, cubriendo muchos regímenes de mercado y fases de volatilidad diferentes.

Core Trading Logic = One Shot + Trailing

El motor principal de Lumi Signal - Complexity EA es unaentrada única y estructurada:

Abre una operación de una sola vez basada en la lógica interna

Establece un Take Profit (TP) a un nivel lógico

Utiliza características de arrastre para bloquear el beneficio cuando el precio se mueve a favor

Su objetivo es permitir que las operaciones ganadoraslleguen lo más lejos posible, protegiendo al mismo tiempo el beneficio flotante.

La mayoría de las veces, aquí es donde el EA obtiene sus beneficios: una entrada limpia, TP definido y trailing dinámico.

Recuperación de la Red Inteligente (Sin Cobertura)

Cuando el preciose mueve significativamente en contra de la posición inicial, el EAno abre una cobertura opuesta. En su lugar, activa unaRecuperación de Red Inteligente en lamisma dirección:

Abre posiciones adicionales en la misma dirección que la operación original (sin cobertura, sin bloqueo de compra vs venta).

Utiliza una rejilla escalonada , con una distancia predefinida entre niveles

Puede aplicar un escalado de lotes controlado , no una martingala ilimitada o extrema

El objetivo es suavizar el precio medio de entrada y buscar una salida realista cuando el precio retrocede.

El número total de niveles de rejilla eslimitado, evitando que la estructura se convierta en un "quemacuentas"

Esto significa que Complexity EAutiliza la rejilla, pero de unamanera disciplinada y limitada, muy diferente de los típicos EAs de rejilla imprudentes que añaden interminables órdenes hasta destruir el margen.

Ajustes recomendados

Para dar a la estrategia suficiente espacio para operar con seguridad en XAUUSD M1, las condiciones de base sugeridas son:

Símbolo : XAUUSD (Oro)

Marco temporal : M1 (gráfico de 1 minuto)

Depósito mínimo : 300 USD

Apalancamiento recomendado:1:1000

Con estos parámetros y tamaños de lote razonables, el EA puede desplegar sus entradas one-shot y su rejilla de recuperación con un buffer de margen apropiado.

¿Para quién es este EA?

Lumi Signal - Complejidad EA es adecuado para los comerciantes que: