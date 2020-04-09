AntiRevenge Police Bot

Anti Revenge Trading Police Bot v1.80 (Revenge Trading Protector)

Entwickelt von Mindfultradeness





Bist du gefangen im Zyklus des Revenge Tradings, wo jeder Verlust dich dazu verleitet, wieder einzusteigen? Stell dir einen Wächter an deiner Seite vor – den Anti-Revenge Police Bot, dein ultimatives Werkzeug, um Revenge Trading zu überwinden! Diese innovative Utility beobachtet jeden deiner Schritte, erkennt abgeschlossene Verluste und aktiviert eine anpassbare Auszeit, um toxische Impulse zu stoppen. Mit Echtzeit-Intervention schließt sie alle Positionen und ausstehenden Orders, geleitet dich zu einer achtsamen Handelsreise voller Hoffnung. Lass uns erkunden, wie es funktioniert, und es gemeinsam einrichten!





Hauptmerkmale mit Vorteilen:

- **Echtzeit-Multilingual-HUD mit Fortschrittsbalken und Countdown:** Bleibe sofort informiert mit einer dynamischen Anzeige in deiner Sprache, die Klarheit in deinen Trades bringt.

- **Anti-Revenge Police: Schließt offene Positionen und löscht ausstehende Orders:** Genieße Frieden im Geist, indem diese Funktion impulsive Wiedereinstiege verhindert und dein Konto schützt.

- **Anpassbare Auszeit (1-60 Minuten):** Mache eine Pause zur Reflexion mit einer unter deiner Kontrolle stehenden Zeit – stelle die Minuten nach deinen Bedürfnissen ein.

- **Warnungen mit Meditationslinks zur Beruhigung deines Geistes:** Erhalte beruhigende Benachrichtigungen (konfiguriere sie in den MT5-Plattformeinstellungen), um deine Konzentration wiederherzustellen – aktiviere sie nach Wahl.

- **Vollständig anpassbar (Farben, Position, Schriftgröße):** Passe es deinem Stil an mit unbegrenzten Optionen für ein verbessertes Erlebnis.





Wie es funktioniert – Dein Mini-Tutorial:

Stell dir vor: Du handelst, und ein Verlust trifft dich. Der Anti-Revenge Police Bot springt in Aktion und überwacht deine Trades basierend auf Gewinn, Provision und Swap. Bei einem erkannten Verlust aktiviert er eine Auszeit – stelle die Dauer in Minuten mit dem "Cooldown Duration"-Input ein. Während dieser Pause verwendest du Einstellungen mit "true" oder "false", um den Bot zu steuern. Das bedeutet: "true" aktiviert eine Funktion und erlaubt ihr zu arbeiten (z. B. Trades schließen), während "false" sie deaktiviert und inaktiv lässt. Zum Beispiel, setze "Enable Anti-Revenge Police to Close Trades" auf "true", um offene Positionen automatisch zu schließen (oder "false", um sie offen zu lassen), und nutze "Enable Anti-Revenge Police to Delete Pending Orders" auf "true", um ausstehende Orders zu löschen (oder "false", um sie zu behalten). Der Echtzeit-HUD leuchtet auf, zeigt den Countdown und Fortschritt – aktiviere "Show HUD" mit "true", um ihn anzuzeigen, oder "false", um ihn zu verbergen. Wähle "Use Simple HUD" auf "true" für eine Textansicht oder "false" für den grafischen HUD. Passe "Font Size" manuell an deinen Komfort an. Dieser Prozess durchbricht die Kette toxischer Impulse und bietet Hoffnung bei jedem Schritt zu diszipliniertem Trading.





Warum es wichtig ist:

Revenge Trading kann deine Amygdala entführen, impulsive Entscheidungen anheizen, die deine Konten auslaugen. Dieser Bot ist dein Schild, entwickelt, um Revenge Trading zu überwinden, indem er diese Impulse mit einer Auszeit unterbricht – denke daran als eine Hoffnungslinie. Inspiriert von Handelspsychologie, ermächtigt er dich, mit klarem Geist zu handeln.





Haftungsausschluss:

Dieses Tool fördert emotionale Widerstandsfähigkeit, garantiert jedoch keine Gewinne. Automatische Schließungen können zu Verlusten durch Provisionen, Spreads oder Gebühren führen. Du musst es gründlich in einer DEMO-Umgebung testen, bevor du es live nutzt. Kein Finanzrat.