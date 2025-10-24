AntiRevenge Police Bot

Anti-Revenge Police Bot v1.80

Développé par Mindfultradeness | Vous luttez contre le revenge trading ? L'Anti-Revenge Police Bot est votre outil ultime de gestion des risques ! Cette utilité détecte les pertes clôturées, active une période de cooldown personnalisable et ferme automatiquement toutes les transactions (y compris les ordres en attente) via la Police Anti-Revenge pour bloquer les émotions toxiques du revenge trading. Améliorez votre trading conscient avec un HUD multilingue, des alertes mobile/bureau liées à des ressources de méditation et une détection précise des pertes.

Caractéristiques clés :

- Cooldown configurable (1-60 minutes).

- Police Anti-Revenge : Ferme les positions ouvertes et supprime les ordres en attente.

- HUD graphique multilingue avec barre de progression et compte à rebours.

- Alertes avec liens vers des méditations pour apaiser l'esprit.

- Entièrement personnalisable (couleurs, position, taille de police).

Comment ça fonctionne :

Le bot surveille vos transactions et active un cooldown lorsqu'une perte est détectée (basé sur le profit, les commissions et les swaps). Pendant cette période, il prévient les actions impulsives en fermant les trades. Le HUD fournit un état en temps réel, tandis que les alertas vous guident vers des exercices de mindfulness.

Avertissement : Cet outil gère les émotions et ne garantit pas de profits. Les fermetures automatiques de trades peuvent entraîner des pertes dues aux commissions, spreads ou autres coûts. Testez minutieusement en environnement DEMO avant utilisation en live. Pas de conseil financier.

Version démo gratuite disponible. Téléchargez, testez et protégez votre trading avec mindfulness !