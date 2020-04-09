AntiRevenge Police Bot

Anti Revenge Trading Police Bot v1.80 (Revenge Trading Protector)

开发商: Mindfultradeness





你是否陷入复仇交易的循环，每一次亏损都诱惑你再次入场？想象一位守护者站在你身旁——Anti-Revenge Police Bot，你克服复仇交易的终极工具！这款创新实用工具时刻关注你的每一步，检测已关闭的亏损并触发可定制的冷却期，以阻止那些毒性冲动。凭借实时干预，它关闭所有头寸和挂单，引领你走向充满希望的 mindful 交易之旅。让我们一起探索其工作原理并完成设置！





关键功能与优势：

- **实时多语言 HUD 带进度条和倒计时：** 立即获取以你语言显示的动态信息，确保交易清晰可见。

- **Anti-Revenge Police：关闭开放头寸并删除挂单：** 享受冲动再入场的平静保护，保障你的账户安全。

- **可配置冷却期（1-60 分钟）：** 通过你控制的暂停时间进行反思——根据需求设置分钟数。

- **带冥想链接的警报以舒缓身心：** 接收平静的通知（需在 MT5 平台设置中配置），恢复专注——按需启用。

- **完全可定制（颜色、位置、字体大小）：** 按你的风格调整，提供个性化的体验。





工作原理 - 你的迷你教程：

想象一下：你在交易中，突然遭遇亏损。Anti-Revenge Police Bot 迅速行动，基于利润、佣金和掉期的交易进行监控。当检测到亏损时，它会启动冷却期——通过“Cooldown Duration”输入设置分钟数。在此暂停期间，你将使用“true”或“false”设置来控制机器人。它们的含义是：“true”开启功能，让其工作（例如关闭交易），而“false”关闭功能，使其保持不活跃。例如，将“Enable Anti-Revenge Police to Close Trades”设为“true”以自动关闭开放头寸（或设为“false”以保持开放），并将“Enable Anti-Revenge Police to Delete Pending Orders”设为“true”以清除挂单（或“false”以保留）。实时 HUD 亮起，显示倒计时和进度——将“Show HUD”设为“true”以显示，或“false”以隐藏。选择“Use Simple HUD”设为“true”以使用文本视图，或“false”以使用图形 HUD。手动调整“Font Size”以获得舒适体验。这一过程打破了毒性冲动的链条，每一步都带来纪律交易的希望。





为何重要：

复仇交易可能劫持你的杏仁核，激发鲁莽决策，耗尽账户。这款机器人是你的盾牌，专为克服复仇交易设计，通过冷却期中断这些冲动——将其视为希望的生命线。受交易心理学启发，它赋予你以清晰头脑交易的能力。





免责声明：

此工具增强情感韧性，但不保证利润。自动关闭可能导致佣金、点差或其他费用损失。你必须在 DEMO 环境中彻底测试，方可在实盘使用。非财务建议。