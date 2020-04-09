AntiRevenge Police Bot

Anti Revenge Trading Police Bot v1.80 (Revenge Trading Protector)
Desenvolvido por Mindfultradeness

Você está preso no ciclo do revenge trading, onde cada perda te tenta a voltar ao mercado? Imagine um guardião ao seu lado — o Anti-Revenge Police Bot, sua ferramenta definitiva para superar o revenge trading! Esta utilidade inovadora monitora cada movimento seu, detecta perdas fechadas e ativa um período de cooldown personalizável para interromper esses impulsos tóxicos. Com intervenção em tempo real, ela fecha todas as posições e ordens pendentes, guiando você para uma jornada de trading consciente cheia de esperança. Vamos explorar como funciona e configurá-lo juntos!

Características principais com benefícios:
- **HUD multilíngue em tempo real com barra de progresso e contagem regressiva:** Fique informado instantaneamente com uma tela dinâmica no seu idioma, trazendo clareza para suas operações.
- **Anti-Revenge Police: Fecha posições abertas e deleta ordens pendentes:** Desfrute de paz de espírito ao impedir reentradas impulsivas, protegendo sua conta.
- **Cooldown configurável (1-60 minutos):** Faça uma pausa para refletir com um tempo sob seu controle — ajuste os minutos conforme suas necessidades.
- **Alertas com links de meditação para acalmar sua mente:** Receba notificações calmantes (configure-as nas configurações da plataforma MT5) para restaurar seu foco — ative conforme sua escolha.
- **Totalmente personalizável (cores, posição, tamanho da fonte):** Adapte ao seu estilo com infinitas opções para melhorar sua experiência.

Como funciona – Seu mini-tutorial:
Imagine isso: você está operando e sofre uma perda. O Anti-Revenge Police Bot entra em ação, monitorando suas operações com base em lucro, comissão e swap. Ao detectar uma perda, ele ativa um cooldown — configure a duração em minutos com o input "Cooldown Duration". Durante essa pausa, você usará configurações com "true" ou "false" para controlar o bot. Isso significa: "true" ativa uma função, permitindo que ela funcione (por exemplo, fechar operações), enquanto "false" desativa, deixando-a inativa. Por exemplo, defina "Enable Anti-Revenge Police to Close Trades" como "true" para fechar automaticamente posições abertas (ou "false" para mantê-las abertas), e use "Enable Anti-Revenge Police to Delete Pending Orders" como "true" para eliminar ordens pendentes (ou "false" para preservá-las). O HUD em tempo real se ilumina, mostrando a contagem regressiva e o progresso — ative "Show HUD" com "true" para exibi-lo ou "false" para ocultá-lo. Escolha "Use Simple HUD" como "true" para uma visualização de texto ou "false" para o HUD gráfico. Ajuste "Font Size" manualmente para seu conforto. Este processo quebra a cadeia de impulsos tóxicos, oferecendo esperança a cada passo em direção a um trading disciplinado.

Por que importa:
O revenge trading pode sequestrar sua amígdala, alimentando decisões precipitadas que esgotam suas contas. Este bot é seu escudo, projetado para superar o revenge trading ao interromper esses impulsos com um cooldown — pense nele como uma linha de esperança. Inspirado na psicologia do trading, ele te capacita a operar com uma mente clara.

Aviso legal:
Esta ferramenta melhora a resiliência emocional, mas não garante lucros. Fechamentos automáticos podem causar perdas por comissões, spreads ou outras taxas. Você deve testar exaustivamente em um ambiente DEMO antes de usar em conta real. Não é aconselhamento financeiro.
