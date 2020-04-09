AntiRevenge Police Bot

Anti Revenge Trading Police Bot v1.80 (Revenge Trading Protector)
開発元: Mindfultradeness

復讐トレードのサイクルに囚われていると感じますか？毎回の損失が再入場を誘惑しますか？あなたのそばに立つガーディアン、Anti-Revenge Police Botを想像してください。これは復讐トレードを克服する究極のツールです！この革新的なユーティリティは、あなたのあらゆる動きを見守り、閉じた損失を検出し、カスタマイズ可能なクールダウンを起動して毒性衝動を止めます。リアルタイム介入により、すべてのポジションと保留注文を閉じ、希望に満ちたマインドフルトレーディングの旅へと導きます。どう働くか、共に設定を進めましょう！

主な機能と利点：
- **リアルタイム多言語 HUD with プログレスバーとカウントダウン：** あなたの言語で動的な表示を即座に確認し、取引の明確さを提供します。
- **Anti-Revenge Police：オープンポジションを閉じ、保留注文を削除：** 衝動的な再入場を防ぎ、安心感をもたらし、アカウントを保護します。
- **カスタマイズ可能なクールダウン（1-60分）：** 自分のペースで一時停止し、熟考する時間を設定—必要に応じて分数を調整します。
- **瞑想リンク付きのアラートで心を落ち着ける：** MT5プラットフォームの設定で構成する落ち着いた通知を受け取り、集中力を回復—選択に応じて有効にします。
- **完全にカスタマイズ可能（色、位置、フォントサイズ）：** あなたのスタイルに合わせて無限のオプションで体験を向上させます。

仕組み - あなたのミニチュートリアル：
想像してみてください：あなたは取引中、損失が発生します。Anti-Revenge Police Botが即座に動き、利益、コミッション、スワップに基づいて取引を監視します。損失が検出されると、クールダウンが起動—「Cooldown Duration」入力で分単位の長さを設定します。この一時停止中、「true」または「false」を使用してボットを制御します。意味はこうです：「true」は機能をオンにし、動作を許可（例：取引を閉じる）、一方「false」はオフにし、非活性にします。例えば、「Enable Anti-Revenge Police to Close Trades」を「true」に設定してオープンポジションを自動的に閉じる（または「false」で開いたまま）、そして「Enable Anti-Revenge Police to Delete Pending Orders」を「true」にして保留注文を削除（または「false」で保持）。リアルタイム HUDが点灯し、カウントダウンと進行状況を表示—「Show HUD」を「true」で表示、または「false」で非表示に。 「Use Simple HUD」を「true」でテキスト表示、または「false」でグラフィック HUDを選択。「Font Size」を手動で調整して快適さを確保します。このプロセスは毒性衝動の連鎖を断ち切り、規律ある取引への希望を毎ステップで提供します。

なぜ重要か：
復讐トレードはあなたの扁桃体を乗っ取り、性急な決断を促し、口座を枯渇させます。このボットはあなたの盾であり、復讐トレードを克服するためにクールダウンでこれらの衝動を中断するよう設計されています—希望の生命線と考えてください。取引心理学に着想を得て、クリアなマインドで取引する力を与えます。

免責事項：
このツールは感情的回復力を高めますが、利益を保証しません。自動的な閉鎖はコミッション、スプレッド、または手数料による損失を引き起こす可能性があります。ライブ使用前にDEMO環境で徹底的にテストする必要があります。金融アドバイスではありません。
