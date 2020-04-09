AntiRevenge Police Bot

Anti Revenge Trading Police Bot v1.80 (Revenge Trading Protector)

Desarrollado por Mindfultradeness





¿Estás atrapado en el ciclo del revenge trading, donde cada pérdida te tienta a volver a entrar? Imagina un guardián a tu lado: el Anti-Revenge Police Bot, tu herramienta definitiva para superar el revenge trading. Esta innovadora utilidad vigila cada uno de tus movimientos, detecta pérdidas cerradas y activa un periodo de enfriamiento personalizable para frenar esos impulsos tóxicos. Con intervención en tiempo real, cierra todas las posiciones y órdenes pendientes, guiándote hacia un viaje de trading consciente lleno de esperanza. ¡Exploremos cómo funciona y configúralo juntos!





Características clave con beneficios:

- **HUD multilingüe en tiempo real con barra de progreso y cuenta regresiva:** Mantente informado al instante con una pantalla dinámica en tu idioma, aportando claridad a tus operaciones.

- **Anti-Revenge Police: Cierra posiciones abiertas y elimina órdenes pendientes:** Disfruta de tranquilidad al detener re-entradas impulsivas, protegiendo tu cuenta.

- **Periodo de enfriamiento configurable (1-60 minutos):** Haz una pausa para reflexionar con un tiempo bajo tu control—ajusta los minutos según tus necesidades.

- **Alertas con enlaces a meditaciones para calmar tu mente:** Recibe notificaciones tranquilizadoras (configúralas en los ajustes de la plataforma MT5) para restaurar tu enfoque—actívalas a tu elección.

- **Totalmente personalizable (colores, posición, tamaño de fuente):** Adáptalo a tu estilo con infinitas opciones para mejorar tu experiencia.





Cómo funciona – Tu minitutorial:

Imagina esto: estás operando y sufres una pérdida. El Anti-Revenge Police Bot entra en acción, monitorizando tus operaciones basadas en beneficio, comisión y swap. Al detectar una pérdida, activa un periodo de enfriamiento—configura la duración en minutos con el input "Cooldown Duration". Durante esta pausa, usarás ajustes con "true" o "false" para controlar el bot. Esto significa: "true" activa una función, permitiendo que funcione (por ejemplo, cerrar operaciones), mientras que "false" la desactiva, dejándola inactiva. Por ejemplo, establece "Enable Anti-Revenge Police to Close Trades" en "true" para cerrar automáticamente posiciones abiertas (o "false" para mantenerlas abiertas), y usa "Enable Anti-Revenge Police to Delete Pending Orders" en "true" para eliminar órdenes pendientes (o "false" para conservarlas). El HUD en tiempo real se ilumina, mostrando el inversor y el progreso—activa "Show HUD" con "true" para verlo o "false" para ocultarlo. Elige "Use Simple HUD" en "true" para una vista de texto o "false" para la versión gráfica. Ajusta "Font Size" manualmente para tu comodidad. Este proceso rompe la cadena de impulsos tóxicos, ofreciendo esperanza en cada paso hacia un trading disciplinado.





Por qué importa:

El revenge trading puede secuestrar tu amígdala, alimentando decisiones precipitadas que agotan tus cuentas. Este bot es tu escudo, diseñado para superar el revenge trading al interrumpir esos impulsos con un periodo de enfriamiento—piénsalo como una línea de esperanza. Inspirado en la psicología del trading, te empodera para operar con una mente clara.





Aviso legal:

Esta herramienta mejora la resiliencia emocional, pero no garantiza beneficios. Los cierres automáticos pueden provocar pérdidas por comisiones, spreads u otros costes. Debes probarla exhaustivamente en un entorno DEMO antes de usarla en vivo. No es asesoramiento financiero.