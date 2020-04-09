AntiRevenge Police Bot

Anti Revenge Trading Police Bot v1.80 (Revenge Trading Protector)
Desarrollado por Mindfultradeness

¿Estás atrapado en el ciclo del revenge trading, donde cada pérdida te tienta a volver a entrar? Imagina un guardián a tu lado: el Anti-Revenge Police Bot, tu herramienta definitiva para superar el revenge trading. Esta innovadora utilidad vigila cada uno de tus movimientos, detecta pérdidas cerradas y activa un periodo de enfriamiento personalizable para frenar esos impulsos tóxicos. Con intervención en tiempo real, cierra todas las posiciones y órdenes pendientes, guiándote hacia un viaje de trading consciente lleno de esperanza. ¡Exploremos cómo funciona y configúralo juntos!

Características clave con beneficios:
- **HUD multilingüe en tiempo real con barra de progreso y cuenta regresiva:** Mantente informado al instante con una pantalla dinámica en tu idioma, aportando claridad a tus operaciones.
- **Anti-Revenge Police: Cierra posiciones abiertas y elimina órdenes pendientes:** Disfruta de tranquilidad al detener re-entradas impulsivas, protegiendo tu cuenta.
- **Periodo de enfriamiento configurable (1-60 minutos):** Haz una pausa para reflexionar con un tiempo bajo tu control—ajusta los minutos según tus necesidades.
- **Alertas con enlaces a meditaciones para calmar tu mente:** Recibe notificaciones tranquilizadoras (configúralas en los ajustes de la plataforma MT5) para restaurar tu enfoque—actívalas a tu elección.
- **Totalmente personalizable (colores, posición, tamaño de fuente):** Adáptalo a tu estilo con infinitas opciones para mejorar tu experiencia.

Cómo funciona – Tu minitutorial:
Imagina esto: estás operando y sufres una pérdida. El Anti-Revenge Police Bot entra en acción, monitorizando tus operaciones basadas en beneficio, comisión y swap. Al detectar una pérdida, activa un periodo de enfriamiento—configura la duración en minutos con el input "Cooldown Duration". Durante esta pausa, usarás ajustes con "true" o "false" para controlar el bot. Esto significa: "true" activa una función, permitiendo que funcione (por ejemplo, cerrar operaciones), mientras que "false" la desactiva, dejándola inactiva. Por ejemplo, establece "Enable Anti-Revenge Police to Close Trades" en "true" para cerrar automáticamente posiciones abiertas (o "false" para mantenerlas abiertas), y usa "Enable Anti-Revenge Police to Delete Pending Orders" en "true" para eliminar órdenes pendientes (o "false" para conservarlas). El HUD en tiempo real se ilumina, mostrando el inversor y el progreso—activa "Show HUD" con "true" para verlo o "false" para ocultarlo. Elige "Use Simple HUD" en "true" para una vista de texto o "false" para la versión gráfica. Ajusta "Font Size" manualmente para tu comodidad. Este proceso rompe la cadena de impulsos tóxicos, ofreciendo esperanza en cada paso hacia un trading disciplinado.

Por qué importa:
El revenge trading puede secuestrar tu amígdala, alimentando decisiones precipitadas que agotan tus cuentas. Este bot es tu escudo, diseñado para superar el revenge trading al interrumpir esos impulsos con un periodo de enfriamiento—piénsalo como una línea de esperanza. Inspirado en la psicología del trading, te empodera para operar con una mente clara.

Aviso legal:
Esta herramienta mejora la resiliencia emocional, pero no garantiza beneficios. Los cierres automáticos pueden provocar pérdidas por comisiones, spreads u otros costes. Debes probarla exhaustivamente en un entorno DEMO antes de usarla en vivo. No es asesoramiento financiero.
Productos recomendados
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicadores
Vaya con la tendencia. Sí, espere la señal de entrada, ya sea de compra o venta, en un cuadro de 15 minutos, y verifique la señal si aparece en un cuadro de 30 minutos (a veces la señal tarda una hora o más en aparecer. Puede regresar al cuadro de 15 minutos y regrese al cuadro de 30 minutos, y repita esto hasta que le aparezca la señal principal. Si la señal aparece en el cuadro de 30 minutos, ingrese con el precio y se obtendrá la ganancia cuando cambie la línea del dibujo. , se registran gan
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilidades
Aumente sus beneficios en Forex con Blues Protector, un avanzado Asesor Experto MQL5 diseñado para MetaTrader 5. Este bot de trading automatizado gestiona dinámicamente sus niveles de stop-loss para asegurar las ganancias y reducir los riesgos. Blues Protector EA - Manual de Usuario (Para MT5 - Archivo EX5 listo para usar) 1. Qué hace este EA El EA Blues Protector asegura automáticamente sus ganancias ajustando inteligentemente los niveles de stop-loss cuando su operación alcanza un nivel de be
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Market Sentinel Pro
Moreno Dainese
Utilidades
Market Sentinel Pro - Utilidad profesional de protección de noticias Proteja sus operaciones durante los eventos noticiosos de alto impacto. Market Sentinel Pro es una herramienta avanzada diseñada para gestionar y proteger automáticamente las órdenes de sus Asesores Expertos durante los principales acontecimientos económicos. Supervisa las noticias en tiempo real y aplica medidas de protección para reducir la exposición a los movimientos volátiles del mercado. Características principales Detecc
Alpha Trader v4
Sabina Fik
Asesores Expertos
AlphaTrader: Su socio inteligente en el mercado de divisas AlphaTrader es un sistema de trading avanzado que utiliza análisis automatizados y estrategias de trading para optimizar la toma de decisiones en el mercado Forex. Construido utilizando patrones geométricos y algoritmos de vanguardia, este bot detecta patrones de precios, proporcionando señales precisas para operaciones exitosas. ¿Por qué elegir AlphaTrader? AlphaTrader no es sólo un bot de comercio; es un socio de pleno derecho diseñado
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilidades
Signals Executor for Telegram es una Utilidad que permite ejecutar y gestionar posiciones a partir de los mensajes enviados en los Chats de Telegram. Los mensajes del chat son procesados para comprobar la existencia de órdenes, y la orden será ejecutada si sus parámetros son válidos. Necesitas el Telegram Bot Token y el Chat Id para configurar los parámetros de entrada. Es posible restringir el envío de comandos a través del Id de Usuario, que debe ser configurado en los parámetros de entrada.
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indicadores
Nuestro indicador BOOM SELL ALERT está diseñado específicamente para tomar velas en BOOM 1000 , BOOM 500 es una herramienta optimizada para el marco temporal M1 (1 minuto), asegurando que usted reciba información oportuna y procesable. El indicador es una combinación de muchos indicadores. - Oscilador AO - Estocástico COMO USAR ESTE INDICADOR Para usar bien este indicador, necesita usar SCHAFF TREND RSX ( 5 MIN O M5) SI SCHAFF TREND RSX es VERDE y tiene una señal entonces VENDA cuando tenga ENTR
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Asesores Expertos
Estrategia Automatizada de Trading con Rejillas Grid Balance EA es una herramienta de grid trading potente y altamente personalizable desarrollada en MQL5 . Abre automáticamente órdenes de compra y venta, asigna niveles de take-profit individuales a cada operación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo global de beneficios, agilizando y optimizando todo el proceso de trading automatizado. Es un asistente fiable para el grid trading que requiere eficiencia y disciplina. Consi
Algocep Grid MT5
Jacob James
Asesores Expertos
PROMOCIÓN: ¡SÓLO QUEDAN 10 A 90 $! Próximo precio: $199 El precio se mantendrá alto para limitar el número de usuarios de esta estrategia. Este EA comienza a operar en la apertura de la sesión de Londres (Reino Unido) . Se basa en el análisis de distribuciones estadísticas avanzadas combinadas con patrones de inversión a corto y medio plazo que tienen atributos de reversión de la media. El EA incluye varias funciones inteligentes y le permite operar con un tamaño de lote fijo o automático. El
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
El EA Oferta y Demanda es un potente asistente de trading que automatiza las decisiones de compra y venta basadas en señales de mercado como el RSI y el MACD. Gestiona sus operaciones con funciones inteligentes de stop-loss, take-profit y trailing para proteger sus beneficios. Con ajustes personalizables y operaciones basadas en sesiones, simplifica su estrategia, elimina las emociones y le mantiene en control. Perfecto para los traders que buscan una solución de trading fiable y manos libres.
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Manzano Risk Manager Pro
Patricia Manzano Gomez
Utilidades
Descripción  Los usuarios interesados pueden contactar con el desarrollador a través del sistema interno de mensajería de mql5.com para solicitar información sobre la posibilidad de evaluar el producto durante un período limitado antes de su uso en cuenta real. Manzano Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo para MetaTrader 5. Permite supervisar las posiciones abiertas y cerrar operaciones de forma automática o manual, total o parcialmente, cuando se alcanzan condici
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilidades
Panel de operaciones multifuncional para simplificar la operación manual. Visualización de operaciones y órdenes, cálculo de pérdidas y ganancias, operaciones con un solo clic, modificación de órdenes, punto de equilibrio, stop dinámico, stop loss parcial, take profit parcial, cierre por tiempo, stop loss y take profit de capital: todo esto es posible con uno o varios clics, mediante teclas de acceso rápido o simplemente arrastrando los niveles del ratón en el gráfico. La interfaz intuitiva le p
Hedge Fragmentation Utility With Screenshot
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Hedge Fragmentation Utility - Descripción completa del producto Visión general Hedge Fragmentation Utility es una herramienta profesional de MetaTrader 5 diseñada para los operadores de divisas que emplean estrategias de cobertura. Esta sofisticada utilidad automatiza la fragmentación controlada de las posiciones cubiertas, permitiendo a los operadores cerrar sistemáticamente partes de posiciones opuestas para bloquear los beneficios, manteniendo al mismo tiempo la exposición general al mercado.
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad : GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este sistema está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media . Las señales están enfocadas a minimizar los riesgos de trading, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Característi
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario