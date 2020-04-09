AntiRevenge Police Bot

Anti Revenge Trading Police Bot v1.80 (Revenge Trading Protector)

Разработано Mindfultradeness





Затягивает ли вас цикл реванш-трейдинга, где каждый убыток соблазняет снова войти в рынок? Представьте себе стража у вашего плеча — Anti-Revenge Police Bot, ваш главный инструмент для преодоления реванш-трейдинга! Эта инновационная утилита следит за каждым вашим шагом, обнаруживает закрытые убытки и активирует настраиваемый период охлаждения, чтобы остановить токсичные импульсы. С реальным вмешательством она закрывает все позиции и отложенные ордера, направляя вас к осознанному торговому пути, полному надежды. Давайте разберем, как это работает, и настроим вместе!





Ключевые особенности с преимуществами:

- **Многоязычный HUD в реальном времени с прогресс-баром и обратным отсчетом:** Будьте в курсе событий мгновенно с динамическим дисплеем на вашем языке, обеспечивая ясность в торговле.

- **Anti-Revenge Police: Закрывает открытые позиции и удаляет отложенные ордера:** Наслаждайтесь спокойствием, поскольку эта функция предотвращает импульсивные повторные входы, защищая ваш счет.

- **Настраиваемый период охлаждения (1-60 минут):** Дайте себе время на размышления с паузой под ваш контроль — установите длительность в минутах по вашим нуждам.

- **Оповещения с ссылками на медитации для успокоения ума:** Получайте успокаивающие уведомления (настройте их в настройках платформы MT5), чтобы восстановить концентрацию — включите по вашему выбору.

- **Полностью настраиваемый (цвета, положение, размер шрифта):** Подгоните под свой стиль с бесконечными опциями для улучшения опыта.





Как работает — ваш мини-курс:

Представьте: вы торгуете, и убыток наносит удар. Anti-Revenge Police Bot вступает в действие, отслеживая ваши сделки на основе прибыли, комиссий и свопов. При обнаружении убытка он активирует период охлаждения — установите длительность в минутах через параметр "Cooldown Duration". Во время паузы вы будете использовать настройки с "true" или "false" для управления ботом. Вот что это значит: "true" включает функцию, позволяя ей работать (например, закрывать сделки), а "false" выключает ее, оставляя неактивной. Например, установите "Enable Anti-Revenge Police to Close Trades" на "true", чтобы автоматически закрывать открытые позиции (или "false", чтобы оставить их открытыми), и используйте "Enable Anti-Revenge Police to Delete Pending Orders" на "true", чтобы удалить отложенные ордера (или "false", чтобы сохранить их). HUD в реальном времени загорается, показывая обратный отсчет и прогресс — переключите "Show HUD" на "true", чтобы отобразить его, или на "false", чтобы скрыть. Выберите "Use Simple HUD" на "true" для текстового вида или на "false" для графического HUD. Настройте "Font Size" вручную для удобства. Этот процесс разрывает цепь токсичных импульсов, предлагая надежду на каждом шагу к дисциплинированной торговле.





Почему это важно:

Реванш-трейдинг может захватить вашу амигдалу, подпитывая поспешные решения, которые истощают счета. Этот бот — ваш щит, созданный для преодоления реванш-трейдинга, прерывая эти импульсы с периодом охлаждения — представьте это как надежду в виде спасательной линии. Вдохновленный торговой психологией, он дает вам силу торговать с ясным умом.





Предупреждение:

Этот инструмент повышает эмоциональную устойчивость, но не гарантирует прибыли. Автоматические закрытия могут привести к потерям от комиссий, спредов или сборов. Вы должны тщательно протестировать в DEMO-среде перед использованием в реальном режиме. Не является финансовым советом.