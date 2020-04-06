Sind Sie bereit, Ihre Goldhandelsstrategie zu verbessern? Der Trend-Sensing Pro EA ist ein ausgeklügelter Expert Advisor ohne Martingale und ohne Gitter, der entwickelt wurde, um systematisch Markttrends auf dem volatilen XAUUSD (Gold) -Markt zu erfassen.

Dieser EA ist nicht einfach nur ein weiteres automatisiertes Tool - er ist Ihr persönlicher Assistent, der eine fortschrittliche Logik verwendet, die auf angepassten Heiken Ashi und gleitenden Durchschnitten basiert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Vergessen Sie Rätselraten und emotionale Entscheidungen; lassen Sie den Trend-Sensing Pro EA mit Disziplin und Präzision handeln.

✨ Hauptmerkmale & Vorteile

Trend-Sensing Präzision: Der EA nutzt einen proprietären Trend-Sensing-Mechanismus , der auf einem modifizierten Heiken Ashi (ohne Neuberechnung) und gleitenden Durchschnitten basiert, um die wahre Richtung des Marktes zu erkennen und Störungen herauszufiltern, damit Sie mit dem Trend handeln können.

Entwickelt für Gold (XAUUSD M5): Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und konfiguriert . Er ist sofort einsatzbereit - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie ihn arbeiten! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5-Chart, und Sie können sofort handeln. Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Fortschrittliches Risikomanagement: Es beinhaltet ein optionales Risikoprozentsatz-Geldmanagementsystem , das automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontokapitals und der Einstiegswahrscheinlichkeit berechnet und so eine konsistente Risikokontrolle gewährleistet.

ATR-basierter Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv ab! Der EA nutzt die Average True Range (ATR) , um Ihren Trailing-Stop-Loss dynamisch nur dann anzupassen, wenn eine Position ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht hat, wodurch die Gewinne maximiert und das Risiko minimiert werden.

Tägliche Drawdown-Kontrolle: Schlafen Sie ruhig in dem Wissen, dass Ihr Konto geschützt ist. Die optionale Funktion "Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz " stoppt den Handel und schließt alle Positionen, wenn Ihr Eigenkapital unter eine vorher festgelegte tägliche Grenze fällt, um Ihr Kapital zu schützen.

Zeitbasierter Handel: Definieren Sie Ihre perfekten Handelszeiten mit den Eingaben Startstunde und Endstunde , damit Sie sich auf die volatilsten oder gewünschten Marktphasen konzentrieren können.

Keine gefährlichen Strategien: Der EA verzichtet strikt auf riskante Martingale- und Grid-Systeme und legt den Schwerpunkt auf nachhaltiges, trendfolgendes Wachstum.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



⚙️ Gebrauchsfertige Parameter (Inputs)

Der Trend-Sensing Pro EA ist in hohem Maße anpassbar, aber er wird voroptimiert für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen geliefert, so dass er schnell und einfach eingesetzt werden kann.

Risiko-Prozentsatz: Legen Sie den maximalen Prozentsatz des Eigenkapitals fest, der pro Handel riskiert werden soll (z. B. 1,5 %). Die Einstellung 0 ermöglicht eine feste Losgröße.

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist (auf 0 gesetzt).

Start-Stunde & End-Stunde: Definieren Sie das tägliche Fenster, in dem der EA nach neuen Handelseinträgen sucht.

ATR-Periode für Volatilität & ATR-Schwellenwert: Wird verwendet, um sicherzustellen, dass der Markt ausreichend volatil ist, bevor ein neuer Handel eröffnet wird.

Magische Nummer: Eine eindeutige ID zur Verwaltung von Trades, die nur von diesem EA eröffnet werden.

EMA-Periode und EMA-Zeitrahmen: Ein EMA mit einem höheren Zeitrahmen (z. B. D1) wird als leistungsstarker Trendfilter verwendet, der sicherstellt, dass die Trades mit dem langfristigen Trend übereinstimmen.

Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz: Der maximale prozentuale Drawdown, der vom täglichen Startsaldo erlaubt ist, bevor der Handel für den Tag eingestellt wird.

ATR-Nachlaufzeit und Multiplikator: Bestimmt, wie aggressiv der Stop-Loss nachgezogen wird, sobald der Handel im Gewinn ist.

ATR-Gewinn-Multiplikator: Das Gewinnniveau (in ATR-Einheiten), das zur Aktivierung der Trailing-Stop-Funktion erforderlich ist.

Tagesbereich: Anzahl der Tage, die zur Berechnung der täglichen Spanne für die Platzierung des Take Profit verwendet werden.

Ma Periode & Ma Metod: Parameter für den benutzerdefinierten Trend-Sensing-Indikator (optimiert mit einer EMA-Methode).

