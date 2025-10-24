Gold Submarine

Gold Submarine V1.0: Ein robuster und zuverlässiger Handelsbegleiter

Vielen Dank, dass Sie sich für denGold Submarine V1.0 Expert Advisor (EA) für den Goldhandel (XAUUSD) entschieden haben. Wir freuen uns, der Community dieses Tool anbieten zu können, und glauben an sein Potenzial, Sie auf Ihrer Handelsreise zu unterstützen.

Robustheit auf dem Goldmarkt

Das Gold Submarine V1.0 ist für das hochvolatile, hochliquide Umfeld des XAUUSD-Marktes konzipiert. Die einzigartige Rolle von Gold als sicherer Hafen bedeutet, dass es oft starke, saubere Preisbewegungen aufweist, insbesondere um bestimmte Marktsitzungen oder wichtige Tagesstände. Dieser EA ist so konzipiert, dass er diese entscheidenden Bewegungen konsequent erkennt und aufgreift.

Die Robustheit dieses Expert Advisors ergibt sich aus seinem fokussierten Ansatz:

  • Gezielter Einstiegszeitpunkt: Durch die Beschränkung der Suche nach neuen Gelegenheiten auf bestimmte, hochwahrscheinliche Zeitpunkte filtert der EA einen Großteil des minderwertigen "Rauschens" des Marktes heraus. Diese disziplinierte Ausführung ist der Schlüssel zum Überleben und Gedeihen in volatilen Märkten wie Gold.

  • Eingebautes Risikomanagement: Der EA verfügt sowohl über eine Stop-Loss- als auch eine Trailing-Stop-Funktion . Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Handel vor übermäßigen Verlusten geschützt ist. Sobald Gewinne erzielt werden, werden diese automatisch gesichert, so dass sich der EA an die schnellen Preisänderungen von Gold ohne ständige manuelle Eingriffe anpassen kann.

  • Konsistente Positionsgröße: Die Losgröße ermöglicht es dem EA, das Risiko als Prozentsatz des Kontostands zu verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Positionsgröße an den Kontostand anpasst, was ein konsistentes Risikomanagement im Laufe der Zeit fördert.

Empfohlene Verwendung und Zeitrahmen

Das Gold Submarine V1.0 arbeitet auf der Grundlage einer täglichen Preisstruktur. Während die Kernlogik tägliche Niveaus verwendet, empfehlen wir, den EA an dieH1-, M30- und M15-Zeitrahmen auf Ihrem XAUUSD-Chart anzuhängen - mit unterschiedlichen magischen Zahlen pro Chart.

  • Minimale Benutzerinteraktion: Sobald der EA angehängt und konfiguriert ist, erfordert er sehr wenig tägliche Aufmerksamkeit. Sie können z.B. Trades manuell schließen, wenn Sie mehr Gewinn machen, anstatt sich auf den Trailing Stop Loss zu verlassen (optional).

  • Testen ist entscheidend: Wir empfehlen dringend, mit der Nutzung auf einemDemokonto zu beginnen (sehr empfehlenswert) oder einen gründlichenBacktest durchzuführen, bevor Sie sich auf ein Live-Konto einlassen.

Ein Hinweis auf die einzigartige Magic Number

DieMagic Number (Magic) ist einwesentlicher Parameter für das ordnungsgemäße Funktionieren des EA.

  • Warum sie so wichtig ist: Die Magic Number fungiert als einzigartige Kennzeichnung, die es dem Gold Submarine V1.0 ermöglicht,nur die von ihm eröffneten Trades und Orders zu unterscheiden und zu verwalten. Dadurch wird verhindert, dass er versehentlich in manuelle Geschäfte eingreift, die Sie möglicherweise platzieren, oder in Geschäfte, die von einem anderen Expert Advisor auf Ihrem Konto eröffnet wurden.

  • Regel für Gold Submarine V1.0: Wenn Sie sich entscheiden, diesen EA aufmehreren Gold (XAUUSD) Charts laufen zu lassen ( vielleicht mit unterschiedlichen Einstellungen, falls Ihr Broker dies erlaubt),müssen Sie der EA-Instanz auf jedem Chart eineeindeutige Magic Number zuweisen . Wenn Sie den EA nur auf einem Gold-Chart laufen lassen, können Sie den Standardwert verwenden.

Warum wir diesen EA kostenlos zur Verfügung stellen?

Wir stellen das Gold Submarine V1.0 der Trading-Community kostenlos zur Verfügung, weil wir fest an die Kraftgemeinsamer Tests und Optimierungen glauben.

Ihre praktische Anwendung und Ihr Feedback in verschiedenen realen Brokerage-Bedingungen, Netzwerkumgebungen und Marktsituationen sind von unschätzbarem Wert. Es hilft uns:

  1. Validierung der Robustheit: Testen Sie die Leistung des EA unter einer größeren Vielfalt von Broker-Ausführungsstilen und Goldpreisaktionen, als wir intern abdecken können.

  2. Edge Cases zu identifizieren: Unvorhergesehenes Verhalten oder Optimierungsbedarf in verschiedenen Setups (z. B. verschiedene Kontotypen, Serverzeiten oder spezifische Parameterkombinationen) zu entdecken .

Wir ermutigen Sie, uns Ihre Erfahrungen, Leistungskennzahlen und Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Ihr Beitrag wird sehr geschätzt und hilft uns, dieses Tool für künftige Versionen zu verfeinern.




