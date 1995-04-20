Wavelet Pro es un indicador de análisis de mercado de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad en movimientos de precios complejos. Combina la detección de tendencias al estilo de las ondículas, los cambios de impulso cuántico y la visualización adaptativa de velas en un marco de negociación unificado. El objetivo del sistema es proporcionar una representación visual refinada de la fuerza de la tendencia, los cambios de fase y el equilibrio del mercado sin retardo ni comportamiento de repintado.

En su núcleo, Wavelet Pro construye una estructura dinámica de onda de doble línea que reacciona a la energía subyacente del mercado, filtrando el ruido para resaltar el movimiento direccional genuino. Estas líneas se adaptan a los distintos marcos temporales, lo que permite a los operadores observar simultáneamente las tendencias locales y las de los marcos temporales superiores. Este conocimiento de múltiples marcos temporales hace que la herramienta sea adecuada para entradas de precisión de scalping o confirmaciones de operaciones oscilantes.

La estructura de tendencias se complementa con las Flechas Cuánticas, una capa inteligente de señales que identifica los posibles puntos de cambio entre las fases de acumulación y de liberación del impulso. Estas flechas se filtran por la volatilidad interna y la lógica del comportamiento de las velas, lo que significa que sólo aparecen cuando el mercado muestra una auténtica intención direccional. Las alertas, tanto sonoras como basadas en mensajes, notifican al usuario las nuevas formaciones de señales, garantizando la concentración sin necesidad de mirar la pantalla.

La capa visual Heiken Ashi integrada mejora la legibilidad de los gráficos al aclarar la continuidad de la tendencia y suavizar las barras de precios erráticas. Los usuarios pueden personalizar los colores de la mecha y del cuerpo para adaptarlos a sus preferencias visuales o a las diferentes condiciones del mercado.

La mejor forma de utilizar Wavelet Pro es como sistema de ayuda a la toma de decisiones, no como generador automático de señales. Los operadores suelen observar la alineación de las ondas, la confirmación de las flechas y la coloración de las velas para determinar el momento oportuno y el sesgo. Cuando se utiliza correctamente, revela el ritmo y la estructura ocultos en el precio, ayudando a los operadores a mantenerse alineados con el impulso en lugar de reaccionar a él.





Marco temporal mínimo - 15 minutos

Símbolo - cualquiera